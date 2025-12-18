Rodina ze Smíchova zažila Vánoce o pár dní dřív díky Kie Czech. Společnost, která dlouhodobě spolupracuje s Nadací Naše dítě, se letos rozhodla udělat radost několika dětem trochu jinak, než bylo v minulých letech zvykem. Posádka, jejíž součástí je i generální ředitel Kie Arnošt Barna, naložila do velkého SUV dárky a vydala se do pražských ulic. Deník Metro se ke spanilé jízdě připojil. Pár hodin dlouhá mise je příležitostí probrat s šéfem Kie Czech plány automobilky do budoucna, její přístup ke společenské odpovědnosti i pohled na elektromobilitu.
Dárky pro radost a pomůcky pro lepší život
Poslední zmíněné téma se přímo nabízelo. Dárky totiž rozvážela elektrická Kia EV9 GT-Line. Vůz, který se na jedno odpoledne proměnil ve vánoční saně, má přes pět metrů. To se hodilo, protože dárků bylo hodně a nebyly drobné. Malá slečna z Malešic dokonce dostala balíček, který byl o dost větší než ona sama. I přes dudlík se její úsměv z dárku dal jasně číst.
Rodiny, které Kia obdarovala, pomohla vybrat zmiňovaná nadace. „Jde o nízkopříjmové rodiny či o matky samoživitelky. Mezi obdarovanými je i dítě s pohybovým handicapem,“ vysvětluje Barna. Společnost s nadací spolupracuje už 16 let. Díky tomu putují k dětem speciální kompenzační pomůcky, kočárky, autosedačky, ale i příspěvky na pohybové terapie, jež usnadňují život těm, kteří to potřebují. Kia již takto darovala přes 5,7 milionu korun. Jen loni šlo na dětskou pomoc přes 500 tisíc.
Lepší mikroklima v Česku
Že zdravý pohyb je radost, se potvrdilo i v Podskalí, kde tentokrát nešlo o dárek hmotný. Permanentka do bazénu ale radost udělala velikou. Mezi dnešními dárky byly ještě třeba huňatý plyšák, powerbanka nebo elektrické autíčko. Zmiňované plavání se však stalo oslím můstkem pro další téma v kabině vánočního expresu Kia EV9. Kia myslí i na životní prostředí a na vodu zvlášť.
Společnost je také partnerem soutěže Adapterra Awards. Společně podporují chytrá opatření na adaptaci na změnu klimatu. „Letos Kia Czech ocenila projekt Navrácení Svratky do historického koryta. Vytvářením nových tůní a mokřadů se přispívá k zadržování vody v krajině. Zároveň jsou tato opatření funkční, což se ukázalo i během loňských povodní. Svratka se tehdy rozlila do nivy a zůstala v krajině,“ zmiňuje smysluplnost podobných projektů Barna.
Kia se snaží být společensky odpovědná i globálně. Důkazem je partnerství se společností The Ocean Cleanup. Projekt provozuje oceánský a říční systém sběru odpadu. Jeho plovoucí bariéry jednak odstraňují plastový odpad z oceánů a zároveň zabraňují tomu, aby se tam odpad vůbec dostal.
Kia recyklovaný plast využívá i pro své automobily. Elektromobily EV3 mají například rohož zavazadlového prostoru z plastu získaného v rámci projektu. V modelu EV9 jsou zase z recyklovaných rybářských sítí podlahové rohože a z PET lahví čalounění sedadel. Recyklovaný plast najdete u některých modelů také v náraznících nebo u podběhů kol.
Elektromobilita jako oblíbené téma
Další dárky jsou rozdané a k příští zastávce to je pár desítek minut. Delší čas se tentokrát hodí. Když padne otázka na elektromobilitu, rozzáří se oči Arnoštu Barnovi. Je znát, že je to jeho oblíbené téma. Fanouškem elektromobilů je nejspíš i díky jihokorejské automobilce. Modely Kia se pyšní mezinárodními tituly auto roku a chválu sbírají za dojezd, bezpečnost i cenu. V uplynulém roce Kia v segmentu elektromobilů výrazně bodovala především modelem EV3, který získal titul World Car of the Year 2025.
