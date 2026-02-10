Valentýn v Praze 2026: Romantika za pár korun. Jak se blýsknout a nezbankrotovat?

Ivana Vaňkátová
  10:44
Zapomeňte na předražená menu v restauracích, kde se na vás číšník dívá se stopkami v ruce, aby mohl usadit další várku zamilovaných. Valentýn v Praze 2026 může být o skutečných zážitcích, které vaši peněženku nezruinují, ale vaši drahou polovičku stoprocentně oslní.
Valentýn jako z pohádky

Valentýn jako z pohádky | foto: Archiv Zámek Zbiroh

Noční kouzlo zasněžené Prahy. Nový svět. (9. ledna 2026)
Kino Aero
Valentýnský běh
Lennonova zeď se dva dny po přemalování bílou barvou znovu z velké části...
5 fotografií

Už se blíží! Valentýn je už v sobotu. Proto přinášíme tipy na levné rande v Praze, od skrytých zahrad po interaktivní výstavy a sportovní úlety.

Romantické procházky zdarma

Pokud hledáte romantiku jako z filmu, nemusíte platit vstupné. Stačí vědět, kam šlápnout. Zatímco na Karlově mostě se budete loktovat s turisty, o pár set metrů dál najdete oázy klidu.

  • Nový Svět: Tato ulička u Hradčan je nejfotogeničtějším místem Prahy. Malé domečky, ticho a atmosféra starých časů. Ideální místo pro společné selfie bez cizích lidí v pozadí.
Noční kouzlo zasněžené Prahy. Nový svět. (9. ledna 2026)
  • Vojanovy sady: Skrytý klenot Malé Strany. Jsou to nejstarší zahrady v Praze, kde i v únoru panuje až posvátný klid.
  • Vyšehrad při západu slunce: Výhled z hradeb na Vltavu a osvětlenou Prahu je nepřekonatelný. Místo drahé večeře vezměte termosku s horkým čajem nebo svařákem a sledujte, jak se město pod vámi rozsvěcuje.

Nový Svět je jako pražský Montmartre pod Hradem, kde se zastavil čas

Kultura a zábava, která nezruinuje rozpočet

Chcete něco víc než jen procházku, ale rozpočet na „fine dining“ chybí? Máme pro vás tipy na levné rande v Praze, které vypadá luxusně.

  • Zimní romantika v Botanické zahradě: Areál v Troji je v zimě kouzelný. Za 180 Kč (nebo 120 Kč pro studenty) se můžete projít Japonskou zahradou, která pod popraškem sněhu vypadá jako z pohádky. Navíc zde až do 15. února probíhá výstava Křišťálová zahrada – okouzlující osvětlené skleněné instalace rostlin a zvířat.
  • Hříšný tanec v kině Aero: Legendární klasika v kultovním kině. V sobotu 14. 2. promítají v 15:30 a 20:30. Lístek stojí 190 Kč, což je zlomek ceny večeře, a atmosféra v sále bude elektrizující.
Kino Aero
  • The Pop Up: Pokud hledáte něco moderního a interaktivního, tato výstava vás hravou formou provede sérií místností pro „sebeobjevování“. Nechybí ani bazén s kuličkami! A lístek za 295 Kč vám zajistí fotky, které vám bude závidět celý Instagram.

Valentýn pro aktivní páry

Ne každý chce sedět v kině. Pokud je vaše láska postavená na pohybu, únor 2026 nabízí skvělé alternativy:

  • Valentýnský běh ve Stromovce: Startovné stojí symbolických 100 Kč (navíc 20 % jde na charitu). Trasa má 7 km a v cíli se počítá hlavně společná radost. Start je 14. února 2026 v 11:00 před Průmyslovým palácem.
Valentýnský běh
  • Valentýnský pochod s Trilobitem: Máte raději chůzi? Vyrazte na 14. ročník pochodu přes Barrandov. Startuje se 14. 2. 2026 mezi 8:00 a 11:00 na Arbesově náměstí. Trasa měří 10 km a v cíli v restauraci u Majerů v Jinonicích na vás čeká milá odměna.

Valentýnské kvinteto šetřílka

  1. Vlastní piknik: I v únoru? Ano! Do batohu sbalte odizolovanou deku, teplý čaj a domácí sendviče. Na Letné u Metronomu to má styl.
  2. Muzea zdarma: Armádní muzeum Žižkov je po rekonstrukci naprosto špičkové a vstup je zdarma.
  3. Lennonova zeď: Napište tam společně vzkaz. Stojí to jen cenu jednoho fixu.
Lennonova zeď se dva dny po přemalování bílou barvou znovu z velké části...
  1. Pražský hrad: Areál je volně přístupný. Výměna stráží vždy v celou hodinu je „představení“, za které nic neplatíte.
  2. Klementinum: Projděte se kolem, barokní knihovna je nádherná i zvenčí a nádvoří má neopakovatelný genius loci.

Nejdůležitější není, kolik utratíte, ale že spolu nesledujete jen displeje telefonů. Vyberte si jednu z bezplatných vyhlídek, vypněte data a užijte si Prahu, která v únoru patří jen vám.









