Dneska až do 18 hodin vás na Andělu čeká spousta milé zábavy. Zastávka Anděl, která se až do Ježíška přejmenovala na „Vánoční“, se změnila k nepoznání. Samotná stříška zastávky je ozdobena vánočními motivy, z boku zastávky si můžou mladí i staří napsat vánoční přání.
Ozdoby, pexeso, omalovánky
Hned vedle se nachází stánek pražského dopravního podniku, odkud si můžete odnést „tramvajácké“ odznáčky, pexesa či omalovánky, k mání budou i tematické vánoční ozdoby. Na místě se o vás postarají a vše vám vysvětlí milí studenti ze Střední průmyslové školy dopravní v Motole.
Až do Vánoc
U stánku se o vás postará i usměvavá Julie Senohrábkovou, jež má v Ropidu na starosti marketing. „Letos jsme už potřetí proměníme jednu pražskou zastávku na zastávku Vánoční. Loni to byla zastávka Palackého náměstí, předloni Strossmayerovo náměstí,“ poznamenává. Doplňuje, že stánek Ropidu bude na místě jen dnes, nicméně vánočně ozdobená zastávka bude těšit až do Vánoc.
Již na Valentýna a Velikonoce se každopádně Pražané mohou těšit na další tradiční tematické zastávky.