Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Matouš Waller
  14:14
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat vyspělost tehdejšího režimu, díky čemuž se stala jednou z největších galerií československého sklářského i keramického umění. Novější stanice zase ilustrují technologický pokrok i problematickou výstavbu na sklonku tisíciletí.
Část 1/4

Až na samém sklonku 70. let začala pod srdcem hlavního města vznikat zatím poslední linka pražského metra. První úsek trasy B o délce téměř pěti kilometrů zahrnuje sedm stanic – od Smíchovského nádraží až po Sokolovskou (dnes Florenc).

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra přinesla novou koncepci ražených trojlodních stanic.

Základní vyznění linky navrhla čtveřice architektů z projektového ústavu Metroprojekt pod vedením inženýra Evžena Kyllara. Tým navázal na koncepci nastolenou někdejším hlavním architektem metra Jaroslavem Otrubou a první budovaný úsek pojal jako celek.

Žlutá linka – sklo a keramika

„Béčku“ pro snadné odlišení od dvou starších linek architekti přisoudili dva základní materiály – sklo a keramiku.

Materiály

  • Linku A zdobí čtvercové hliníkové obklady, které mají v každé ze stanic nejstaršího úseku jinou barvu. Za jejich návrhem stál právě Jaroslav Otruba.
  • Lince C vévodí nejrůznější druhy přírodního kamene či keramické tvarovky.

Výběr to nebyl nijak náhodný. Československé sklářství i keramický průmysl patřily v době výstavby metra ke světové špičce a těmto materiálům se také věnovala řada umělců.

Sklo i keramiku proto ve stanicích architekti nevyužili jen pro obklady, byly rovněž základním materiálem pro řadu výtvarných děl a dekorací.



Model vesmírné rakety SpaceBuzz má zvýšit zájem o technické obory

Ostravské mládě orlosupa odchované v Liberci vypustí ve Španělsku

