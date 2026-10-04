Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00
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Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle
Letecký snímek z roku 1938
Továrna Klauzovka, Velká Chuchle
Letecký snímek z roku 1945
31 fotografií
Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v nesnázích. Dnes v opuštěném objektu zůstávají odpadky, vrak auta a občas i jeho dočasní obyvatelé.

Dovnitř vybydleného objektu ve Starolázeňské ulici se lze dostat skrze křoviny. Dočasní obyvatelé bývalé továrny ho pro jistotu zatarasili klacky, aby je nikdo nerušil. Narazit zde na bezdomovce je možné, pokud je ale hezké počasí, v objektu na okraji Prahy bývá prázdno.

Letecký snímek z roku 1938

Petek je tu na pořádný mejdan

Na první pohled je vidět, že přebývání ve zdejším binci (velice slušný výraz) není žádný med. Pár přespávacích hnízd, jinak haldy plastových lahví od pití, několik domácích spotřebičů zbavených střev a plastové bedny starých televizorů. A jeden vrak auta. Ten možná pochází ještě z doby, kdy tu řádili filmaři.

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Právě při pohledu na stovky odhozených PET lahví si člověk uvědomí, co by se za ně dalo pořídit, kdyby se v Česku zálohovaly. Byl by to slušný mejdan. Takhle tu po nich zůstává jen povalující se bordel.

Co se na místě dělo v minulosti a k čemu vlastně zdejší budovy sloužily? S otázkami jsem se obrátil na místostarostu Velké Chuchle Davida Vokurku. Odpověď z radnice přišla téměř obratem a byla hodně podrobná. David Vokurka je mimo jiné architekt, takže k budově dokázal přidat i pohled člověka z oboru. Zároveň ale přiznává, že ne všechno se dnes už dá přesně dohledat.

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Fabrika patřila Klauzovi

„Objekt byl součástí továrny fy Klauz, která snad vyráběla lednice. Během druhé světové války plnila tuším i válečné dodávky pro Třetí říši. Co konkrétně se tam vyrábělo nevím.

Pan Klauz byl s celou rodinou jako Němec po válce odsunut a majetek mu byl zabaven. Celý komplex se táhl i s vilou majitele a kurtem až k zemské silnici na Zbraslav. Nevím, ani k čemu objekt sloužil v dobách socialismu.

Tovární objekt AEG-Turbinenhalle v Berlíně z roku 1909 od architekta Petera Behrense. V podobném stylu je i objekt ve Velké Chuchli.

Například se ale v objektu natáčela část filmu Kráska v nesnázích. Někdy po povodních 2002 (Film se natáčel v roce 2006 – pozn. autora). To byla továrna ještě v ucházejícím stavu. Budovy je škoda, z profesního hlediska si troufnu tvrdit, že jde o velmi povedený příklad skořepinové halové železobetonové konstrukce, snad takový malý odkaz na tvar továrny AEG P. Behrense v Německu,“ píše David Vokurka.

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Majitel továrny si stěžoval na starostu

Na stránkách Regionplus.cz jsem objevil několik dalších informací od Tomáše Hromádky. Podle něj se v Klauzově továrně vyráběly kompresory, což objasňuje zmínku o výrobě lednic. V jedné pasáži se autor článku zmiňuje také o tehdejším starostovi Velké Chuchle Antonínu Vokurkovi, který byl za války v hledáčku Gestapa.

„Pro zajímavost, jedním z udavačů byl i majitel továrny na kompresory ing. B. Klauz, který Vokurku obvinil ze sabotáže. Stěžoval si, že starosta neudržuje cestu k jeho podniku a tím jej sabotuje, neboť podnik (je) pro brannost státu důležitý, vyřizující zakázky zvláštní důležitosti.“

Mimochodem, kvůli podobným udáním byl Antonín Vokurka vyloučen i z místního Sboru dobrovolných hasičů, který v té době ovládali jeho úhlavní nepřátelé.

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Předvolán na gestapo byl starosta několikrát a naprostou samozřejmostí při tom byly prohlídky jeho kanceláře a bytu. Je až s podivem, že se při nich nenašla nejen obecní kronika, ale ani legionářské památky, které před válkou pečlivě ukryl.

Postupně byl chuchelský starosta místními kolaboranty označen za škůdce německého národa a na základě toho byl obviněn z velezrady. V době stanného práva, 4. července 1942 byl opět zatčen. Tentokrát byl již Gestapem suspendován a zbaven místa na poště, čímž se celá jeho rodina ocitla bez finančních prostředků. Při vyšetřování byl surově ztýrán, byly mu vyraženy zuby, zlomena levá ruka a poškozena holenní kost levé nohy. Za poslouchání cizího rozhlasu byl obviněn z velezrady, později se k tomu přidalo ještě přechovávání zbraní a ilegální činnost. Funkce starosty byl definitivně zbaven 31. ledna 1943, a to na základě rozhodnutí Zemského úřadu v Praze,“ uvádí článek.

Můj dědeček Antonín

Tady se příběh továrny nečekaně propojuje se současností. Podobnost příjmení tehdejšího starosty a současného místostarosty Velké Chuchle totiž rozhodně není náhodná.

„Ano, byl můj děda, je tam trochu málo nepřesností, ale gro vychází z poskládaných dokumentů mým otcem, protože anabáze po propuštění dědy, neskončila. Do r. 1968 nepobíral žádný důchod. Otec byl kvůli posudkům, kde místní KSČ psala mj., že byl děda kolaborant, vyhazován z práce, to už jsem zažil. Otec začal v osmdesátých letech pátrat, aby svého otce očistil. Dědu si pamatuji už opravdu v dost hrozném stavu.

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Až později mi třeba došlo, že se nezbavil závislosti na drogách , které na něj StB aplikovala. Nepřesnost je třeba v tom, že není pohřbený v Chuchli, jeho urna je na Malvazinkách. Ale info o panu Klauzovi mohou být i různá. Třeba můj druhý děda Antonín Čejka podle starých fotek chodil hrát tenis na kurty p. Klauze. Za 1. republiky.

Jen už nikdo neví, kdo na fotkách je p. Klauz. Ani nikdo neví, jak to s továrnou za 2. světové války bylo. Co vyráběli, co s největší pravděpodobností museli vyrábět,“ vzpomíná současný místostarosta Velké Chuchle.

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Milostná vzplanutí v autodílně

Zatímco válečná historie továrny zůstává místy zahalená tajemstvím, její pozdější využití je o něco lépe zdokumentované. V roce 2006 se v areálu natáčela část filmu Kráska v nesnázích režiséra Jana Hřebejka.

Kráska v nesnázích

Ve filmu si spolu s Aňou Geislerovou zahráli také Roman Luknár, Josef Abrhám, Jana Brejchová, Jiří Schmitzer nebo Mária Vášáryová. Továrna posloužila jako autodílna, kam vozili Luknárovi ukradená auta a on je na místě rozebíral na díly. Natáčely se zde také milostné scény mezi Luknárem a Geislerovou.

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