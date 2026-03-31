Velká proměna „feťácké“ části Holešovic. Místo nádražní džungle vznikne moderní čtvrť snů

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  11:00
Okolí Nádraží Holešovice čeká zásadní proměna. Ze zanedbaného prostoru, kde se shlukují narkomani, se má stát moderní městská čtvrť s kvalitním veřejným prostorem a jedním z nejdůležitějších dopravních uzlů v Praze. Projekt Nové Holešovice nyní vstoupil do klíčové fáze – mezinárodního urbanisticko-architektonického workshopu.
Soutěžní workshop pro Nové Holešovice zahájen. Osm týmů představí své vize...

Soutěžní workshop pro Nové Holešovice zahájen. Osm týmů představí své vize okolí nádraží

Soutěžní workshop pro Nové Holešovice zahájen. Osm týmů představí své vize...
Soutěžní workshop pro Nové Holešovice zahájen. Osm týmů představí své vize...
Ilustrační snímek
Projekt Port7 v pražských Holešovicích
11 fotografií

Do prvního kola tvůrčího fóra bylo vybráno osm architektonických ateliérů z Česka i zahraničí. Ty mají navrhnout, jak by měla lokalita v budoucnu vypadat. A to nejen z hlediska architektury, ale i dopravy, veřejného prostoru a celkové funkčnosti.

Z dopravního uzlu plnohodnotné město

Cílem projektu je proměnit území v živé městské prostředí, které bude sloužit nejen k přestupům, ale i ke každodennímu životu.

Soutěžní workshop pro Nové Holešovice zahájen. Osm týmů představí své vize okolí nádraží

„Okolí holešovického nádraží dnes plní především dopravní funkci, ale význam tohoto místa je mnohem širší. Teď máme příležitost proměnit dlouhodobě zanedbané území v plnohodnotnou součást města, která bude odpovídat významu celé lokality i budoucímu rozvoji Prahy 7,“ říká 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petr Hlaváček.

Lokalita má přitom obrovský potenciál – leží u metra, železnice, tramvají, autobusů, nedaleko řeky i Stromovky.

Přestup suchou nohou i nová náměstí

Jedním z klíčových požadavků je pohodlný a bezbariérový přestup mezi vlakem a metrem takzvaně „suchou nohou“. Důležitou roli ale hraje i kvalita veřejného prostoru.

Pan Zajíc ovládne Palackého náměstí. Velikonoční zastávka 2026 bude plná čokoládových překvapení

Vzniknout mají například dvě nová náměstí rozdělená ulicí Vrbenského, která budou fungovat jako jeden celek. Prostor má být přehledný, bez výškových bariér a přívětivý pro pěší.

„Pro Prahu 7 je důležité, aby nádraží nesloužilo jen jako dopravní uzel, ale jako skutečné městské místo. Potřebujeme, aby zde vznikl kvalitní veřejný prostor, který budou obyvatelé městské části využívat denně z praktických důvodů i v rámci volného času. Vznikne zde navíc i mateřská škola. Zároveň je potřeba mít na paměti, že projekt je součástí širší transformace území Bubny–Zátory,“ uvádí místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová.

Architekti z celého světa

Do workshopu se zapojilo osm renomovaných studií z Evropy i Česka. V první fázi představí urbanistické návrhy, z nichž porota vybere až pět týmů pro další dopracování.

Soutěžní workshop pro Nové Holešovice zahájen. Osm týmů představí své vize okolí nádraží

„U Nových Holešovic nebude rozhodovat jen architektonická kvalita návrhu, ale také to, jak dobře se dokáže vyrovnat s komplikovanou realitou dotčeného území. Hledáme řešení, která obstojí urbanisticky i v čase. Chceme, aby zde vyrostla čtvrť, která bude fungovat jako homogenní městské centrum kolem přirozeného těžiště uzlu MHD a bude se moci do budoucna přirozeně rozvíjet,“ uvádí výkonný partner firmy Karlín Group Jan Ludvík.

Velkou roli v návrzích hraje také doprava a její propojení. „U takto exponovaného místa je zásadní, aby dopravní infrastruktura nebyla vnímána jen technicky, ale jako přirozená součást kvalitního městského prostředí. Právě v okolí holešovické stanice se ukazuje, že dobrá veřejná doprava není jen otázkou provozu, ale také přehlednosti a kvality prostoru, ve kterém se lidé pohybují,“ míní generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Ladislav Urbánek.

Pražané mění návyky, do sběrných dvorů chodí častěji. Metropole rozšiřuje speciální reuse pointy

Rozhodnutí už letos na podzim

Návrhy v prvním kole mají architekti odevzdat do 25. května 2026, jejich prezentace proběhnou začátkem června. Do druhého kola postoupí maximálně pět týmů.

Finální návrhy budou představeny 8. září 2026. Výsledky by pak měla veřejnost vidět i na podzimní výstavě.

