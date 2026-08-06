Vedro v pražských tramvajích nekončí. Dopravní podnik popisuje, co se děje s klimatizací

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  8:00
Sledovat Metro na Googlu
Řidiči některých pražských tramvají informují cestující, že jim nefunguje...

Řidiči některých pražských tramvají informují cestující, že jim nefunguje klimatizace. (29. července 2026) | foto: Jana Sobíšková, MF DNES

Tramvaj Škoda 15T
Klimatizovanou tramvaj typu 15T cestující poznají podle žluté čelní masky
Řidiči redakci poslali vzkaz, že nyní po nich podnik začal pátrat. Požádal je...
Klimatizace mimo provoz. Nálepka v jedné z pražských tramvají. (červenec 2026)
6 fotografií
„Zapněte klimatizaci!“ slýchali řidiči pražských tramvají během tropických dnů stále častěji. Když už čelili opakovaným stížnostem a nadávkám, začali cestujícím nechávat ve vozech vlastní vzkazy. Pražský dopravné podnik (DPP) ale upozorňuje, že takto se závady rozhodně řešit nemají.

Nefunkční nebo nedostatečně účinná klimatizace v prostředcích (nejen) pražské hromadné dopravy je každoroční evergreen. Jde tedy o téma, které se v českých médiích objevuje prakticky každé léto, zejména během vln tropických veder.

S příchodem tropických teplot totiž výrazně přibývá stížností cestujících, média často zveřejňují fotografie vozidel s nefunkční klimatizací nebo otevřenými okny. Zástupci města, organizátora dopravy a největšího dopravce v hlavním městě – pražského dopravního podniku (DPP) – opakovaně vysvětlují technické limity klimatizačních systémů, servisní postupy a požadavky standardů kvality.

Tramvaje jsou v provozu až 14 hodin denně a zastavují každých 500 metrů. Pokaždé se otevírají všechny dveře, dovnitř proudí horko. Klimatizace pak musí interiér znovu ochlazovat.

Daniel Šabík, manažer komunikace DPP

Evergreen s drobnou obměnou

Ani letos tomu není jinak. Doslova horkou novinkou je však takřka rebelská akce řidičů DPP, na kterou před pár dny upozorňovala některá média. Jistí tramvajáci, konkrétně mělo jít o řidiče tramvají typu 15T facelift, totiž začali do vozů vyvěšovat vlastní cedule informující cestující o nefunkční klimatizaci, protože čelili opakované kritice, nadávkám a stížnostem cestujících. Dopravní podnik jim však tuto iniciativu zakázal s tím, že komunikace s cestujícími musí probíhat standardními interními postupy.

Řidiči některých pražských tramvají informují cestující, že jim nefunguje klimatizace. (29. července 2026)

Článek serveru iDNES.cz otevřel debatu o nefunkčních klimatizacích v tramvajích 15T. Zatímco DPP uvádí, že jde převážně o dočasné výpadky způsobené přehřátím jednotek, podle části řidičů a pracovníků údržby některé závady přetrvávají delší dobu. Informovanost cestujících považujeme za důležitou, proto by podle nás pomohlo zavedení jednotného oficiálního oznámení o poruše klimatizace a možnosti větrat otevřenými okny,“ uvádí na svém facebookovém profilu tým fanouškovského projektu Mobilní tabla.

Chcete vychlazenou MHD? Deník Metro radí, jak předejít horkým chvilkám

Pravidelná scéna

V tramvaji číslo 9 je šestatřicet stupňů a potící se cestující buší na řidiče, ať laskavě zapne klimatizaci. To byla do poloviny minulého týdne pravidelná scéna v některých pražských soupravách. Jak uvedl iDNES.cz, řidiči řekli dost a vylepili na kabiny cedule, kde pasažéry informují o závadě na klimatizaci, aby se uchránili od dalších ataků. Řidiči také údajně sdělili redakci, že od té doby po nich dopravní podnik pátrá.

Větami „Klimatizace nefunguje, nejde zapnout“ nebo „Porucha klimatizace článku 1 a 2, chladí článek 3“ odkazovali řidiči na zadní část soupravy, kde mělo být přívětivěji.

Tramvaj Škoda 15T
Klimatizovanou tramvaj typu 15T cestující poznají podle žluté čelní masky
Řidiči redakci poslali vzkaz, že nyní po nich podnik začal pátrat. Požádal je také plošně, aby při závadě na klimatizaci neinformovali cestující pomocí cedulí.(31. července 2026)
Klimatizace mimo provoz. Nálepka v jedné z pražských tramvají. (červenec 2026)
6 fotografií

Co na to dopravní podnik?

