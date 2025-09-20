Vůbec první veřejná doprava
V šeru dávných časů se poněkud ztrácí Jakub Chocenský. Nikdo neví, kdy se narodil ani kdy zemřel. Nicméně je to právě on, kdo jako úplně první položil v Praze základy městské hromadné dopravy.
Když si v roce 1829 matematik a fyzik (a později i průkopník železnice) František Josef Gerstner po jedné služební cestě posteskl, že v Paříži jezdí pohodlné omnibusy, byl to Jakub Chocenský, největší z pražských povozníků, který zareagoval a rozhodl se požádat o koncesi pro tento druh dopravy.
Navrhl dvě linky. První měla vést od Staroměstské radnice k Zemskému domu na Malé Straně. Druhá pak vedla od Hlavní celnice k malostranskému poštovnímu úřadu.
Není to úplně jasné, ale provoz pravděpodobně zahájil 19. dubna 1830. Jeho podnik měl přitom všechny znaky městské dopravy – měl stanovenou trasu, jasně určené zastávky, i když se zastavovalo také na požádání, jízdní řád i jízdné.
Jenomže provoz podniku dlouho nevydržel. Pražané neměli o novou službu zájem, takže Chocenský musel hned v prvním roce provoz ukončit. Každopádně to byl právě on, kdo do Prahy jako vůbec první uvedl městskou hromadnou dopravu.
První koňská tramvaj v Praze
Dalo by se říct, že Bernard Kollmann (1833–1885) byl první. S hrabětem Zdenkem Kinským se rozhodli zřídit v Praze vůbec první koněspřežné tramvaje. Dráha měla vést přes tři tehdejší města – Prahu, Karlín a Smíchov.
Povolení ke stavbě dostali už v roce 1872. Jenomže přišel krach na vídeňské burze a následná hospodářská krize. Kvůli tomu se trať nepodařilo vybudovat.
Naštěstí se objevil belgický podnikatel Eduard Otlet, který do podniku vložil svůj kapitál. Kollmann se stal generálním ředitelem Akciové společnosti Pražské tramwaye a od 23. září 1875 začala koněspřežka po Praze jezdit.
Kollmann se však neomezoval pouze na Prahu. Coby zkušený manažer v oboru převzal koncesi starší koňské dráhy v Brně, která v roce 1874 zkrachovala. Do provozu ji opět uvedl o tři roky později.
Půl roku nato získal i koncesi pro dráhu ve Štýrském Hradci, kterou rodák z nynějšího rumunského Temešváru uvedl do provozu v roce 1878. Krátce nato opustil podnik v Praze, později i v Brně. Kollmann nakonec zemřel ve Vídni.
Když vozy poháněl proud
František Křižík (1847–1941) se stal nedílnou součástí školních učebnic, ale i pražské hromadné dopravy. Tento český technik a vynálezce, který pocházel z Plánice na Klatovsku, se v roce 1891 zapsal do historie výstavbou české elektrické dráhy – tramvaje na Letné.
Později řídil Elektrickou dráhu Praha–Libeň–Vysočany a podílel se rovněž na stavbě tramvaje na Vinohradech a v Plzni.
To ukazuje, že se jeho aktivity neomezovaly jen na českou metropoli. Postavil totiž první českou elektrickou železnici, která vedla z Tábora do Bechyně. Jeho tramvaje znali i v chorvatském Dubrovníku.
Křižík ale Prahu ovlivnil i v jiných směrech. Zejména tím, že v roce 1881 v hlavním městě zřídil elektrické osvětlení a ve stejném roce získala Křižíkova oblouková lampa na Mezinárodním elektrotechnickém veletrhu v Paříži jednu z dvanácti zlatých medailí.
Nositel řady vyznamenání, jako byl například Řád Františka Josefa, stál i za elektrickým osvětlením v Písku nebo Jindřichově Hradci či zaměstnaneckými elektrárnami na Žižkově a v Karlíně.
Křižík se v roce 1891 stal císařským radou. Zemřel ve Stádlci na Táborsku.
A přijely autobusy
Bývalého diplomata a pražského zastupitele Eustacha Mölzera (1878–1953) lze považovat za jednu z nejvýraznějších osobností pražské městské dopravy v meziválečném období.
V letech 1923–1939 předsedal správní radě Elektrických podniků. Za jeho vedení začaly v Praze jezdit autobusy a trolejbusy. Zároveň v té době byly zahájeny přípravy pro výstavbu podzemní dráhy.
V době šéfování tohoto rodáka z Kutné Hory se Elektrické podniky staly největším obecním podnikem v Československu až do jejich konce v roce 1939. Mölzer se zároveň angažoval v říční dopravě. Zemřel v Praze.
Na scéně je metro
Pamětníkům by se mohlo vybavit jméno Mikuláš Lacek (1927–2008). Právě on byl nejvýraznější postavou pražské hromadné dopravy v době vlády jedné strany. Do čela pražského dopravního podniku byl povolán v roce 1964 a za jeho vedení také začala velká rekonstrukce tramvajových tratí.
V polovině šedesátých let prosazoval podzemní dráhu místo tehdy navržené podpovrchové tramvaje. Mezi nejzásadnější události poválečného období tak mimo jiné patří dokončení první etapy výstavby metra.
Během působení tohoto rodáka ze slovenské Banské Bystrice došlo také k zásadnímu rozvoji autobusové dopravy a k částečné redukci tramvajových tratí.
Povodně a stávka
Jestli někdo posunul pražskou hromadnou dopravu do moderní doby, byl to Milan Houfek (1962–2005). Musel se však také vypořádat s katastrofální povodní v roce 2002 nebo stávkou tramvajáků.
Houfek vedl Dopravní podnik hlavního města Prahy od ledna 1995. Zasloužil se přitom o výraznou obměnu vozového parku metra, tramvají i autobusů. Během jeho působení začaly být v Praze nasazovány nízkopodlažní vozy.
V roce 2004 zahájil transformační projekt, který znamenal úsporu téměř dvaceti procent zaměstnanců. Dopravní podnik také výrazně zviditelnil na mezinárodní scéně.