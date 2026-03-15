Plány univerzity zajímají také stát a hlavní město. Prohlídky areálu se proto před pár dny zúčastnili premiér Andrej Babiš i náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček.
Koleje jsou na hraně životnosti
Delegace si během návštěvy prohlédla tři různé typy budov. Jednu z kolejí, která zatím rekonstrukcí neprošla, další objekt s nejnutnějšími úpravami a také blok 12. Ten je podle vedení školy ve stavu, kdy už rekonstrukce nedává smysl. Právě zde chce univerzita vyzkoušet pilotní projekt budoucí podoby kolejí.
„V úvahách o příští podobě strahovských kolejí máme povinnost přemýšlet o tom, jak se v nich bude žít za deset, dvacet, třicet let. Realizace celého projektu totiž zabere minimálně dekádu. Chceme, aby se nejednalo jen o ubytovací jednotky, ale o moderní kampus, který nabídne místa pro studium a volnočasové aktivity. Přemýšlíme o tomto místu jako o významném společenském centru, které sehraje důležitou roli i v rámci celého hlavního města,“ říká rektor Michal Pěchouček.
Moderní kampus pro studenty i město
Podle vedení školy by se Strahov mohl stát také významným společenským centrem pro celé hlavní město.
Do plánů se dlouhodobě zapojuje i pražský magistrát. Náměstek primátora Hlaváček připomíná, že Praha chce univerzitě pomoci například zkušenostmi s architektonickými soutěžemi.
|
„Pevně věřím, že v představitelích státu i vysokých škol najdeme partnery, s nimiž podnikneme maximum pro nutnou proměnu strahovského areálu. Velmi oceňuji, že zástupci univerzity chtějí prověřit potenciál kolejí v otevřené soutěži. V tomto směru jsme připraveni poskytnout za město naše know-how. Zároveň se nebráníme myšlence zahrnout do ideové části soutěže i strahovský Masarykův stadion tak, aby ho mohli do budoucna využívat také studenti, pokud by kolejím chybělo sportovní nebo společenské zázemí,“ dodává Hlaváček.
Koleje vznikly kvůli spartakiádám
Strahovské koleje v současnosti podle univerzity narážejí na hranici své životnosti. Budovy vznikly původně jako zázemí pro cvičence komunistických spartakiád na přilehlém Masarykův stadion.
Už v 60. letech se ale provizorní ubytování proměnilo ve studentské bydlení a tomu slouží bez zásadnějších rekonstrukcí dodnes.
Studenti si Strahov přizpůsobili
Navzdory technickému stavu si místo oblíbili samotní studenti. Na Strahově postupně vznikla například velká serverovna, dílny s 3D tiskem, hudebna nebo komunitní zahrada.
Právě studenti mají podle vedení univerzity hrát důležitou roli i při plánování budoucnosti areálu. Na prohlídku kolejí proto navážou další akce a odborné workshopy, do kterých se budou moci zapojit studenti i další odborníci. Více informací najdete na webu cvut.cz.
|
