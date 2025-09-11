Včera tam položili první dvě výhybky do obou stávajících kolejí. Tyto výhybky budou součástí kolejového rozvětvení směrem na Václavské náměstí a k budoucí trati na Hlavní nádraží. Tím vznikl základ nové trati na obou koncích náměstí. V úseku Vodičkova – Jindřišská bylo kolejové rozvětvení pro novou trať vybudováno už loni v létě během rekonstrukce.
V dalších týdnech se práce posunou k Wilsonově ulici. Do konce letošního roku by měly být koleje hotové i v této části magistrály a příští rok stavba pokračuje přímo na Václavském náměstí. Pokládka kolejí je možná až po dokončení prací na inženýrských sítích, proto se zde budou objevovat postupně a po etapách. Stejně náročné etapizaci budou podléhat i nové povrchy.
Současně probíhají na Václavském náměstí další projekty: přestavba výstupu z vestibulu metra Muzeum na rohu u domu potravin s doplněním eskalátoru, výstavba dešťové kanalizace, přeložka plynovodu mezi ulicemi Štěpánská a Mezibranská, přeložky vodovodů, rekonstrukce kanalizace a dokončování retenční nádrže na dešťovou vodu. V muzejní oáze vznikají také nové chodníky, komunikace, kabelové trasy veřejného osvětlení, signalizace a kamerového systému, stejně jako patky pro stožáry trolejového vedení. Do konce roku by měla být hotová retenční nádrž a zároveň by měla začít stavba nového středového vstupu do vestibulu metra Můstek A. Všechny práce probíhají podle plánu. Přesto je nutné zachovat obousměrný automobilový provoz i pohyb chodců, což ztěžuje organizaci etap a vyžaduje složitá řešení u inženýrských sítí.
Na navazující tramvajové trati Muzeum pokračují práce rovněž podle harmonogramu. V muzejní oáze navázali stavbaři na stávající kusé koleje a směrem k Vinohradské a Legerově ulici už založili první část nové tratě. Do kolejového rozvětvení přímo v křižovatce byla vložena srdcovka, na kterou slavnostně poklepávali při zahájení stavby letos v červnu. Další postup na trati podmiňují zásadní práce v rámci koordinovaných akcí TSK, které zahrnují zrušení podchodu a odstranění nepoužívaného mostního objektu pod magistrálou.