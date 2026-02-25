Kutilství a drobné opravy dlouhodobě patřily k přednosti Čechů. Kdekdo měl doma dílnu, ve které během volného času spravoval to, co se v domácnosti rozbilo. K upcyklaci, tedy vdechnutí nového života opotřebovaným či poničeným věcem, proto máme blízko. Čtvrtý ročník projektu Reuse na školách, který pomůže nejen Pražanům vrátit poškozenou věc zpět do koloběhu, bude po celý rok probíhat na Střední odborné škole Jarov v Praze 9 a ve Stanici techniků Domu dětí a mládeže v Praze 6.
Zlaté české ručičky opět v akci
Cílem projektu je dlouhodobě přispívat ke snižování objemu odpadu a podporovat cirkulární ekonomiku. „Díky velkému zájmu vzrostl počet akcí na SOŠ Jarov a projekt se rozšířil také o další lekce v prostorách Stanice techniků DDM hlavního města Prahy,“ uvádí náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
Na 20 workshopů na SOŠ Jarov zaměřených na renovace nábytku Praha přispěje částkou 457 tisíc korun. Ve Stanici techniků DDM hlavního města Prahy se letos uskuteční 10 workshopů, které se kromě menšího nábytku zaměří také na opravy bytového textilu, šperků, obrazových rámů a dalších věcí. Metropole na tyto workshopy přispěje částkou 216 tisíc korun.
|
Co s nábytkem, který už člověk nevyužije? Stačí mu dopřát druhou šanci
Co dělat s nepotřebným nábytkem?
„Workshopy se vždy rychle zaplní a stále se těší velké přízni veřejnosti,“ říká Komrsková. Zájemcům, kteří na akce dorazí, je k dispozici vybavená dílna a také vyškolený odborník. „Přítomnost lektora a vybavení dovoluje Pražanům využít nebo znovu nalézt svou zručnost a zvelebovat domácnost bez vytváření zbytečného odpadu,“ zmiňuje Komrsková.
Hlavní město se rozhodlo podpořit cirkulární ekonomiku také rozšířením Reuse pointů při sběrných dvorech, kam mohou lidé odvážet nechtěný nábytek nebo naopak funkční vybavení domácnosti hledat. „Pražané postupně principy cirkulární ekonomiky přijímají za své,“ věří Komrsková. Původní myšlenka projektu úzce souvisí se Strategií Cirkulární Praha 2030, kterou město přijalo, aby snížilo množství objemného odpadu v ulicích a na sběrných dvorech.
Vývoj projektu Reuse na školách