Hitler, sex a tramvaje. Rozmanité alternativní porno lze v Holešovicích sledovat s cizími lidmi

„Naším záměrem je najít řešení, které z Nádraží Holešovice udělá atraktivní a ceněnou pražskou adresu s kvalitním veřejným prostorem, návazností na veřejnou dopravu a architekturou, která půjde ruku v ruce s tím, jak se má tato městská část do budoucna proměnit. U všech účastníků soutěže jsem přesvědčen, že právě takový kvalitní návrh mohou představit,“ doplňuje předseda poroty Jörn Walter.

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Na Vysočině vloni ubylo 1694 obyvatel, víc lidí zemřelo než se narodilo

ilustrační snímek

Na Vysočině vloni ubylo 1694 obyvatel, hlavně kvůli tomu, že víc lidí zemřelo než se narodilo. Kvůli stěhování kraj minulý rok přišel o 150 lidí. Nejrychleji...

31. března 2026  9:58,  aktualizováno  9:58

Moravskoslezskému kraji loni ubylo 6233 obyvatel, nejvíce v Česku

ilustrační snímek

Moravskoslezskému kraji loni ubylo 6233 obyvatel, nejvíce v celé republice. Za úbytek může hlavně úmrtnost, v kraji zemřelo o 5482 lidí více, než se narodilo....

31. března 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

Počet obyvatel Pardubického kraje se vloni zvýšil o 481 lidí na 530.950

ilustrační snímek

Loni se počet obyvatel Pardubického kraje zvýšil o 481 lidí na 530.950. Zásluhu na tom má migrace, v regionu se narodilo méně dětí než bylo zemřelých. Vyplývá...

31. března 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

V Karlovarském kraji vloni ubylo 1168 obyvatel, hlavně přirozeným úbytkem

ilustrační snímek

V Karlovarském kraji loni ubylo 1168 obyvatel, na konci roku v kraji žilo 292.027 lidí. Pokles byl způsoben přirozeným úbytkem, to znamená, že více lidí...

31. března 2026  9:49,  aktualizováno  9:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Libereckém kraji žilo na konci loňského roku 448.610 obyvatel, o 884 méně

ilustrační snímek

V Libereckém kraji žilo na konci loňského roku 448.610 obyvatel, to je 884 méně než na jeho začátku. Hlavním důvodem úbytku je rekordně nízká porodnost,...

31. března 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Obyvatel hradeckého kraje loni ubylo na 554.668, porodnost byla rekordně nízká

ilustrační snímek

Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji loni klesl o 1255 na 554.668. Důvodem bylo to, že více lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost loni klesla na rekordně...

31. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

ÚS odmítl stížnost expolicisty potrestaného za podplácení kvůli bytu v Brně

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého policisty Jiřího Vlčka, jenž si za podplácení vyslechl dvouletý trest vězení s podmínečným odkladem na tři roky....

31. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

U synagogy v centru Prahy našli podezřelé zavazadlo, policie povolala pyrotechnika

Jeruzalémská synagoga v Jeruzalémské ulici - Postavena jako náhrada za tři...

Podezřelé zavazadlo u Jubilejní synagogy prověřovala policie v úterý dopoledne v ulici Jeruzalémská. Policisté oblast dočasně uzavřeli. Pyrotechnik konstatoval, že nebezpečí nehrozí.

31. března 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Řidič kamionu s vrtnou soupravou odmítl vážení, dostal pokutu sto tisíc korun

Přetížený kamion s vrtnou soupravou

Dopravní policisté na dálnici D3 nedaleko Českých Budějovic zpozorovali zjevně přetížený kamion. Odklonili ho na odpočívku, kde řidiče vyzvali ke kontrolnímu vážení. To šofér odmítl. Dostal za to...

31. března 2026  11:12

Drogy i alkohol. Policie zveřejnila výsledky testů otce viněného z vraždy batolete

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026)

Muž obviněný z vraždy svého dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku byl pod vlivem alkoholu i drog. Za skutek, kvůli kterému je ve vazbě, mu hrozí až 20 let vězení, případně i výjimečný trest....

31. března 2026  10:52,  aktualizováno  11:09

Tetovat lidi ji stresovalo. Teď žena inkoustem zdobí batohy i kabelky

Michaela Vlková tvoří v Jablonném v Podještědí kožené kabelky či batohy s...

Žádné výrobní linky ani sériová produkce. Jen stůl, nástroje, pravá kůže a hodiny trpělivosti. Michaela Vlková tvoří v Jablonném v Podještědí kožené kabelky či batohy GoldieEn Tattoo Leather s...

31. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, žilo v něm 577.515 lidí

ilustrační snímek

Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, na konci roku v kraji žilo 577.515 lidí. Úbytek způsobilo méně narozených dětí, než bylo zemřelých,...

31. března 2026  9:28,  aktualizováno  9:28

