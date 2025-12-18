Vánoce začaly už trochu dřív. Saně plné dárků tentokrát poháněla elektřina

Autor: Metro.cz
  5:07
Ta scéna je skoro jako z filmu. Vánoční balicí papír létá úplně všude. Nedočkavé dětské ruce po pár vteřinách svírají stavebnici. Je jedno, že se rozbalování dárku odehrává přímo na ulici, a také to, že Štědrý den je ještě daleko. Šestiletý klučina se usmívá na všechny strany a svítí mu oči. Vděčná je i jeho maminka. Mladší dcera si na rozbalení dárečku musí přece jen počkat. Maminka má jen dvě ruce a je potřeba pochytat balicí papír na chodníku...
Nadace Naše dítě a Kia Czech rozdávaly vánoční dárky ještě před Štědrým dnem.

Nadace Naše dítě a Kia Czech rozdávaly vánoční dárky ještě před Štědrým dnem. | foto: KIA CZECH

Nadace Naše dítě a Kia Czech rozdávaly vánoční dárky ještě před Štědrým dnem.
Nadace Naše dítě a Kia Czech rozdávaly vánoční dárky ještě před Štědrým dnem.
Nadace Naše dítě a Kia Czech rozdávaly vánoční dárky ještě před Štědrým dnem.
Nadace Naše dítě a Kia Czech rozdávaly vánoční dárky ještě před Štědrým dnem.
8 fotografií

Rodina ze Smíchova zažila Vánoce o pár dní dřív díky Kie Czech. Společnost, která dlouhodobě spolupracuje s Nadací Naše dítě, se letos rozhodla udělat radost několika dětem trochu jinak, než bylo v minulých letech zvykem. Posádka, jejíž součástí je i generální ředitel Kie Arnošt Barna, naložila do velkého SUV dárky a vydala se do pražských ulic. Deník Metro se ke spanilé jízdě připojil. Pár hodin dlouhá mise je příležitostí probrat s šéfem Kie Czech plány automobilky do budoucna, její přístup ke společenské odpovědnosti i pohled na elektromobilitu.

Dárky pro radost a pomůcky pro lepší život

Poslední zmíněné téma se přímo nabízelo. Dárky totiž rozvážela elektrická Kia EV9 GT-Line. Vůz, který se na jedno odpoledne proměnil ve vánoční saně, má přes pět metrů. To se hodilo, protože dárků bylo hodně a nebyly drobné. Malá slečna z Malešic dokonce dostala balíček, který byl o dost větší než ona sama. I přes dudlík se její úsměv z dárku dal jasně číst.

Nadace Naše dítě a Kia Czech rozdávaly vánoční dárky ještě před Štědrým dnem.

Rodiny, které Kia obdarovala, pomohla vybrat zmiňovaná nadace. „Jde o nízkopříjmové rodiny či o matky samoživitelky. Mezi obdarovanými je i dítě s pohybovým handicapem,“ vysvětluje Barna. Společnost s nadací spolupracuje už 16 let. Díky tomu putují k dětem speciální kompenzační pomůcky, kočárky, autosedačky, ale i příspěvky na pohybové terapie, jež usnadňují život těm, kteří to potřebují. Kia již takto darovala přes 5,7 milionu korun. Jen loni šlo na dětskou pomoc přes 500 tisíc.

Lepší mikroklima v Česku

Že zdravý pohyb je radost, se potvrdilo i v Podskalí, kde tentokrát nešlo o dárek hmotný. Permanentka do bazénu ale radost udělala velikou. Mezi dnešními dárky byly ještě třeba huňatý plyšák, powerbanka nebo elektrické autíčko. Zmiňované plavání se však stalo oslím můstkem pro další téma v kabině vánočního expresu Kia EV9. Kia myslí i na životní prostředí a na vodu zvlášť.

Společnost je také partnerem soutěže Adapterra Awards. Společně podporují chytrá opatření na adaptaci na změnu klimatu. „Letos Kia Czech ocenila projekt Navrácení Svratky do historického koryta. Vytvářením nových tůní a mokřadů se přispívá k zadržování vody v krajině. Zároveň jsou tato opatření funkční, což se ukázalo i během loňských povodní. Svratka se tehdy rozlila do nivy a zůstala v krajině,“ zmiňuje smysluplnost podobných projektů Barna.

Nadace Naše dítě a Kia Czech rozdávaly vánoční dárky ještě před Štědrým dnem.

Kia se snaží být společensky odpovědná i globálně. Důkazem je partnerství se společností The Ocean Cleanup. Projekt provozuje oceánský a říční systém sběru odpadu. Jeho plovoucí bariéry jednak odstraňují plastový odpad z oceánů a zároveň zabraňují tomu, aby se tam odpad vůbec dostal.

