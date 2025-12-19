Zoo Praha nadělila veřejnosti originální vánoční dárek. Od pondělí 22. prosince až do neděle 4. ledna platí pro všechny návštěvníky jednotné vstupné za pouhých 100 korun. Sleva se týká dospělých, studentů, seniorů i psích návštěvníků. Senioři nad 70 let mají i nadále své tradiční vstupné za symbolickou 1 korunu. Zlevněné lístky jsou k dostání výhradně na pokladnách zoo.
Zoo je v prosinci i lednu otevřena denně od 9 do 16 hodin. Pouze na Štědrý den se provoz mírně upraví – pavilony se uzavřou už ve 14 hodin a celý areál poté v 16 hodin.
Ani zimní počasí návštěvníky nepřipraví o silné zážitky. V Zoo Praha je nyní k vidění hned několik lákadel: gorilí mláďata, druhý český vombat vykukující z vaku nebo zvířata v plné zimní kondici. Huňatý kožich předvádějí například sobi, velbloudi či tygr ussurijský. Zahřát se mohou lidé v čtrnácti vyhřívaných pavilonech.
Program na celé svátky
Vedle zlevněného vstupného připravila zoo i bohatý sváteční program. Na Štědrý den se tradičně vrací vstup pro děti za 1 korunu, chybět nebudou zimní vystoupení lachtanů, komentovaná krmení ani oblíbené předání neprodaných vánočních stromečků zvířatům. Přehled všech akcí je k dispozici na webu zoopraha.cz/program.
Už zítra přinesou skauti do Zoo Praha Betlémské světlo, které si budou moci návštěvníci až do Štědrého dne vyzvednout u hlavního vchodu.
V Zoo Praha lze spatřit i „zlatá prasátka“, a to bez nutnosti dodržovat půst. Jde o pestře zbarvené štětkouny africké, kteří obývají pavilon Rezervace Dja. V pražské zoo žije pětičlenná skupina těchto nápadných obyvatel pralesů střední Afriky.
Dobrý skutek na konec roku