Velikáni pražské dopravy. Základy položil tehdejší povozník Jakub Chocenský, proslavil jí až Křižík

Autor: Vilém Janouš
  4:44
Málo se to zřejmě ví, ale první hromadná doprava fungovala v Praze už v roce 1830. Stál za ní tehdejší pražský povozník Jakub Chocenský. Zařadil se tak mezi nejvýznamnější osobnosti pražské hromadné dopravy. Kdo další v minulosti ovlivnil podobu dnešní veřejné dopravy v hlavním městě? 
František Křižík

František Křižík | foto: Archiv DPP

Jedna z linek, kterou Jakub Chocenský navrhl, vyrážela od Staroměstské radnice...
Eustach Mölzer
Bernard Kollmann
Milan Houfek
6 fotografií

Vůbec první veřejná doprava

V šeru dávných časů se poněkud ztrácí Jakub Chocenský. Nikdo neví, kdy se narodil ani kdy zemřel. Nicméně je to právě on, kdo jako úplně první položil v Praze základy městské hromadné dopravy.

Když si v roce 1829 matematik a fyzik (a později i průkopník železnice) František Josef Gerstner po jedné služební cestě posteskl, že v Paříži jezdí pohodlné omnibusy, byl to Jakub Chocenský, největší z pražských povozníků, který zareagoval a rozhodl se požádat o koncesi pro tento druh dopravy.

Jedna z linek, kterou Jakub Chocenský navrhl, vyrážela od Staroměstské radnice a vedla k Zemskému domu na Malé Straně.

Navrhl dvě linky. První měla vést od Staroměstské radnice k Zemskému domu na Malé Straně. Druhá pak vedla od Hlavní celnice k malostranskému poštovnímu úřadu.

Není to úplně jasné, ale provoz pravděpodobně zahájil 19. dubna 1830. Jeho podnik měl přitom všechny znaky městské dopravy – měl stanovenou trasu, jasně určené zastávky, i když se zastavovalo také na požádání, jízdní řád i jízdné.

Jenomže provoz podniku dlouho nevydržel. Pražané neměli o novou službu zájem, takže Chocenský musel hned v prvním roce provoz ukončit. Každopádně to byl právě on, kdo do Prahy jako vůbec první uvedl městskou hromadnou dopravu.

První koňská tramvaj v Praze

Dalo by se říct, že Bernard Kollmann (1833–1885) byl první. S hrabětem Zdenkem Kinským se rozhodli zřídit v Praze vůbec první koněspřežné tramvaje. Dráha měla vést přes tři tehdejší města – Prahu, Karlín a Smíchov.

Povolení ke stavbě dostali už v roce 1872. Jenomže přišel krach na vídeňské burze a následná hospodářská krize. Kvůli tomu se trať nepodařilo vybudovat.

Bernard Kollmann

Naštěstí se objevil belgický podnikatel Eduard Otlet, který do podniku vložil svůj kapitál. Kollmann se stal generálním ředitelem Akciové společnosti Pražské tramwaye a od 23. září 1875 začala koněspřežka po Praze jezdit.

Kollmann se však neomezoval pouze na Prahu. Coby zkušený manažer v oboru převzal koncesi starší koňské dráhy v Brně, která v roce 1874 zkrachovala. Do provozu ji opět uvedl o tři roky později.

Půl roku nato získal i koncesi pro dráhu ve Štýrském Hradci, kterou rodák z nynějšího rumunského Temešváru uvedl do provozu v roce 1878. Krátce nato opustil podnik v Praze, později i v Brně. Kollmann nakonec zemřel ve Vídni.

Když vozy poháněl proud

František Křižík (1847–1941) se stal nedílnou součástí školních učebnic, ale i pražské hromadné dopravy. Tento český technik a vynálezce, který pocházel z Plánice na Klatovsku, se v roce 1891 zapsal do historie výstavbou české elektrické dráhy – tramvaje na Letné.

František Křižík

Později řídil Elektrickou dráhu Praha–Libeň–Vysočany a podílel se rovněž na stavbě tramvaje na Vinohradech a v Plzni.

To ukazuje, že se jeho aktivity neomezovaly jen na českou metropoli. Postavil totiž první českou elektrickou železnici, která vedla z Tábora do Bechyně. Jeho tramvaje znali i v chorvatském Dubrovníku.

Křižík ale Prahu ovlivnil i v jiných směrech. Zejména tím, že v roce 1881 v hlavním městě zřídil elektrické osvětlení a ve stejném roce získala Křižíkova oblouková lampa na Mezinárodním elektrotechnickém veletrhu v Paříži jednu z dvanácti zlatých medailí.

Nositel řady vyznamenání, jako byl například Řád Františka Josefa, stál i za elektrickým osvětlením v Písku nebo Jindřichově Hradci či zaměstnaneckými elektrárnami na Žižkově a v Karlíně.

Křižík se v roce 1891 stal císařským radou. Zemřel ve Stádlci na Táborsku.

A přijely autobusy

Bývalého diplomata a pražského zastupitele Eustacha Mölzera (1878–1953) lze považovat za jednu z nejvýraznějších osobností pražské městské dopravy v meziválečném období.

Eustach Mölzer

V letech 1923–1939 předsedal správní radě Elektrických podniků. Za jeho vedení začaly v Praze jezdit autobusy a trolejbusy. Zároveň v té době byly zahájeny přípravy pro výstavbu podzemní dráhy.

