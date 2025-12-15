GALERIE: Vánoční zastávka vyroste zítra na Andělu. Studenti z Motola tu rozdají ozdoby zdarma

Už zítra mezi desátou a osmnáctou hodinou se tramvajová zastávka Anděl v ulici Nádražní směr na Arbesovo náměstí pomění. Ozdobí ji vánoční polep, který má cestujícím zpříjemňovat čas předvánočního shonu. Nebude chybět ani vánoční stromek od organizátora pražské dopravy - ROPID, stejně tak jako stánek plný dárkových předmětů a informačních materiálů.
Zastávka Palackého náměstí ve směru na Karlovo náměstí se změnila na Vánoční. V nazdobeném přístřešku mohli zájemci napsat Ježíškovi, co by přáli sobě a městské hromadné dopravě v Praze. (18. prosince 2024) | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Letos už potřetí proměníme jednu zastávku na zastávku Vánoční. To už bychom skoro mohli začít nazývat tradicí. Tentokrát to bude Anděl. Tramvajová zastávka v ulici Nádražní směr na Arbesovo náměstí získá nové jméno i nový kabát. Ozdobí ji vánoční polep, který bude cestujícím zpříjemňovat čas předvánočního shonu i klid vánočních svátků,“ říká mluvčí ROPID Filip Drápal.

Jako každým rokem, i letos bude na čerstvě přejmenované a nazdobené zastávce možné sdílet vánoční přání či koledu.

Vánoční ozdoby zdarma

„A za sdílení něco dostanete. Studenti Střední průmyslové školy dopravní v Motole pro vás připravili něco speciálního. Krásné vánoční ozdoby s dopravní tematikou, které budou vašemu vánočnímu stromku zaručeně slušet,“ dodává Drápal.

V Praze se v posledních letech objevily i mnohé další netradičně upravené zastávky MHD. Mezi ty nejnovější patří třeba přístřešky, které poutají seriál Stranger Things od Netflixu.