Klimatizace, jak už bylo naznačeno výše, neřeší s DPP poprvé ani deník Metro. V našich článcích pravidelně vysvětlujeme, jak poznat klimatizovaná vozidla, jaké jsou limity jejich fungování při letních vedrech a proč otevřená okna či časté otevírání dveří snižují účinnost chlazení. Plakátky týkající se klimatizace ve vozech jsou ale novinkou i pro nás.

Jak jste spokojeni s teplotou v pražských tramvajích?

celkem hlasů: 375

„DPP papírová oznámení, která vznikla coby iniciativa několika jednotlivců, nezakázal, ale upozornil řidiče, že je potřeba postupovat standardní cestou dle interních provozních předpisů. Nejhorší stav je, když řidič vyvěsí informaci o nefunkční klimatizaci, ale nikomu to nenahlásí. Tím pádem nedojde k odstranění případné závady, jelikož se o ní nikdo nedoví, respektive až při pravidelné kontrole vozidla,“ vysvětluje pro Metro manažer externí komunikace DPP Daniel Šabík.

Vůz s nahlášenou závadou klimatizace v celém voze, tedy všech článcích, bývá podle Šabíka obvykle obratem vyměněn za jiný s funkční klimatizací. Vůz s nahlášenou závadou si po takzvaném zatažení, tedy ukončení služby vozidla a jeho návratu z provozu do vozovny nebo garáže, přebírají technici.

V Praze se ochladíte třeba v tramvajích se žlutými čumáky. Kdy přijedou, poradí fanouškovský web

„Takový vůz není do provozu vypravován do doby, než je klimatizace opravena,“ dodává pro Metro Šabík.

Snadná a relativně rychlá oprava

Dopravní podnik rovněž uvádí, že většina současných výpadků klimatizací v tramvajích a autobusech souvisí s jejich dočasným přehřátím při extrémních vedrech a maximálním zatížení. Po ochlazení a restartu jednotky podle Šabíka zpravidla opět fungují, přičemž většinu závad dokážou technici odstranit během několika hodin. Pouze složitější opravy, například při hledání úniků chladicího média, řeší externí výrobce a mohou trvat déle.

V létě jako v peci i mrazáku, vlaky špatně klimatizují

„U jednotek případů za rok může oprava trvat v řádu týdnů. Jsou to například ty, kdy je nutné najít mikropraskliny, ze kterých dochází k únikům chladicího média. Žádné vozidlo, na kterém provádíme opravu klimatizace nebo výměnu nějaké její části, například kompresoru, do provozu nevypravujeme. U oprav, kdy je nutné sundat celý kontejner s klimatizační jednotkou ze střechy vozidla, to ani není dost dobře možné. Do provozu vozidlo vypravíme až poté, co je klimatizace opravena,“ zdůrazňuje pro čtenáře Metra Šabík.

Proč nelze tramvaje ochladit na pokojovou teplotu?

  • Podle doporučení zdravotníků a hygieniků, ze kterých vycházejí i Standardy kvality pražské integrované dopravy (PID) by rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou v klimatizovaném vozidle neměl být větší než pět až sedm stupňů Celsia.
  • Standardy kvality PID v bodě 4.2.9.2 stanovují: Vozidlo musí být vybaveno funkční klimatizací a při venkovní teplotě v rozmezí 22 až 25 °C musí být zajištěno, aby uvnitř vozidla byla teplota v rozmezí 20 až 25 °C. Při venkovních teplotách vyšších než 25 °C musí být teplota uvnitř vozidla vždy o jeden až šest °C nižší než venku.
  • „Jaká má být tedy teplota uvnitř vozidla, když je venkovní teplota 38 až 40 °C ve stínu, což jsou pro Česko nepochybně extrémní hodnoty? Na přímém slunci na rozpálené městské dlažbě, betonu a asfaltu jsou teploty ještě vyšší. Pokud tedy má být uvnitř vozidla teplota maximálně o šest °C nižší než venkovní, pak to bude 32 až 34 °C,“ popisuje Šabík.
  • „Při tak extrémních venkovních teplotách, když zastavujeme s tramvajemi kvůli odbavení cestujících v průměru zhruba každých pět set metrů, otevíráme všechny dveře, se horký vzduch navalí dovnitř a minimalizuje účinek klimatizace. Navíc cestující fungují jako živý radiátor. Při takových podmínkách ani fyzicky nejde vyklimatizovat salon pro cestující na výrazně nižší teplotu. U některých nejnovějších autobusů se dokonce klimatizace automaticky vypíná, když jsou dveře na vozidlech otevřené a probíhá odbavování cestujících,“ dodávají pro deník Metro zástupci DPP.
  • Každé vozidlo nasazované do pravidelného provozu v pražské MHD prochází pravidelnými kontrolami a údržbou, které předepisují výrobci.

Tramvaj Škoda 15T

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obří proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....

