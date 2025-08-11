Ve Vrtbovské zahradě je nyní k vidění výstava s názvem Válka. Vyrobeno v Rusku – Artefakty rusko-ukrajinské války, která představuje autentické předměty z probíhajícího ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, započatého ruskou invazí v roce 2022.
Výstava přibližuje realitu války skrze konkrétní artefakty – od ohořelé vojenské výstroje a trosek zničených budov, přes helmy padlých vojáků až po každodenní předměty ukrajinských civilistů. Každý exponát nese své svědectví o hrůzách války a o jejím dopadu na lidské životy, rodiny i celou společnost.
Cílem výstavy je nejen uchování paměti, ale i podpora kritického myšlení a hlubšího porozumění příčinám a následkům tohoto konfliktu, který otřásá současnou Evropou.
Vernisáže se zúčastnili a výstavu společně zahájili starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská, velvyslanec Ukrajiny v OSN Volodymyr Jelčenko, vládní koordinátor pro strategické komunikace Otakar Foltýn, analytik Vladimír Votápek, kriminalista Vladimír Dzuro, profesor Petr Hlaváček, legenda hokeje Dominik Hašek, ředitel fondu Pylypa Orlyka Artem Mykolaichuk a ředitel Ukrajinského institutu v Praze Rostislav Prokopjuk.