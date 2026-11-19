Do začátku adventu sice zbývá ještě více než týden, na Vinohradech už ale budou vonět svařené víno, perníčky a další vánoční dobroty. Jako první z tradičních velkých pražských vánočních tržišť zahájí v pátek 20. listopadu provoz stánky před bazilikou svaté Ludmily na náměstí Míru. Návštěvníci sem budou moci zavítat až do Štědrého dne.
Na svařák raději s deštníkem
Zahájení vánočních trhů letos doprovodí spíše typicky listopadové počasí. V pátek bude v Praze oblačno až zataženo se slabým deštěm. Teploty vystoupají k devíti stupňům Celsia.
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O něco příjemnější podmínky pro procházku mezi vánočními stánky nabídne víkend. Objevit by se mělo i slunce, denní teploty však nepřekročí sedm stupňů a v noci mohou klesnout pod bod mrazu.
Staromák se rozzáří o týden později
V průběhu příštího týdne se vánoční atmosféra rozšíří i do dalších částí metropole. Ve středu 25. listopadu otevřou stánky na náměstí Republiky, ve čtvrtek 26. listopadu na Tylově náměstí a v pátek 27. listopadu na Andělu a Mariánském náměstí.
Největší pražské vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí odstartují v sobotu 28. listopadu, tedy den před první adventní nedělí.
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Zatímco na řadě míst stánkaři skončí už na Štědrý den, v historickém centru si budou moci Pražané i turisté užívat vánoční atmosféru až do Tří králů.
|Lokalita
|Termín konání
|Náměstí Míru
|20. 11. – 24. 12.
|Náměstí Republiky
|25. 11. – 24. 12.
|Tylovo náměstí
|26. 11. – 24. 12.
|Anděl
|27. 11. – 31. 12.
|Mariánské náměstí
|27. 11. – 6. 1. 2027
|Staroměstské náměstí
|28. 11. – 6. 1. 2027
|Václavské náměstí
|28. 11. – 6. 1. 2027
|Náměstí Jiřího z Poděbrad
|28. 11. – 23. 12.
|Karlínské náměstí
|6. 12.