Vůbec první veřejná doprava
V šeru dávných časů se poněkud ztrácí Jakub Chocenský. Nikdo neví, kdy se narodil ani kdy zemřel. Nicméně je to právě on, kdo jako úplně první položil v Praze základy městské hromadné dopravy.
Když si v roce 1829 matematik a fyzik (a později i průkopník železnice) František Josef Gerstner po jedné služební cestě posteskl, že v Paříži jezdí pohodlné omnibusy, byl to Jakub Chocenský, největší z pražských povozníků, který zareagoval a rozhodl se požádat o koncesi pro tento druh dopravy.
Navrhl dvě linky. První měla vést od Staroměstské radnice k Zemskému domu na Malé Straně. Druhá pak vedla od Hlavní celnice k malostranskému poštovnímu úřadu.
Není to úplně jasné, ale provoz pravděpodobně zahájil 19. dubna 1830. Jeho podnik měl přitom všechny znaky městské dopravy – měl stanovenou trasu, jasně určené zastávky, i když se zastavovalo také na požádání, jízdní řád i jízdné.
Jenomže provoz podniku dlouho nevydržel. Pražané neměli o novou službu zájem, takže Chocenský musel hned v prvním roce provoz ukončit. Každopádně to byl právě on, kdo do Prahy jako vůbec první uvedl městskou hromadnou dopravu.