V době šéfování tohoto rodáka z Kutné Hory se Elektrické podniky staly největším obecním podnikem v Československu až do jejich konce v roce 1939. Mölzer se zároveň angažoval v říční dopravě. Zemřel v Praze.

Na scéně je metro

Pamětníkům by se mohlo vybavit jméno Mikuláš Lacek (1927–2008). Právě on byl nejvýraznější postavou pražské hromadné dopravy v době vlády jedné strany. Do čela pražského dopravního podniku byl povolán v roce 1964 a za jeho vedení také začala velká rekonstrukce tramvajových tratí.

Mikuláš Lacek

V polovině šedesátých let prosazoval podzemní dráhu místo tehdy navržené podpovrchové tramvaje. Mezi nejzásadnější události poválečného období tak mimo jiné patří dokončení první etapy výstavby metra.

Během působení tohoto rodáka ze slovenské Banské Bystrice došlo také k zásadnímu rozvoji autobusové dopravy a k částečné redukci tramvajových tratí.

Povodně a stávka

Jestli někdo posunul pražskou hromadnou dopravu do moderní doby, byl to Milan Houfek (1962–2005). Musel se však také vypořádat s katastrofální povodní v roce 2002 nebo stávkou tramvajáků.

Milan Houfek

Houfek vedl Dopravní podnik hlavního města Prahy od ledna 1995. Zasloužil se přitom o výraznou obměnu vozového parku metra, tramvají i autobusů. Během jeho působení začaly být v Praze nasazovány nízkopodlažní vozy.

V roce 2004 zahájil transformační projekt, který znamenal úsporu téměř dvaceti procent zaměstnanců. Dopravní podnik také výrazně zviditelnil na mezinárodní scéně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

První černý pasažér dostal pokutu v roce 1914. „Revizor by neměl být strašák, ale symbol férovosti“

Který Pražan někdy neslyšel věty typu: „Dobrý den, revize jízdenek prosím!“ Věděli jste ale, že dlouhá léta v hlavním městě existoval pro cestujícího bez platné jízdenky jediný trest, a to, že musel...

20. září 2025

Nový kastelán: do historie Valče začínám teprve postupně pronikat

Ačkoli se kastelánem zámku Valeč stal Miloš Bělohlávek teprve nedávno, do své nové práce se od prvních dnů pořádně obul. Starobylou památku, která se ještě nevzpamatovala z ničivého požáru v 70....

20. září 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Liberec poprvé zažije Army den, vojáci na něm předvedou techniku i boj zblízka

Přelet transportního vrtulníku Mi-17, ukázky vojenského lezení, boj zblízka nebo možnost vyzkoušet si simulátor letounu L-159, to vše nabídne příští sobotu...

20. září 2025  7:07,  aktualizováno  7:07

Prvorepubliková zahrada z Klatovska bojuje v prestižní evropské soutěži

V Janovicích nad Úhlavou stojí u řeky Úhlavy prvorepubliková vila, kterou před pěti lety koupila rodina Zelenkových. U vily na ploše zhruba 1500 metrů čtverečních vznikla nefalšovaná prvorepubliková...

20. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha

Přelet stíhaček nad Prahou...

vydáno 20. září 2025  7:32

Naproti letňanskému Bahoku se tkví vysečené srdce na umělém kopečku.

vydáno 20. září 2025  7:31

Na Ostravské univerzitě vznikla nová katedra umělé inteligence, propojí medicínu s AI

Katedra umělé inteligence vznikla na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. V České republice je první svého druhu. Propojí praktickou medicínu se špičkovými technologiemi a studenti si tam...

20. září 2025  7:22,  aktualizováno  7:22

Velikáni pražské dopravy. Základy položil tehdejší povozník Jakub Chocenský, proslavil jí až Křižík

Málo se to zřejmě ví, ale první hromadná doprava fungovala v Praze už v roce 1830. Stál za ní tehdejší pražský povozník Jakub Chocenský. Zařadil se tak mezi nejvýznamnější osobnosti pražské hromadné...

20. září 2025  4:44

V Přelouči se dnes budou předávat Ceny Františka Filipovského za dabing

V Občanské záložně v Přelouči se dnes budou předávat Ceny Františka Filipovského za dabing. V letošním 31. ročníku dostane ocenění za dlouhodobé herecké...

20. září 2025,  aktualizováno 

V Mošnově začnou Dny NATO, každý den bude připraveno okolo osmi hodin programu

Více než osm hodin programu dnes čeká na návštěvníky dvoudenních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR, které začnou na letišti v Mošnově na...

20. září 2025,  aktualizováno 

Vlak ve Vysočanech srazil člověka, ten na místě zemřel. Provoz částečně stojí

V pražských Vysočanech v pátek večer vlak srazil člověka, který zraněním na místě podlehl. Kvůli vyšetřování nehody je zastavený provoz vlaků mezi hlavním nádražím a Vysočany, cestující mohou využít...

19. září 2025  21:22

150 let MHD v Praze nabízí otázku. Jak se probouzejí tramvaje, které někdy stály i desítky let?

Historické tramvaje jsou oprávněnou chloubou Prahy i dopravního podniku. Většinu času stojí bezpečně ukryté ve vozovně, ale při významných výročích nebo zvláštních příležitostech znovu vyjíždějí do...

19. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.