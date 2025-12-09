Kamion se v Praze objeví 10. prosince na Černém Mostě, 11. prosince u Edenu a 12. prosince na Chodově. Doprovodný program začne vždy odpoledne. Podle organizátorů má součástí zastávek být i tzv. Santova vesnička, kterou doplní tematická výzdoba a krátké vystoupení Santu.
Charita pro Červený kříž
Stejně jako v minulých letech má tour i dobročinný účel. Coca-Cola oznámila, že kompletní výtěžek z prodeje občerstvení a tematických předmětů věnuje Českému červenému kříži. Firma také uvedla, že společně s pobočkami na Slovensku věnuje organizaci minimálně jeden milion korun. Peníze mají podpořit zejména dobrovolníky a pracovníky, kteří se podílejí na pomoci druhým po celý rok.
Červený kříž bude na místě prezentovat i bezplatné dárcovství krve. Podle organizace jde o příležitost oslovit nové dárce v období, kdy nemocnice tradičně bojují s poklesem zásob.
Další zastávky po Česku