Kia recyklovaný plast využívá i pro své automobily. Elektromobily EV3 mají například rohož zavazadlového prostoru z plastu získaného v rámci projektu. V modelu EV9 jsou zase z recyklovaných rybářských sítí podlahové rohože a z PET lahví čalounění sedadel. Recyklovaný plast najdete u některých modelů také v náraznících nebo u podběhů kol.

Elektromobilita jako oblíbené téma

Další dárky jsou rozdané a k příští zastávce to je pár desítek minut. Delší čas se tentokrát hodí. Když padne otázka na elektromobilitu, rozzáří se oči Arnoštu Barnovi. Je znát, že je to jeho oblíbené téma. Fanouškem elektromobilů je nejspíš i díky jihokorejské automobilce. Modely Kia se pyšní mezinárodními tituly auto roku a chválu sbírají za dojezd, bezpečnost i cenu. V uplynulém roce Kia v segmentu elektromobilů výrazně bodovala především modelem EV3, který získal titul World Car of the Year 2025.

Ochota zákazníků pořídit si elektromobil výrazně roste v zemích, kde stát nabízí různé formy podpory – například daňová zvýhodnění, levnější či bezplatné parkování, odpuštění dálničních poplatků nebo intenzivní budování dobíjecí infrastruktury. Západní trh je pak elektromobily přirozeně zaplněnější. Česká republika za evropským průměrem stále zaostává. Od začátku příštího roku v Praze navíc skončí zvýhodněné parkování pro elektromobily.

Nadace Naše dítě a Kia Czech rozdávaly vánoční dárky ještě před Štědrým dnem.

Zákazník se na auto často dívá i optikou čísel. Ty zná ředitel Kia Czech nazpaměť. „Náš rodinný vůz na elektřinu EV3 má dojezd až 605 km a s cenou začíná pod milionem korun. Současné modely elektromobilů dobijete z 10 na 80 procent za zhruba 30 minut,“ shrnuje některé parametry Barna a zároveň nahlíží do budoucnosti. „Technologie se nyní posouvají mílovými kroky a jejich cena naopak klesá. Model EV4 je hatchback, ale i fastback, který míří na zákazníky hledající dostupný elektromobil s dlouhým dojezdem. A právě výroba tohoto hatchbacku pro Evropu byla odstartována v roce 2025 ve slovenském závodě Kia,“ připomíná nový model Barna.

Prostor pro podnikání i vozík

Vánoční jízdy už se blíží ke svému závěru, proto je čas na poslední téma. Kia se snaží posouvat nejen v osobní dopravě. Elektromobilita začíná promlouvat i do segmentu užitkových vozů, kde zatím stále vládnou dodávky se spalovacím motorem. „Pokud jde o užitkové vozy, jsou elektro verze spíš první vlaštovky. Věřím ale, že je tato kategorie na správné cestě. Vezměte si například, že užitková vozidla mají často zázemí v průmyslových areálech, kde bývá levnější elektřina,“ zmiňuje Barna.

Kia do zmiňovaného segmentu vstoupila letos a hned má velké ambice. Což se ukázalo na elektrické kategorii PBV (Platform Beyond Vehicle), kde je klíčovým modelem Kia PV5. Vůz získal v listopadu titul International Van of the Year 2026. Poprvé si tak tento titul odnesl korejský výrobce. Verze PV5 Cargo byla navíc zapsána do Guinnessovy knihy rekordů za nejdelší vzdálenost, kterou elektrická dodávka s plným zatížením ujela na jedno nabití – 693,38 km.

Nadace Naše dítě a Kia Czech rozdávaly vánoční dárky ještě před Štědrým dnem.

Dodávky Kia mají i další vychytávky. Třeba podlahu pouze 40 centimetrů nad zemí. „To jinde nenajdete,“ upozorňuje Barna a zmiňuje i verzi PV5 Chassis Cab, tedy modulární šasi s užitečnou hmotností přes jednu tunu. Model je vyvinutý ve spolupráci s evropskými nástavbáři. Může tak sloužit třeba jako food truck.

Mimochodem, unikátním vozem je i verze PV5 WAV určená pro přepravu lidí na vozíku. Do modelu se nastupuje boční nájezdovou rampou. Vstup z chodníku je bezpečnější a pohodlnější než nástup zezadu do silnice. Univerzální systém uchycení vozíku zajišťuje, že je uživatel ve voze stejně stabilní a v bezpečí jako ostatní cestující. Konfigurace interiéru umožňuje, aby vedle vozíčkáře seděl doprovod, takže cestování je sociálně i prakticky komfortní. Varianta PV5 je ideální volbou pro handicapované děti a jejich rodiče, protože jim poskytuje nejen maximální bezpečnost, ale i možnost cestovat společně. „Podporujeme tím inkluzi a rovné příležitosti a současně nabízíme řešení, které pomáhá rodinám překonávat bariéry a otevírá cestu k aktivnímu zapojení do každodenního života,“ uzavírá Barna.

