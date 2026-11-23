Pražský dopravní podnik hodlá o nadcházejícím adventu, stejně jako v minulých letech, pokračovat v dlouholeté tradici. Letos do provozu pošle rekordní počet vozů ve svátečním hávu, které budou navíc pomáhat dětem z dětských domovů.
Deset vozidel a 35 tisíc světel
Vánoční flotilu bude letos tvořit deset vozidel či souprav, které dohromady zdobí přes 35 tisíc vánočních světýlek. Vedle moderních tramvají ulice rozzáří i historická vozidla, oblíbená mazačka, dva autobusy a trolejbus. Celkem jich bude pražskými ulicemi jezdit deset. „Vánoční flotila DPP je nejen zpestřením ulic Prahy během adventu, ale především poděkováním našim cestujícím za jejich důvěru a zaměstnancům za práci, kterou odvádějí po celý rok,“ uvádí Ladislav Urbánek, předseda představenstva a generální ředitel DPP.
Které vozy letos vyjedou ve vánočním?
- Mazací tramvaj (ev. číslo 5572)
- Historická souprava Ringhoffer (čísla 2272 a 1419)
- Tramvaj T3 (číslo 8083)
- Historická tramvaj K2 (číslo 7000)
- Souprava tramvají T3R.P (čísla 8308 + 8309)
- Tramvaj 14T (číslo 9170)
- Tramvaj 15T ForCity (číslo 9401)
- Autobus SOR NB 12 (číslo 4073)
- Kloubový autobus SOR NB 18 (číslo 6966)
- Trolejbus Škoda Solaris 24M (číslo 407) na letištní lince 59
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Slavnostní rozsvícení ve Střešovicích
Slavnostní zahájení adventního provozu ve dvoře střešovické vozovny je naplánované na sobotu 28. listopadu 2026. Vánoční výzdoba by se měla poprvé rozsvítit okolo půl páté odpoledne.
Vstupenky na průvod
Vyzdobenými vozy se budou zájemci moci svézt i během průvodu. DPP hodlá vstupenky prodávat přímo na akci ve vozovně Střešovice.
Zhruba o dvacet minut později pak všechny vozy opustí brány vozovny na průvod Prahou. Ze Střešovic vyrazí přes Prašný most a Letenskou pláň na Vltavskou.
Přes Štvanici vozy přejedou na Těšnov a na náměstí Republiky, odkud Revoluční třídou zamíří na Malostranskou a nakonec k Právnické fakultě, která bude konečnou zastávkou.
„Věřím, že svátečně vyzdobené vozy pomohou navodit příjemnou vánoční atmosféru a přinesou cestujícím během adventu trochu radosti. Současně jsme rádi, že můžeme tuto tradici propojit s konkrétní pomocí dětem z dětských domovů prostřednictvím projektu Milý Ježíšku. Každý cestující se tak může jednoduše zapojit a pomoci splnit některé z jejich vánočních přání. Přeji všem pokojný advent, příjemné prožití vánočních svátků a především hodně zdraví,“ doplňuje Urbánek.
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Dekorované stanice i pomoc ostatním
Slavnostně nasvícené vozy se do běžného provozu dostanou hned o den později, v neděli 29. listopadu 2026, tedy o první adventní neděli. S jejich výzdobou podnik začal už v polovině listopadu. Vedle vozidel letos dýchne vánoční atmosféra i z ozdobené horní stanice lanové dráhy na Petřín, stanice metra Křižíkova na trase B a střešovického muzea MHD.
Dopravní podnik i letos prostřednictvím adventních vozů podpoří dobročinný projekt Milý Ježíšku, který pomáhá plnit vánoční přání dětem z dětských domovů a rodinám v těžké životní situaci. Přání mohou plnit přímo cestující skrze webovou stránku milyjezisku.cz.
Podnik vyslal do ulic velkoměsta první (a tehdy také jedinou) vánočně vyzdobenou tramvaj s cestujícími v roce 2017. Ducha Vánoc na kolejích však už o rok dříve posílil sváteční mazací vůz. Akce se těší rostoucí popularitě Pražanů a podnik každoročně nasazuje více a více vozidel. Loni ulicemi Prahy jezdilo celkem devět vozidel a souprav.
Vánoční spoje v jiných městech
Od stejného roku jako pražský dopravní podnik posílá slavnostně zkrášlený vůz do provozu i jeho brněnský protějšek. Vánoční šalina korzuje po okruhu skrze historické centrum města a přes hlavní brněnské náměstí Svobody.
Ke zdobení vozů se díky pozitivním ohlasům postupně přidala i další česká města – hned o Vánocích roku 2018 vyjely sváteční vozy v Plzni, Olomouci či Mostě, o tři roky později začaly brázdit také ulice Ostravy.