Ochota zákazníků pořídit si elektromobil výrazně roste v zemích, kde stát nabízí různé formy podpory – například daňová zvýhodnění, levnější či bezplatné parkování, odpuštění dálničních poplatků nebo intenzivní budování dobíjecí infrastruktury. Západní trh je pak elektromobily přirozeně zaplněnější. Česká republika za evropským průměrem stále zaostává. Od začátku příštího roku v Praze navíc skončí zvýhodněné parkování pro elektromobily.
Zákazník se na auto často dívá i optikou čísel. Ty zná ředitel Kia Czech nazpaměť. „Náš rodinný vůz na elektřinu EV3 má dojezd až 605 km a s cenou začíná pod milionem korun. Současné modely elektromobilů dobijete z 10 na 80 procent za zhruba 30 minut,“ shrnuje některé parametry Barna a zároveň nahlíží do budoucnosti. „Technologie se nyní posouvají mílovými kroky a jejich cena naopak klesá. Model EV4 je hatchback, ale i fastback, který míří na zákazníky hledající dostupný elektromobil s dlouhým dojezdem. A právě výroba tohoto hatchbacku pro Evropu byla odstartována v roce 2025 ve slovenském závodě Kia,“ připomíná nový model Barna.
Prostor pro podnikání i vozík
Vánoční jízdy už se blíží ke svému závěru, proto je čas na poslední téma. Kia se snaží posouvat nejen v osobní dopravě. Elektromobilita začíná promlouvat i do segmentu užitkových vozů, kde zatím stále vládnou dodávky se spalovacím motorem. „Pokud jde o užitkové vozy, jsou elektro verze spíš první vlaštovky. Věřím ale, že je tato kategorie na správné cestě. Vezměte si například, že užitková vozidla mají často zázemí v průmyslových areálech, kde bývá levnější elektřina,“ zmiňuje Barna.
Kia do zmiňovaného segmentu vstoupila letos a hned má velké ambice. Což se ukázalo na elektrické kategorii PBV (Platform Beyond Vehicle), kde je klíčovým modelem Kia PV5. Vůz získal v listopadu titul International Van of the Year 2026. Poprvé si tak tento titul odnesl korejský výrobce. Verze PV5 Cargo byla navíc zapsána do Guinnessovy knihy rekordů za nejdelší vzdálenost, kterou elektrická dodávka s plným zatížením ujela na jedno nabití – 693,38 km.
Dodávky Kia mají i další vychytávky. Třeba podlahu pouze 40 centimetrů nad zemí. „To jinde nenajdete,“ upozorňuje Barna a zmiňuje i verzi PV5 Chassis Cab, tedy modulární šasi s užitečnou hmotností přes jednu tunu. Model je vyvinutý ve spolupráci s evropskými nástavbáři. Může tak sloužit třeba jako food truck.
Mimochodem, unikátním vozem je i verze PV5 WAV určená pro přepravu lidí na vozíku. Do modelu se nastupuje boční nájezdovou rampou. Vstup z chodníku je bezpečnější a pohodlnější než nástup zezadu do silnice. Univerzální systém uchycení vozíku zajišťuje, že je uživatel ve voze stejně stabilní a v bezpečí jako ostatní cestující. Konfigurace interiéru umožňuje, aby vedle vozíčkáře seděl doprovod, takže cestování je sociálně i prakticky komfortní. Varianta PV5 je ideální volbou pro handicapované děti a jejich rodiče, protože jim poskytuje nejen maximální bezpečnost, ale i možnost cestovat společně. „Podporujeme tím inkluzi a rovné příležitosti a současně nabízíme řešení, které pomáhá rodinám překonávat bariéry a otevírá cestu k aktivnímu zapojení do každodenního života,“ uzavírá Barna.
Verze PV5 WAV je součástí závazku společnosti Kia zlepšovat mobilitu osob se zdravotním postižením. Čímž se dostáváme opět k tématu ze začátku vánoční jízdy. Odpoledne končí, dárky jsou rozdané. Elektrické SUV zvládlo hustý pražský provoz i úzké uličky Starého Města. Navíc tentokrát dovezlo i hodně radosti.