Verze PV5 WAV je součástí závazku společnosti Kia zlepšovat mobilitu osob se zdravotním postižením. Čímž se dostáváme opět k tématu ze začátku vánoční jízdy. Odpoledne končí, dárky jsou rozdané. Elektrické SUV zvládlo hustý pražský provoz i úzké uličky Starého Města. Navíc tentokrát dovezlo i hodně radosti.


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Úprava zákazu spalovacích motorů vytváří spíš nejistotu, tvrdí automobilky

České Sdružení automobilového průmyslu má výhrady k návrhům Evropské komise rozvolňujícím původně...

Ford ukončuje výrobu řady elektromobilů. Může za to i Trump

VIDEO Americká automobilka Ford Motor ukončí výrobu několika modelů elektromobilů. V souvislosti s tím...

Elektromobily v USA narazily na strop, bez dotací jsou prodeje daleko za plány

VIDEO Prodeje nových elektromobilů v Evropě soustavně rostou, jejich podíl na nově registrovaných vozech...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

KOMENTÁŘ: Čekání na zázrak, který nepotřebujeme, ale budeme mu tleskat

Už jsme si zvykli, že technologičtí výrobci představují koncepty, které jsou zatím třeba jen v...

Trochu jsme se vrátili do čipové krize, jde o politické rozhodnutí, říká šéf Toyoty Kiml

V pátek 31. října sjel z linek automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic poslední vůz...

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Hromadná nehoda na D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta a autobus

Při hromadné nehodě u Větrného Jeníkova se srazilo nejméně osm aut. Dálnice na...

Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik aut včetně autobusu. Provoz na dálnici byl zastaven. O případných zraněných...

18. prosince 2025  8:52,  aktualizováno  9:06

Koledy a setkání pod noční oblohou

ilustrační snímek

Již od roku 1998 je v Pardubicích na Štědrý den zvykem nenechávat si sváteční náladu jen pro obývací pokoje. Úderem 21:30 ožijí ulice centra města nebývalým ruchem v rámci tradiční Štědrovečerní...

18. prosince 2025  9:03

U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, zraněný je řidič a jedna cestující

Řidiče kamionu musel po srážce s vlakem do nemocnice transportovat vrtulník....

Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Zraněného řidiče musel do nemocnice transportovat vrtulník, ve vlaku utrpěla...

18. prosince 2025  9:02

Na Vysočině odklízeli hasiči stromy ze silnic i v noci, bude jinovatka

ilustrační snímek

Na Vysočině odklízeli hasiči kvůli námraze stromy a větve ze silnic i v noci na dnešek, ale měli méně výjezdů než ve středu. Od 19:00 zasahovali na dvou...

18. prosince 2025  7:24,  aktualizováno  7:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Slunce pro Ukrajinu: společnost E.ON podpořila energetickou nezávislost dalších ukrajinských měst

18. prosince 2025

Císařské Vánoce s vůní pečení

ilustrační snímek

Do atmosféry roku 1889, kdy zámek hostil císaře Františka Josefa I., se přenesou účastníci speciálních vánočních prohlídek v Litomyšli.

18. prosince 2025  8:58

Katarská iniciativa „Roky kultury" oznámila partnerské země pro roky 2026 a 2027

18. prosince 2025  8:50

První nemocnice se systémem Medicalc se připojují k novým elektronickým standardům

18. prosince 2025  8:47

O zisk ze skládky přišla, přesto nezdražuje. Přibyslav mění systém svozu odpadu

Skládka (ilustrační foto)

Od nového roku chystá změny v systému svozu a ukládání odpadu Přibyslav, čtyřtisícové město na Havlíčkobrodsku. Souvisí se snahou co nejvíce třídit a co nejméně produkovat komunální odpad. Jeho...

18. prosince 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Sportovec roku 2025: Ples šampionů a večerní róby

18. prosince 2025  8:32

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Práce na obnově zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně jsou téměř u konce

PrĂˇce na obnovÄ› zvonice u chrĂˇmu svatĂ©ho BartolomÄ›je v KolĂ­nÄ› jsou tĂ©mÄ›Ĺ™ u konce

Kolínská farnost dokončuje obnovu pláště kamenné zvonice u chrámu svatého Bartoloměje. Dělníci pracují na posledních drobnostech, lešení kolem zvonice odstraní...

18. prosince 2025  6:50,  aktualizováno  6:50

České moře tour v Turnově

ilustrační snímek

Zaplněné pražské Forum Karlín, oceňované debutové album České moře nebo koncerty v Jižní Koreji a Japonsku – to byla v loňském roce kapela Bert & Friends.

18. prosince 2025  8:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.