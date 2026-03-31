Do prvního kola tvůrčího fóra bylo vybráno osm architektonických ateliérů z Česka i zahraničí. Ty mají navrhnout, jak by měla lokalita v budoucnu vypadat. A to nejen z hlediska architektury, ale i dopravy, veřejného prostoru a celkové funkčnosti.
Z dopravního uzlu plnohodnotné město
Cílem projektu je proměnit území v živé městské prostředí, které bude sloužit nejen k přestupům, ale i ke každodennímu životu.
„Okolí holešovického nádraží dnes plní především dopravní funkci, ale význam tohoto místa je mnohem širší. Teď máme příležitost proměnit dlouhodobě zanedbané území v plnohodnotnou součást města, která bude odpovídat významu celé lokality i budoucímu rozvoji Prahy 7,“ říká 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petr Hlaváček.
Lokalita má přitom obrovský potenciál – leží u metra, železnice, tramvají, autobusů, nedaleko řeky i Stromovky.
Přestup suchou nohou i nová náměstí
Jedním z klíčových požadavků je pohodlný a bezbariérový přestup mezi vlakem a metrem takzvaně „suchou nohou“. Důležitou roli ale hraje i kvalita veřejného prostoru.
Vzniknout mají například dvě nová náměstí rozdělená ulicí Vrbenského, která budou fungovat jako jeden celek. Prostor má být přehledný, bez výškových bariér a přívětivý pro pěší.
„Pro Prahu 7 je důležité, aby nádraží nesloužilo jen jako dopravní uzel, ale jako skutečné městské místo. Potřebujeme, aby zde vznikl kvalitní veřejný prostor, který budou obyvatelé městské části využívat denně z praktických důvodů i v rámci volného času. Vznikne zde navíc i mateřská škola. Zároveň je potřeba mít na paměti, že projekt je součástí širší transformace území Bubny–Zátory,“ uvádí místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová.
Architekti z celého světa
Do workshopu se zapojilo osm renomovaných studií z Evropy i Česka. V první fázi představí urbanistické návrhy, z nichž porota vybere až pět týmů pro další dopracování.
„U Nových Holešovic nebude rozhodovat jen architektonická kvalita návrhu, ale také to, jak dobře se dokáže vyrovnat s komplikovanou realitou dotčeného území. Hledáme řešení, která obstojí urbanisticky i v čase. Chceme, aby zde vyrostla čtvrť, která bude fungovat jako homogenní městské centrum kolem přirozeného těžiště uzlu MHD a bude se moci do budoucna přirozeně rozvíjet,“ uvádí výkonný partner firmy Karlín Group Jan Ludvík.
Velkou roli v návrzích hraje také doprava a její propojení. „U takto exponovaného místa je zásadní, aby dopravní infrastruktura nebyla vnímána jen technicky, ale jako přirozená součást kvalitního městského prostředí. Právě v okolí holešovické stanice se ukazuje, že dobrá veřejná doprava není jen otázkou provozu, ale také přehlednosti a kvality prostoru, ve kterém se lidé pohybují,“ míní generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Ladislav Urbánek.
Rozhodnutí už letos na podzim
Návrhy v prvním kole mají architekti odevzdat do 25. května 2026, jejich prezentace proběhnou začátkem června. Do druhého kola postoupí maximálně pět týmů.
Finální návrhy budou představeny 8. září 2026. Výsledky by pak měla veřejnost vidět i na podzimní výstavě.
„Naším záměrem je najít řešení, které z Nádraží Holešovice udělá atraktivní a ceněnou pražskou adresu s kvalitním veřejným prostorem, návazností na veřejnou dopravu a architekturou, která půjde ruku v ruce s tím, jak se má tato městská část do budoucna proměnit. U všech účastníků soutěže jsem přesvědčen, že právě takový kvalitní návrh mohou představit,“ doplňuje předseda poroty Jörn Walter.
