Matěj Velek, provozovatel Kasáren Karlín, přichází s kávou v ruce a s úsměvem, který prozrazuje očekávání. Znovuotevření společenského centra je naplánované již na Velikonoční pondělí.
Kasárna se po mnoha měsících opět otevírají. Jaké pocity ve vás klokotají?
Je to směs radosti a opatrnosti. Už jsme si jednou mysleli, že máme vyhráno, a víme, jak rychle se situace může změnit. Ale tentokrát cítím velkou úlevu. Po všech jednáních a rozhodnutích jsme dospěli do bodu, kdy nic nebrání tomu, abychom znovu otevřeli alespoň nádvoří. A to je pro nás i pro místní obrovsky důležité.
Provoz ale zatím nebude plnohodnotný, je to tak?
Ano. Rozjíždíme se pouze na nádvoří. Stále čekáme, až doběhne proces, který by nám umožnil fungovat i ve vnitřních prostorách budovy. Lidé ale budou moci využívat celý venkovní prostor tak, jak byli zvyklí – přijít si odpočinout, potkat se s přáteli či jen na chvíli zpomalit uprostřed města.
Do nové sezony vstupujete i s jednou důležitou novinkou v zázemí projektu. Jakou?
Podepsali jsme pětiletou nájemní smlouvu se společností TCP, která pro hlavní město Prahu spravuje objekt Kasáren Karlín. Pro nás je to strašně důležitý moment. Po letech nejistoty máme konečně horizont, se kterým se dá pracovat. Díky tomu můžeme plánovat program i rozvoj areálu s mnohem větším předstihem. A hlavně máme jistotu, díky které můžeme ještě víc investovat do prostoru – do stromů, infrastruktury nebo drobných zlepšení, která dělají z Kasáren příjemné místo pro každodenní život.
S jakým programem vstoupíte do nové sezony?
Chystáme pravidelné projekce letního kina do sluchátek. Ten formát se nám osvědčil – neruší okolí a zároveň vytváří intimní atmosféru. Diváci se můžou těšit na pořádnou nálož kultovních snímků. Nechceme jet jen aktuální novinky, ale vrátit na plátno filmy, které mají své pevné místo v paměti několika generací. Myslím, že právě tyhle večery budou jedním z pilířů sezony. Když se setmí, lidé si nasadí sluchátka a nádvoří se ponoří do zvláštního ticha, které přerušuje jen smích nebo potlesk. Je to zážitek.
Po zkušenosti s minulými spory kolem hluku zavádíte i nová opatření. Jak budou vypadat?
Ano, věnovali jsme tomu velkou pozornost. Letní kino bude pouze na zmíněná sluchátka, takže žádný zvuk nepůjde do okolí. Zároveň plánujeme ve večerních hodinách zavírat více než polovinu nádvoří, návštěvníci tak budou přirozeně dál od oken sousedních domů. Další věc jsou provozní pravidla. Instalace i deinstalace věcí na nádvoří bude probíhat pouze v denních hodinách. Stejně tak vynášení a vyhazování skla. Jsou to drobnosti, ale v součtu mohou výrazně snížit hluk v pozdějších hodinách.
Kasárna byla vždy hodně o komunitě. Zůstává to tak i teď?
Určitě. Chystáme sousedské akce a chceme dál pracovat s místními. Zároveň myslíme na rodiny s dětmi. Pro ně připravujeme programy přes den – workshopy, divadélka nebo různé aktivity pro děti. Kasárna nikdy neměla být jen večerní bar, ale místo, kde se potkávají různé generace.