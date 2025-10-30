„I tento rok nabízíme k pronájmu speciální tramvaj 14T. Vánočně laděná tramvaj je ideální nejen pro projížďky Prahou, ale také pro firemní akce, teambuildingy, oslavy, konference či speciální eventy. Dopřejte svým klientům či zaměstnancům tento originální zážitek s kouzlem vánoční atmosféry,“ říká pro deník Metro mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
Od vozovny po návrat
Pronájem bude možný od 30. listopadu 2025 do 6. ledna 2026. Kapacita tramvaje je až dvě stě osob, z toho 69 sedících.
„Cena pronájmu je 9 800 korun na hodinu. Doba pronájmu se počítá od výjezdu z vozovny až po návrat. Pro bližší či rezervaci termínu nás neváhejte kontaktovat na emailu obchod@dpp.cz Ulovte si svůj termín včas!“ dodává Řehková a radí, aby zájemci jízdu objednávali nejpozději deset pracovních dní před plánovaným začátkem.
Doplňkové služby
Cestu pronajatou tramvají si můžete vylepšit prostřednictvím doplňkových služeb. V nabídce je například harmonikář. Ten vám bude během jízdy vyhrávat za dva a půl tisíce korun bez DPH. Další možností je průvodce, a to za tři tisíce korun včetně DPH na jeden vůz. Co se občerstvení týče, a to vám umí DPP kompletně zajistit. Více informací naleznete zde.
Jak na tramvaje?