Vánoční prasátko můžete vidět jen za stovku. Zoo Praha zlevnila vstupné na celé svátky

Autor: Metro.cz
  11:23
Zoo Praha přichystala pro veřejnost vánoční dárek. Po celé vánoční prázdniny zaplatí návštěvníci jednotné vstupné 100 korun a uvidí gorilí mláďata, vombata z vaku i „zlatá prasátka“, která podle tradice jinak spatří jen ti, kdo se postí. Otázkou už jen zůstává, zda budou mít i ty velký zahnutý zuby nahoru!
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zoo Praha

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Zoo Praha nadělila veřejnosti originální vánoční dárek. Od pondělí 22. prosince až do neděle 4. ledna platí pro všechny návštěvníky jednotné vstupné za pouhých 100 korun. Sleva se týká dospělých, studentů, seniorů i psích návštěvníků. Senioři nad 70 let mají i nadále své tradiční vstupné za symbolickou 1 korunu. Zlevněné lístky jsou k dostání výhradně na pokladnách zoo.

Zoo je v prosinci i lednu otevřena denně od 9 do 16 hodin. Pouze na Štědrý den se provoz mírně upraví – pavilony se uzavřou už ve 14 hodin a celý areál poté v 16 hodin.

Ani zimní počasí návštěvníky nepřipraví o silné zážitky. V Zoo Praha je nyní k vidění hned několik lákadel: gorilí mláďata, druhý český vombat vykukující z vaku nebo zvířata v plné zimní kondici. Huňatý kožich předvádějí například sobi, velbloudi či tygr ussurijský. Zahřát se mohou lidé v čtrnácti vyhřívaných pavilonech.

Vombat obecný na sněhu v Zoo Praha (14. prosince 2022)

Program na celé svátky

Vedle zlevněného vstupného připravila zoo i bohatý sváteční program. Na Štědrý den se tradičně vrací vstup pro děti za 1 korunu, chybět nebudou zimní vystoupení lachtanů, komentovaná krmení ani oblíbené předání neprodaných vánočních stromečků zvířatům. Přehled všech akcí je k dispozici na webu zoopraha.cz/program.

Už zítra přinesou skauti do Zoo Praha Betlémské světlo, které si budou moci návštěvníci až do Štědrého dne vyzvednout u hlavního vchodu.

A bude mít ty velký zahnutý zuby nahoru?

V Zoo Praha lze spatřit i „zlatá prasátka“, a to bez nutnosti dodržovat půst. Jde o pestře zbarvené štětkouny africké, kteří obývají pavilon Rezervace Dja. V pražské zoo žije pětičlenná skupina těchto nápadných obyvatel pralesů střední Afriky.

Za příznivého počasí můžete štětkouny africké spatřit ve venkovním výběhu

Dobrý skutek na konec roku

  • Jsou opomíjení, přehlížení či zkrátka nepopulární. Ale třeba také nově chovaní. Řeč je o zvířecích sirotcích, které Zoo Praha tradičně představila v rámci kampaně Adoptuj mě.
  • Cílem je zviditelnit vybrané druhy zvířat z pražské zoo a ideálně jim najít mecenáše. Letos projekt reprezentuje desítka více či méně němých tváří: čtyři savci, tři ptáci a po jednom plazu, obojživelníku a rybě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Nemocnice Jihlava omezila kvůli epidemii respiračních nemocí návštěvy

ilustrační snímek

Jihlavská nemocnice omezila kvůli epidemii respiračních nemocí návštěvy pacientů. Nebudou denně, ale jen v některých dnech. Opatření má platnost do 5. ledna...

19. prosince 2025  10:53,  aktualizováno  10:53

Pardubice plánují obnovu sportoviště na Slovanech, čekají na směnu pozemků

ilustrační snímek

Město Pardubice patrně do několika let díky směně pozemků získá do svého majetku sportovní areál na Slovanech. Zchátralé sportoviště chce opravit, dopředu si...

19. prosince 2025  10:44,  aktualizováno  10:44

Zoo Brno přišla o tygřici Satu, kterou mohli návštěvníci vídat 20 let

ilustrační snímek

Zoo Brno přišla tento týden o tygřici, kterou zde návštěvníci mohli vídat 20 let. Samici tygra sumaterského Satu musel veterinář kvůli jejímu zhoršenému...

19. prosince 2025  10:30,  aktualizováno  10:30

Po rekonstrukci se otevírá stanice metra Pankrác, o sedmnáct dní dřív, než byl plán

Po jedenáctiměsíční rekonstrukci skončila oprava stanice metra Pankrác. (19....

Po téměř roční rekonstrukci se odpoledne pro cestující v Praze znovu otevře stanice metra Pankrác na trase C. První souprava by tu měla zastavit po 14. hodině. Stanice bude nově fungovat také jako...

19. prosince 2025  12:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší správní soud na návrh vlády rozpustil neparlamentní Hnutí PES

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) na návrh vlády rozpustil neparlamentní Hnutí PES se sídlem v Jincích na Příbramsku. Důvodem jsou nedodané výroční finanční zprávy....

19. prosince 2025  10:28,  aktualizováno  10:28

Ostravská zoo odchovává mládě karakala, v Evropě jich ubývá

OstravskĂˇ zoo odchovĂˇvĂˇ mlĂˇdÄ› karakala, v EvropÄ› jich ubĂ˝vĂˇ

Zoo Ostrava odchovává mládě karakala. Populace těchto kočkovitých šelem v evropských zahradách se v posledních letech výrazně zmenšila a odchovy nejsou nijak...

19. prosince 2025  10:20,  aktualizováno  10:20

Už je to 25 let. Spuštění temelínské elektrárny provázely protesty Rakušanů

Jaroslav Sýbek s aparátem fotil i start jaderné elektrárny v Temelíně. Na...

Od roku 2000 vyrobila Jaderná elektrárna Temelín tolik elektrické energie, že by to vystačilo celé České republice na šest let. V těchto dnech si tam připomínají významné výročí, je to čtvrt století...

19. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Pálenice v bývalé prádelně. Muž na Zlínsku vyráběl alkohol v žalostných podmínkách

Celníci na Zlínsku objevili nelegální pálenici, zabavili i demižony s...

Nelegální pálenici nacházející se v bývalé prádelně u domu na Zlínsku odhalili před několika dny celníci. Zabavili kompletní destilační zařízení a také vypálené ovocné destiláty, celkem 49 litrů...

19. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Havlíčkobrodští Bruslaři pomáhají, v sobotu budou hrát pro první nádech

Hokejisté BK Havlíčkův Brod (v bílém) při zápase s Milevskem.

Po dvou vítězných výjezdech (4:2 a 5:2) se zítra vracejí druholigoví havlíčkobrodští hokejisté znovu na domácí led. Na první pohled půjde o běžný zápas, v němž druzí Bruslaři přivítají čtvrtou Kobru...

19. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Globální hřiště: Fans Festival 2026 společnosti Haier propojuje sport, technologie a komunitu

19. prosince 2025  11:49

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Dětská kniha pokřtěná vodou z Jeseníků zaplnila hotel Petrovy Kameny

19. prosince 2025  11:48

Plzeň bude příští rok investovat do svých základních škol stovky milionů korun

ilustrační snímek

Plzeň investuje příští rok do svých základních škol stovky milionů korun. Hlavními akcemi budou zahájení stavby nové tělocvičny na 22. základní škole (ZŠ) na...

19. prosince 2025  10:13,  aktualizováno  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.