Policisté vypátrali vězně, který v červnu odešel z pracoviště v Rudné u Prahy

ilustrační snímek

Policisté vypátrali pětatřicetiletého vězně, který 4. června odešel z nestřeženého pracoviště v Rudné u Prahy. Nyní už je opět ve vězení, informovala dnes na...

7. srpna 2026  20:38,  aktualizováno  20:38

Trať mezi Prahou a Berounem stála, vlak se srazil s autem. Zraněné jsou i děti

ilustrační snímek

Provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený, v Řevnicích u Prahy se v pátek v podvečer na přejezdu srazilo auto s vlakem. Tři lidé včetně dvou dětí jsou lehce zranění. Další nehoda se v...

7. srpna 2026  18:12,  aktualizováno  20:42

„Otáčej mapu, ne buzolu. Ať nebloudíš“ Redaktor vyzkoušel závod v orientačním běhu

Jednu z tratí v rámci volných závodů při MS v orientačním běhu ve Vyšším Brodě...

Redaktor iDNES.cz Pavel Kortus si vyzkoušel orientační běh. Otevřený závod byl součástí programu světového poháru ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Tak významná akce v tomto sportu v Česku nebyla...

7. srpna 2026  19:22

Průvod Pride Parade odkloní několik spojů, jinak pojedou i historické tramvaje

Historická tramvaj 42 v létě vyjíždí častěji.

Prahu čeká v sobotu 8. srpna 2026 další dopravně náročný den. Kvůli průvodu Prague Pride Parade bude od poledne do odpoledních hodin omezen průjezd centrem města a změny se dotknou také několika...

7. srpna 2026  19:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Triatlonový závod Ironman v H. Králové uzavře řadu ulic a omezí i linky MHD

ilustrační snímek

Závod Ironman 70.3 v Hradci Králové, který se uskuteční od 14. do 16. srpna s hlavním závodem v neděli, zkomplikuje v různých částech města dopravu. Budou...

7. srpna 2026  17:15,  aktualizováno  17:15

Plzeňský kraj povolil odebírat vodu z řeky Otavy pro Sušici i při nižším průtoku

ilustrační snímek

Plzeňský kraj povolil odebírat vodu z řeky Otavy pro Sušici i při nižším průtoku. Reaguje na nepříznivou hydrologickou situaci v řece. Vodohospodářská firma...

7. srpna 2026  16:55,  aktualizováno  16:55

Novinky.cz: Za výhrůžky smrtí novinářce uložil soud v Děčíně muži podmínku

ilustrační snímek

Za výhrůžky smrtí novinářce na facebooku pod příspěvkem poslance Jindřicha Rajchla (PRO) uložil Okresní soud v Děčíně obžalovanému přispěvateli půlroční...

7. srpna 2026  16:50,  aktualizováno  16:50

Útočník v Tanvaldu pobodal několik lidí. Tři těžce zranění, z toho dva velmi vážně

ilustrační snímek

V Tanvaldu na Jablonecku dnes odpoledne útočník pobodal několik lidí. Dva muži a jedna žena jsou po incidentu vážně zraněni, dva z nich byli převezeni do nemocnice letecky ve velmi vážném stavu....

7. srpna 2026  16:12,  aktualizováno  18:29

Obří nůžky začaly bourat torzo vyhořelé budovy ve Zlíně, práce přerušila závada bagru

Ve Zlíně začalo bourání vyhořelé výškové budovy, rozebírají ji hydraulické...

Torzo ohořelé 34. budovy ve zlínském baťovském areálu začala v pátek dopoledne likvidovat těžká technika. Pět minut po půl jedenácté se do horní části jižní strany budovy zakously obří hydraulické...

7. srpna 2026  10:42,  aktualizováno  18:19

Ministerstvo:Nový fotbalový stadion v Brně by mohl mít 37 metrů po úpravě návrhu

ilustrační snímek

Nový fotbalový stadion za Lužánkami v Brně by podle ministerstva kultury mohl mít zamýšlených 37 metrů, pokud se jeho návrh upraví tak, aby nenarušoval...

7. srpna 2026  16:06,  aktualizováno  16:06

Coolita zahajuje první indonéskou iniciativu FAST Media Alliance ve spolupráci s předními vysílacími společnostmi

7. srpna 2026  17:22

Motocyklista zahynul v pražských Letňanech, střetl se s osobním autem

V pražských Letňanech se střetlo osobní vozidlo s motocyklistou. Ten zraněním...

K tragické nehodě došlo v pátek odpoledne v pražských Letňanech. Střetlo se tam osobní auto s motocyklistou, který při havárii přes dlouhou resuscitaci zemřel.

7. srpna 2026  17:12,  aktualizováno  17:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.