Vánoční kamion Coca-Cola projede Prahou. Zastaví na Černém Mostě, u Edenu i na Chodově

  12:28
Do Prahy se v prosinci opět chystá tradiční vánoční kamion Coca-Cola. Firma oznámila, že během své letošní tour zastaví na třech místech v hlavním městě – postupně u obchodního centra Westfield Černý Most, u Fortuna Areny ve Vršovicích a naposledy u Westfield Chodov. Akce má charitativní rozměr, výtěžek poputuje na podporu Českého červeného kříže.
Kamion se v Praze objeví 10. prosince na Černém Mostě, 11. prosince u Edenu a 12. prosince na Chodově. Doprovodný program začne vždy odpoledne. Podle organizátorů má součástí zastávek být i tzv. Santova vesnička, kterou doplní tematická výzdoba a krátké vystoupení Santu.

Charita pro Červený kříž

Stejně jako v minulých letech má tour i dobročinný účel. Coca-Cola oznámila, že kompletní výtěžek z prodeje občerstvení a tematických předmětů věnuje Českému červenému kříži. Firma také uvedla, že společně s pobočkami na Slovensku věnuje organizaci minimálně jeden milion korun. Peníze mají podpořit zejména dobrovolníky a pracovníky, kteří se podílejí na pomoci druhým po celý rok.

Vánoční kamion Coca-Cola vyrazí v prosinci na cestu napříč Českem a zastaví celkem na šesti místech.

Červený kříž bude na místě prezentovat i bezplatné dárcovství krve. Podle organizace jde o příležitost oslovit nové dárce v období, kdy nemocnice tradičně bojují s poklesem zásob.

Další zastávky po Česku

  • Kromě Prahy se kamion objeví také v Peci pod Sněžkou (13. prosince), Mikulově (15. prosince) a Frýdku-Místku (17. prosince).
  • Všude má program začínat v 16 hodin, příjezd Santu je naplánován na 16:30.

Ĺeditelem zĂˇchrannĂ© sluĹľby ve ZlĂ­nskĂ©m kraji je novÄ› Jan Ĺ ebek Cholewa

