Už se blíží! Valentýn je už v sobotu. Proto přinášíme tipy na levné rande v Praze, od skrytých zahrad po interaktivní výstavy a sportovní úlety.
Romantické procházky zdarma
Pokud hledáte romantiku jako z filmu, nemusíte platit vstupné. Stačí vědět, kam šlápnout. Zatímco na Karlově mostě se budete loktovat s turisty, o pár set metrů dál najdete oázy klidu.
- Nový Svět: Tato ulička u Hradčan je nejfotogeničtějším místem Prahy. Malé domečky, ticho a atmosféra starých časů. Ideální místo pro společné selfie bez cizích lidí v pozadí.
- Vojanovy sady: Skrytý klenot Malé Strany. Jsou to nejstarší zahrady v Praze, kde i v únoru panuje až posvátný klid.
- Vyšehrad při západu slunce: Výhled z hradeb na Vltavu a osvětlenou Prahu je nepřekonatelný. Místo drahé večeře vezměte termosku s horkým čajem nebo svařákem a sledujte, jak se město pod vámi rozsvěcuje.
Nový Svět je jako pražský Montmartre pod Hradem, kde se zastavil čas
Kultura a zábava, která nezruinuje rozpočet
Chcete něco víc než jen procházku, ale rozpočet na „fine dining“ chybí? Máme pro vás tipy na levné rande v Praze, které vypadá luxusně.
- Zimní romantika v Botanické zahradě: Areál v Troji je v zimě kouzelný. Za 180 Kč (nebo 120 Kč pro studenty) se můžete projít Japonskou zahradou, která pod popraškem sněhu vypadá jako z pohádky. Navíc zde až do 15. února probíhá výstava Křišťálová zahrada – okouzlující osvětlené skleněné instalace rostlin a zvířat.
- Hříšný tanec v kině Aero: Legendární klasika v kultovním kině. V sobotu 14. 2. promítají v 15:30 a 20:30. Lístek stojí 190 Kč, což je zlomek ceny večeře, a atmosféra v sále bude elektrizující.
- The Pop Up: Pokud hledáte něco moderního a interaktivního, tato výstava vás hravou formou provede sérií místností pro „sebeobjevování“. Nechybí ani bazén s kuličkami! A lístek za 295 Kč vám zajistí fotky, které vám bude závidět celý Instagram.
Valentýn pro aktivní páry
Ne každý chce sedět v kině. Pokud je vaše láska postavená na pohybu, únor 2026 nabízí skvělé alternativy:
- Valentýnský běh ve Stromovce: Startovné stojí symbolických 100 Kč (navíc 20 % jde na charitu). Trasa má 7 km a v cíli se počítá hlavně společná radost. Start je 14. února 2026 v 11:00 před Průmyslovým palácem.
- Valentýnský pochod s Trilobitem: Máte raději chůzi? Vyrazte na 14. ročník pochodu přes Barrandov. Startuje se 14. 2. 2026 mezi 8:00 a 11:00 na Arbesově náměstí. Trasa měří 10 km a v cíli v restauraci u Majerů v Jinonicích na vás čeká milá odměna.
Valentýnské kvinteto šetřílka
Nejdůležitější není, kolik utratíte, ale že spolu nesledujete jen displeje telefonů. Vyberte si jednu z bezplatných vyhlídek, vypněte data a užijte si Prahu, která v únoru patří jen vám.