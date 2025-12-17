Přehled změn v MHD: Jak pojede metro, tramvaje a autobusy o Vánocích a na Silvestra

Marek Hýř
Marek Hýř
  12:40
Cestování po Praze a Středočeském kraji se během vánočních svátků a přelomu roku opět změní. Pražská integrovaná doprava (PID) přechází od pondělí 22. prosince 2025 do neděle 4. ledna 2026 na prázdninový, sváteční a novoroční režim. Změny se dotknou metra, tramvají, autobusů, vlaků i přívozů. Přinášíme přehled, kdy počítat s omezením provozu a kdy si naopak cestující polepší.
Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující potkávat v ulicích Prahy vánočně nazdobené autobusy, trolejbus a tramvaje. | foto: Tramfantik

Všechna vozidla vánoční flotily DPP dohromady letos zdobí více než 34 tisíc...
Koledy letos zní ve všech tramvajích s vánočním celopolepem, tj. ve dvou vozech...
Partnery a autory letošní vánoční výzdoby vozidel DPP je opět společnost...
Novinkou letošní vánoční flotily DPP je dekorace v podobě modelu Pražského...
9 fotografií

Deník Metro přichystal velký přehled změn hromadné dopravy pro závěr roku. Svůj spoj si zkontrolujte hlavně na Štědrý den a na Silvestra.

Chyťte ozdobený spoj!

Vánoční linky DPP, které jsou v provozu, najdete na webu Pid.cz. Stačí zadat do filtru symbol hvězdičky *.

Předvánoční dny

V pondělí a úterý 22. a 23. prosince budou autobusy PID jezdit podle jízdních řádů „pracovní den - prázdniny“. To znamená mírně omezený provoz zejména v ranní špičce, jak je běžné během školních prázdnin. U příměstských linek je nutné sledovat poznámky v jízdních řádech, některé spoje totiž nepojedou.

Štědrý den: MHD skončí už kolem šesté večer

Středa 24. prosince přinese největší omezení. Provoz PID (mimo vlaků) se řídí sobotními jízdními řády, ale jen do večerních hodin. Metro přibližně od 18.00 hodin přechází na interval 20 minut a v podobném čase končí provoz denních tramvajových, trolejbusových i autobusových linek. Výjimkou je autobusová linka 59 na letiště.

Partnery a autory letošní vánoční výzdoby vozidel DPP je opět společnost DECOLED a Střední průmyslová škola dopravní (SPŠD).

Noční doprava bude postupně nasazována přibližně od 18. hodiny a bude v provozu do zhruba 7.00 hodin ráno na Boží hod vánoční. Noční autobusy i tramvaje obslouží klíčové přestupní terminály Letňany, Roztyly, Skalka a Zličín. Přívozy vyplují naposledy v 18.00 hodin. Vlaky pojedou podle nedělních jízdních řádů, ale jejich provoz se bude postupně utlumovat mezi 18. a 20. hodinou, poté zůstává zachován omezený provoz do cca 22. hodiny.

Svátky: klidnější provoz a pozdější start spojů

Ve čtvrtek 25. prosince pojede PID podle nedělních prázdninových jízdních řádů. Denní tramvaje, autobusy i trolejbusy vyjedou přibližně od 7.00 hodin, linka 59 na letiště už kolem 4.30. Příměstské linky budou jezdit v nedělním režimu s dílčími omezeními.

Také v pátek 26. prosince je v plánu provoz linek PID podle nedělních prázdninových jízdních řádů.

Vánoční zastávka na Andělu! Napište zde Ježíškovi a odneste si dárečky Ropidu

Od soboty 27. do úterý 30. prosince se doprava přepne zpět na prázdninový provoz. Cestující by měli počítat s tím, že tramvajová linka 21 po celé toto období nejede a některé příměstské autobusové linky budou mimo provoz.

Silvestr: metro pojede déle, noční doprava posílí

Středa 31. prosince přinese dobrou zprávu hlavně pro noční cestování. Přes den se sice pojede podle prázdninových jízdních řádů a většina autobusů i tramvají skončí kolem 22.00 hodin, ale metro pojede výrazně déle. Provoz na linkách A, B a C bude prodloužen až přibližně do 2.30 hodin ráno 1. ledna 2026, a to v intervalu 10 minut.

Noční tramvajové i autobusové linky budou posílené a zajistí spojení napříč městem i po skončení provozu metra. Vlaky skončí zhruba kolem 20. hodiny, poté zůstane zachován jen omezený hodinový provoz.

