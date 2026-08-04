Návrat tramvají na Václavské náměstí rozděluje Pražany od chvíle, kdy se o projektu začalo vážně mluvit. Jedni vítají lepší spojení centra s Vinohrady a Vršovicemi, a to již od příštího roku, druzí upozorňují na další zahuštění už tak vytíženého prostoru.
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Největší vlnu kritiky ale nevyvolaly samotné koleje. Terčem se staly dva stožáry, které se loni objevily uprostřed horní části náměstí a podle mnohých kazí ikonický pohled na budovu Národního muzea.
Proč tramvaje nemohou jezdit bez trolejí?
Podle Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) se často objevuje otázka, proč tramvaje v historickém centru jednoduše nejezdí na baterie. Takové řešení sice funguje v některých zahraničních městech, Praha by za něj ale zaplatila vysokou cenu.
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Město by totiž muselo vyčlenit úsek, kam by mohly vjíždět pouze speciálně upravené tramvaje s bateriovým pohonem. To by výrazně komplikovalo provoz při výlukách nebo mimořádných událostech, kdy je potřeba linky operativně odklánět.
Nevýhodou jsou i vyšší pořizovací náklady a větší hmotnost bateriových vozů, která prodražuje jejich provoz i údržbu.
Stožáry zmizí, vedení bude méně nápadné
Dopravní podnik proto počítá s klasickým trolejovým vedením. Jeho podoba ale bude jiná, než jak ji dnes lidé na Václavském náměstí vidí.
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V přímé ose mezi sochou svatého Václava a středem náměstí budou troleje zavěšeny na krátkých výložnících připevněných ke sdruženým lampám ve stromořadí. Díky tomu zmizí příčná lana, která dříve prostor opticky dělila.
Dobrou zprávou pro kritiky je i to, že po dokončení trolejové křižovatky u Vodičkovy a Jindřišské ulice mají zmizet také oba dnes kritizované stožáry stojící uprostřed náměstí.
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