Vánoční trhy 2025 v Praze: Kam vyrazit za svařákem a jaká je otevírací doba

Adam Hejduk, Metro.cz
  18:55
Vánoce se kvapem blíží. Důkazem je zahájení několika vánočních trhů. Stánky se už otevřely na náměstí Míru v Praze 2, odkud se letos trhy rozšířily i kolem pomníku bratří Čapků. Na Staroměstském náměstí se strom rozsvítí v sobotu 29. listopadu. Přesný čas je opět tajný.
Vánoční trhy v centru Prahy se přejmenovaly na Václavské. (2. prosince 2021)

foto: Petr TopičMAFRA

Takto vypadaly vánoční trhy na Staroměstském náměstí v roce 2023.
Vánoční trhy v centru Prahy se přejmenovaly na Václavské. (2. prosince 2021)
V pátek večer oficiálně odstartovaly vánoční trhy na Zelném trhu a Moravském...
Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze uřízli dřevorubci v osadě Lesná...
7 fotografií

V Praze se postupně začínají rozsvěcet první vánoční trhy a během víkendu se otevřou i ty největší na Staroměstském a Václavském náměstí. Přinášíme přehled míst, kam se letos vydat.

Kde se konají vánoční trhy 2025 v Praze

  • Staroměstské náměstí
  • Václavské náměstí
  • náměstí Republiky
  • Tylovo náměstí
  • náměstí Jiřího z Poděbrad
  • Anděl
  • náměstí Míru

Kdy jsou vánoční trhy 2025 v Praze

První trhy začaly 20. listopadu na náměstí Míru, další otevřely na náměstí Republiky (25. listopadu) a na Tylově náměstí (26. listopadu). Anděl má trhy od 28. listopadu. V sobotu 29. listopadu otevřou trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad a na Staroměstském a Václavském náměstí.

Otevírací doba stánků na vánočních trzích 2025 v Praze

Otvírací doba stánků je denně od 10 do 20 hodin, vyjma Staroměstského a Václavského náměstí, kde zavírají až ve 22 hodin.

Vánoční trhy 2025 na Staroměstském náměstí

Středobod pražských Vánoc pro letošní rok vyrostl na severu republiky. Z celkem 35 návrhů vybrala porota smrk ztepilý z Lesné u Jiřetína pod Jedlovou na severním konci Ústeckého kraje. Měří 26 metrů, obvod kmene má 223 centimetrů a jeho šířka v patce přesahuje 11 metrů.

Štědrý den

  • Na Staroměstském náměstí budou trhy otevřené každý den od 10 do 22 hodin.
  • Na Štědrý den v době od 10 do 14 hodin a 25. i 26.12. od 12 do 22 hodin.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu je naplánováno zítra. Přesný čas prvního sobotního rozsvícení pořadatelé trhů už několik let nesdělují. Chtějí předejít tomu, aby se na náměstí nahromadilo příliš mnoho lidí současně. Světelná show se opakuje každý den několikrát. Letos ji doprovodní speciální aranž vánočního hitu Ewy Farné – Vánoce na míru.

Na Staroměstském náměstí se objeví 74 prodejních míst, na dalších pěti místech budou k dostání pečené kaštany a další tři stánky budou vyčleněné pro charitativní prodej. Na Václavském náměstí nakoupí návštěvníci na 33 prodejních místech.

Vánoční trhy ve středních Čechách 2025: města lákají na koncerty i ruské kolo

Na obou trzích budou dominovat výrobky z Česka - například typické skleněné ozdobičky, betlémy z různých materiálů, české sklo neb keramika i klasické ozdobičky z foukaných perlí z Jizerských hor či slámy a šustí a mnoho dalšího. „Pochutnat si bude možné na svařeném vínu z moravského moku, klobásách z českého masa, cukroví nebo perníčkách. Na trzích se ale také objeví vegetariánské pokrmy a pro labužníky i šneci či ústřice,“ říká Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která trhy na Staroměstském a Václavském náměstí organizuje.

Jak se na vánoční trhy 2025 v Praze dostat

Ideální je použít metro – všechny trhy jsou takřka vedle některé ze stanic ať už Staroměstská, Můstek, Náměstí Republiky nebo Anděl. Pokud ale někdo potřebuje jet autem, ideální je zaparkovat třeba v některým z nákupních center. Pro návštěvu trhů v samotném centru je ideální Palladium.

