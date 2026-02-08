Ukázkové jízdy se uskuteční v pražských Průhonicích a také v Brně. Zájemci usednou na místo spolujezdce a budou sledovat, jak se vozy chovají v běžném silničním provozu – od reakcí na ostatní auta až po složitější dopravní situace. K dispozici budou modely Cybertruck a Model 3, S, X a Y. Počet jízd je ale omezený a účast je podmíněna předchozí registrací.
Změna v zákoně
Od letošního ledna česká legislativa umožňuje provoz vozidel s takzvanou třetí úrovní automatizace. V praxi to znamená, že auto dokáže v určitých úsecích samo řídit i navigovat, zatímco se řidič může legálně věnovat jiným činnostem. Musí však zůstat na místě řidiče a být připraven převzít řízení.
Zákon zatím počítá s využitím těchto funkcí pouze na dálnicích a rychlostních silnicích. V Česku si však dosud nikdo nezaregistroval vůz s třetím stupněm automatizace a ani systém v Teslách, který si nyní lidé mohou vyzkoušet, této úrovně nedosahuje.
Termíny testů pro veřejnost