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Nový rok a první lednový víkend

Ve čtvrtek 1. ledna 2026 pojede PID stejně jako na Boží hod vánoční, tedy v nedělním prázdninovém režimu se zahájením provozu kolem 7.00 hodin. Od pátku 2. do neděle 4. ledna zůstávají v platnosti prázdninové jízdní řády, přičemž tramvajová linka 21 opět nebude v provozu.

Kde si změny ověřit

  • Aktuální jízdní řády, přesné časy odjezdů i případné operativní změny jsou po celé sváteční období k dispozici ve vyhledávačích spojení a v oficiálních aplikacích PID. Cestujícím se proto vyplatí ověřit si spojení ještě před cestou, zejména večer a v noci.
  • Pražská integrovaná doprava přeje všem cestujícím klidné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku 2026.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná už zítra

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...

17. prosince 2025  14:33

Pojišťovací bizáry roku: pomsta rybářů i poničený vibrátor

17. prosince 2025  14:31

Odborníci řeší založení budov Ostrava Towers Complex, největší stavby v zemi

ilustrační snímek

V Ostravě pokračuje příprava výstavby výškových budov Ostrava Towers Complex. Projekt v oblasti Nová Karolina počítá s vybudováním nejvyšší budovy v České...

17. prosince 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Zlínský Den pro Zuzanku vynesl pro onkologicky nemocné děti 600.000 Kč

ilustrační snímek

Rekordních téměř 600.000 korun pro onkologicky nemocné děti letos vynesl tradiční Den pro Zuzanku, který ve Zlíně pořádá Mateřská škola Kolektivní dům. Celkový...

17. prosince 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SurgalClinic otevírá v Brně pracoviště dlouhodobé péče pro 74 pacientů

SurgalClinic otevĂ­rĂˇ v BrnÄ› pracoviĹˇtÄ› dlouhodobĂ© pĂ©ÄŤe pro 74 pacientĹŻ

Nové pracoviště dlouhodobé ošetřovatelské péče s kapacitou 74 lůžek vybudovala v brněnských Židenicích soukromá klinika SurGal Clinic. Zařízení cílící na...

17. prosince 2025  12:41,  aktualizováno  12:41

Střední škola v M. Budějovicích rozšíří svůj areál v Tovačovského sadech

ilustrační snímek

Kraj Vysočina chystá rozšíření areálu Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích v Tovačovského sadech. Škola díky tomu bude moct opustit...

17. prosince 2025  12:35,  aktualizováno  12:35

Rozárka s červenou čepičkou. Pacienty ostrovské nemocnice potěšil poník

Největší radost ze čtyřnohé terapeutky měli klienti oddělení.

Příjemná návštěva v předvánočním čase potěšila klienty oddělení následné péče psychiatrie Nemocnice Ostrov. Zavítala mezi ně Kateřina Bláhová s poníkem Rozárkou. Zooterapie sice není v nemocnici...

17. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Plzeň od ledna rozšíří placené parkovací zóny do oblasti kolem zimního stadionu

ilustrační snímek

V okolí zimního stadionu v Plzni bude od 5. ledna příštího roku nová zóna placeného stání G. Přibližně 1000 placených míst vznikne v okolí zhruba tři čtvrtě...

17. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  12:25

Moravskoslezský kraj podpoří sociální služby bezúročnými půjčkami

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj příští rok opět poskytne provozovatelům sociálních služeb bezúročné půjčky. Návratná finanční pomoc má organizacím usnadnit situaci do...

17. prosince 2025  12:11,  aktualizováno  12:11

Těšínské divadlo se otevřelo po rekonstrukci, vzniklo nové kulturní centrum

ilustrační snímek

Skončila rozsáhlá rekonstrukce Těšínského divadla. Trvala 18 měsíců a stála 139 milionů korun. Výsledkem je vznik kreativního Těšínského divadelního a...

17. prosince 2025  12:06,  aktualizováno  12:06

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Zlaťáky.cz zveřejňují identifikaci odcizených zlatých slitků v hodnotě přes 4,5 milionu korun. Jedná se o certifikované investiční zlato Argor-Heraeus

17. prosince 2025  13:44

Generální dodavatel průmyslových staveb Harden Construction vstupuje na český trh. První projekt realizuje na Mostecku

17. prosince 2025  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.