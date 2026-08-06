Nefunkční nebo nedostatečně účinná klimatizace v prostředcích (nejen) pražské hromadné dopravy je každoroční evergreen. Jde tedy o téma, které se v českých médiích objevuje prakticky každé léto, zejména během vln tropických veder.
S příchodem tropických teplot totiž výrazně přibývá stížností cestujících, média často zveřejňují fotografie vozidel s nefunkční klimatizací nebo otevřenými okny. Zástupci města, organizátora dopravy a největšího dopravce v hlavním městě – pražského dopravního podniku (DPP) – opakovaně vysvětlují technické limity klimatizačních systémů, servisní postupy a požadavky standardů kvality.
Tramvaje jsou v provozu až 14 hodin denně a zastavují každých 500 metrů. Pokaždé se otevírají všechny dveře, dovnitř proudí horko. Klimatizace pak musí interiér znovu ochlazovat.
Daniel Šabík, manažer komunikace DPP
Evergreen s drobnou obměnou
Ani letos tomu není jinak. Doslova horkou novinkou je však takřka rebelská akce řidičů DPP, na kterou před pár dny upozorňovala některá média. Jistí tramvajáci, konkrétně mělo jít o řidiče tramvají typu 15T facelift, totiž začali do vozů vyvěšovat vlastní cedule informující cestující o nefunkční klimatizaci, protože čelili opakované kritice, nadávkám a stížnostem cestujících. Dopravní podnik jim však tuto iniciativu zakázal s tím, že komunikace s cestujícími musí probíhat standardními interními postupy.
„Článek serveru iDNES.cz otevřel debatu o nefunkčních klimatizacích v tramvajích 15T. Zatímco DPP uvádí, že jde převážně o dočasné výpadky způsobené přehřátím jednotek, podle části řidičů a pracovníků údržby některé závady přetrvávají delší dobu. Informovanost cestujících považujeme za důležitou, proto by podle nás pomohlo zavedení jednotného oficiálního oznámení o poruše klimatizace a možnosti větrat otevřenými okny,“ uvádí na svém facebookovém profilu tým fanouškovského projektu Mobilní tabla.
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Pravidelná scéna
V tramvaji číslo 9 je šestatřicet stupňů a potící se cestující buší na řidiče, ať laskavě zapne klimatizaci. To byla do poloviny minulého týdne pravidelná scéna v některých pražských soupravách. Jak uvedl iDNES.cz, řidiči řekli dost a vylepili na kabiny cedule, kde pasažéry informují o závadě na klimatizaci, aby se uchránili od dalších ataků. Řidiči také údajně sdělili redakci, že od té doby po nich dopravní podnik pátrá.
Větami „Klimatizace nefunguje, nejde zapnout“ nebo „Porucha klimatizace článku 1 a 2, chladí článek 3“ odkazovali řidiči na zadní část soupravy, kde mělo být přívětivěji.
Co na to dopravní podnik?
Klimatizace, jak už bylo naznačeno výše, neřeší s DPP poprvé ani deník Metro. V našich článcích pravidelně vysvětlujeme, jak poznat klimatizovaná vozidla, jaké jsou limity jejich fungování při letních vedrech a proč otevřená okna či časté otevírání dveří snižují účinnost chlazení. Plakátky týkající se klimatizace ve vozech jsou ale novinkou i pro nás.
„DPP papírová oznámení, která vznikla coby iniciativa několika jednotlivců, nezakázal, ale upozornil řidiče, že je potřeba postupovat standardní cestou dle interních provozních předpisů. Nejhorší stav je, když řidič vyvěsí informaci o nefunkční klimatizaci, ale nikomu to nenahlásí. Tím pádem nedojde k odstranění případné závady, jelikož se o ní nikdo nedoví, respektive až při pravidelné kontrole vozidla,“ vysvětluje pro Metro manažer externí komunikace DPP Daniel Šabík.
Vůz s nahlášenou závadou klimatizace v celém voze, tedy všech článcích, bývá podle Šabíka obvykle obratem vyměněn za jiný s funkční klimatizací. Vůz s nahlášenou závadou si po takzvaném zatažení, tedy ukončení služby vozidla a jeho návratu z provozu do vozovny nebo garáže, přebírají technici.
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„Takový vůz není do provozu vypravován do doby, než je klimatizace opravena,“ dodává pro Metro Šabík.
Snadná a relativně rychlá oprava
Dopravní podnik rovněž uvádí, že většina současných výpadků klimatizací v tramvajích a autobusech souvisí s jejich dočasným přehřátím při extrémních vedrech a maximálním zatížení. Po ochlazení a restartu jednotky podle Šabíka zpravidla opět fungují, přičemž většinu závad dokážou technici odstranit během několika hodin. Pouze složitější opravy, například při hledání úniků chladicího média, řeší externí výrobce a mohou trvat déle.
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„U jednotek případů za rok může oprava trvat v řádu týdnů. Jsou to například ty, kdy je nutné najít mikropraskliny, ze kterých dochází k únikům chladicího média. Žádné vozidlo, na kterém provádíme opravu klimatizace nebo výměnu nějaké její části, například kompresoru, do provozu nevypravujeme. U oprav, kdy je nutné sundat celý kontejner s klimatizační jednotkou ze střechy vozidla, to ani není dost dobře možné. Do provozu vozidlo vypravíme až poté, co je klimatizace opravena,“ zdůrazňuje pro čtenáře Metra Šabík.
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