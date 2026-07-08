Pro cyklisty z Lysé nad Labem, Poděbrad, Čelákovic, Kolína, Berouna a Milovic je to skvělá zpráva. S PID Lítačkou mohou svá kola zaparkovat v cyklověžích zdarma! Tedy pokud mají v aplikaci nahraný platný dlouhodobý kupon PID pro příslušné tarifní pásmo.
Hodně lidí na kole k vlaku
„Mnoho lidí ve středních Čechách jezdí na kole k nádraží a dál pokračuje vlakem, a proto potřebují bezpečné a jednoduché zázemí pro jeho uložení. Propojení cyklověží s aplikací PID Lítačka jim umožní vyřídit úschovu kola rychle a pohodlně a usnadní tak kombinaci různých druhů dopravy,“ uvádí ředitel integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Zdeněk Šponar.
V bezpečí
Novinka tak zjednodušuje využívání cyklověží především při kombinaci jízdy na kole a veřejné dopravy.
„Propojení cyklověží s PID Lítačkou je ukázkou toho, kam veřejnou dopravu posouváme od jízdného až po úschovu kola, vše na jednom místě a bez zbytečných kroků. Chceme, aby si cestující mohli celou cestu vyřídit v jediné aplikaci,“ říká Luboš Kratochvíl, předseda představenstva společnosti Operátor ICT, která stojí za vývojem aplikace PID Lítačka.
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Platba i sleva automaticky v aplikaci
Jak to funguje? Cestující nejprve uloží kolo do cyklověže, která vydá úschovní lístek s QR kódem. Ten může následně naskenovat v aplikaci PID Lítačka, která zobrazí cenu úschovy a případně ověří nárok na bezplatné uložení kola.
V aplikaci najdete
Držitelé časového kuponu PID s platností alespoň jeden měsíc, který je platný v tarifním pásmu, kde se cyklověž nachází, mají nárok na úschovu kola zdarma po dobu prvních 24 hodin od jeho uložení.
Kolo si pak mohou kdykoliv během této doby vyzvednout přiložením úschovního lístku ke čtečce cyklověže a potvrzením výdeje tlačítkem na věži.