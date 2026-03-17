V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

Pavel Hrabica
Praha? Aha!   13:43aktualizováno  13:56
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“ výhled na Smíchov. Co roste na Lihovaru?
River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu výrazně přibyla. | foto: Marek Hýř, Metro.cz

Byla to taková miniaturní „žehlička“. Trojúhelníková, jednopodlažní, výrazně prosklená budova určená pro kanceláře a obchod. Poblíž bývalého zlíchovského lihovaru vznikla krátce po začátku 21. století – a omezený prostor znamenal i omezené možnosti využití.

Automobilová galerie pro veřejnost

Stavba doplňovala pozemek vedle čerpací stanice. Dodnes je odsud přístup nejen k místnímu veslařskému klubu, kde trénoval i olympijský vítěz Ondřej Synek, ale také na několik kilometrů dlouhou cyklostezku směrem k Radotínu.

Nájemníci se v objektu střídali. Prodávalo se tu sportovní vybavení, technika pro posilovny a svého času tu byly jako v galerii vystaveny i sportovní či veteránské automobily.

Složitý přístup

Problémem objektu byl odjakživa složitý přístup. Ať už autem po Strakonické od jihu, nebo pěšky od zastávek MHD naproti bývalému lihovaru. Komu by se chtělo čekat na semaforu u frekventované silnice, než naskočí zelená?

Na přelomu let 2024 a 2025 se do opuštěné stavby zakously bagry a demoliční četa. Netrvalo dlouho a na jejím místě začal růst nový objekt – tentokrát větší a vyšší.

Místo jednopodlažní budovy tu vzniká čtyřpatrová kancelářská novostavba, která míří k rychlému dokončení. Modernější „dvojče“ sousedního Business River Centra, které je z hlediska stability nájemníků výrazně úspěšnější. Sídlí tu především firmy, které nejsou závislé na náhodných kolemjdoucích. Například vývojáři úspěšných počítačových her.

Cestující uvidí lidem do talíře

Při pohledu do digitálních map je dobře vidět proměna lokality. Nejnovější snímky ukazují, že nová budova bude velmi otevřená. Fasádu tvoří velké prosklené plochy.

Vizualizace nového objektu. Pohled z Dvoreckého mostu.

Podle vizualizací si chodci i cestující MHD, kteří budou využívat Dvorecký most, budou se zaměstnanci v kancelářích téměř hledět do očí. A možná i do talíře. Jak se tu bude nájemníkům v nové administrativní budově dařit, ukáže až čas.

Dvorecký most

  • Dokončovaný Dvorecký most mezi Prahou 4 a Prahou 5 začne pro běžný provoz MHD fungovat v sobotu 18. dubna. O den dříve odpoledne se uskuteční slavnostní otevření s programem pro veřejnost.
  • Nový most mezi Podolím a Zlíchovem je určen pro MHD, pěší a cyklisty. Pravidelný tramvajový provoz bude zahrnovat i dvě nové linky 20 a 21.
  • Nové spojení Prahy 4 a 5 ovlivní hned 21 linek. Změny se dotkou autobusů i tramvají.

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12. března 2026)

Policie na Vysočině hledá 34letého muže, mohl by si ublížit

