V neděli začíná advent, už o den dříve se ale na mnoha místech metropole rozzáří vánoční stromy. Praha se postupně promění v jedno velké adventní tržiště. Kromě tradičních center nabídne také menší trhy, lokální výrobky, designové dárky a program pro děti.
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Staromák ovládne obří vánoční strom
Dominantou nejznámějších trhů na Staroměstském náměstí bude opět obrovský vánoční strom. Slavnostně se rozsvítí v sobotu v 16 hodin. Program na pódiu začne už v 11 hodin dopoledne dílničkami pro děti. Od 15 hodin zazní vystoupení sborů z různých koutů Evropy. Českou scénu bude zastupovat například zpěvačka Karolina Neuvirthová, známá z projektu Karol a Kvido, společně s dcerou Emily.
Kulturní program je připraven až do 6. ledna. Vystoupení budou také na dalších trzích, které se ve stejném termínu uskuteční ve spodní části Václavského náměstí.
„Připravíme program na každý den po celou dobu konání trhů, což je v porovnání s jinými trhy v Evropě velmi výjimečné,“ říká Libor Votruba, předseda představenstva společnosti, která trhy organizuje.
Dárky, pohádky a obří prskavky
Originální animaci smrku na Staroměstském náměstí doprovodí po setmění vždy v polovině každé hodiny oblíbená píseň z pohádkové klasiky Tři oříšky pro Popelku.
Smrk bude laděný do zlatých a zelených tónů a rozzáří se na něm 31 obřích prskavek. Při pohledu ze středu náměstí bude vidět také velká zlatá mašle.
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„Strom a trhy společně vyprávějí příběh obdarování a vánočního očekávání. Vracíme se k Vánocům, které v sobě každý nosíme. Proto jsme sáhli po tradičních motivech – dárku, stuze a vánočních ozdobách s motivy prskavek,“ popisuje Eva Poláčková z firmy Decoled, která se postarala o výzdobu trhů.
Vánoční strom ozdobí přibližně sedm kilometrů kabelů s 95 tisíci LED diodami a 360 plastových ozdob. Pohádkové téma připomene také rozsvícený kůň ve středu náměstí.
A další trhy?
Pražský advent nebude jen o Staroměstském a Václavském náměstí. Kdo se chce vyhnout největším davům, může zamířit na Vinohrady, do Holešovic, na Anděl nebo třeba do okrajovějších částí Prahy.
Jednou z nejhezčích tradičních zastávek zůstává náměstí Míru. Vánoční trhy tu začaly už 20. listopadu a potrvají až do Štědrého dne. Stánky obklopují novogotický kostel svaté Ludmily, který jim dodává jednu z nejpůsobivějších adventních kulis v Praze. Trhy jsou otevřené denně od 10 do 20 hodin.
Další možností je Tylovo náměstí, kde vánoční stánky otevřou ve čtvrtek 26. listopadu. Menší trh nedaleko I. P. Pavlova nabídne komornější alternativu k velkým adventním centrům. Od pátku 27. listopadu se přidá také pěší zóna na Andělu a Mariánské náměstí, kde se letos koná adventní program s Večerníčkem.
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Inspirace z Německa
V Holešovické tržnici se v sobotu a neděli 28. a 29. listopadu uskuteční Mint Market Praha Vánoce. Zaměří se na autorskou tvorbu, design, módu, šperky a originální dárky.
Zajímavou alternativou jsou také Bavorsko-české adventní trhy, které od pátku do neděle obsadí Chotkův palác a Dům U Zlatého melounu. V neděli 29. listopadu se adventní trhy uskuteční také na Chvalské tvrzi.
Jiřák láká i na srdíčkovou lípu
Největší pozornost na Vinohradech bude o víkendu patřit náměstí Jiřího z Poděbrad, kde v sobotu 28. listopadu odstartuje Advent na Jiřáku. Náměstí se promění v tradiční vánoční tržiště s nabídkou lokálních potravin, řemeslných výrobků, dekorací a sezónního občerstvení.
Vánoční atmosféru podtrhne nejen rozsvícený vánoční strom, ale také oblíbená srdíčková lípa, která se stala jedním ze symbolů zdejšího adventu.
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Slavnostní program začne v sobotu 28. listopadu 2026 v 16:40 vánočními písněmi a koledami. V 17 hodin se rozzáří vánoční strom a následovat bude až do 18 hodin vystoupení Manouškovy zvonohry.
V neděli 29. listopadu pak náměstí ožije designovým trhem Ukaž, co umíš, na Jiřáku. Od 10 do 17 hodin nabídne originální výrobky a inspiraci na vánoční dárky. Advent na Jiřáku potrvá do 23. prosince.
Máte toulavé boty?
Za vánoční atmosférou se dá vyrazit i za hranice Prahy. Vídeň už má advent v plném proudu – hlavní trh před radnicí na Rathausplatzu běží od 13. listopadu do 26. prosince, další najdete u Schönbrunnu nebo Belvederu.
Brno zahájí hlavní Brněnské Vánoce v pátek 27. listopadu. Trhy se rozprostřou na několika místech v centru města. Plzeň už advent odstartovala 21. listopadu. Vánoční trhy na náměstí Republiky potrvají do 23. prosince.
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