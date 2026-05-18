Až na samém sklonku 70. let začala pod srdcem hlavního města vznikat zatím poslední linka pražského metra. První úsek trasy B o délce téměř pěti kilometrů zahrnuje sedm stanic – od Smíchovského nádraží až po Sokolovskou (dnes Florenc).
Základní vyznění linky navrhla čtveřice architektů z projektového ústavu Metroprojekt pod vedením inženýra Evžena Kyllara. Tým navázal na koncepci nastolenou někdejším hlavním architektem metra Jaroslavem Otrubou a první budovaný úsek pojal jako celek.
Žlutá linka – sklo a keramika
„Béčku“ pro snadné odlišení od dvou starších linek architekti přisoudili dva základní materiály – sklo a keramiku.
Materiály
Výběr to nebyl nijak náhodný. Československé sklářství i keramický průmysl patřily v době výstavby metra ke světové špičce a těmto materiálům se také věnovala řada umělců.
Sklo i keramiku proto ve stanicích architekti nevyužili jen pro obklady, byly rovněž základním materiálem pro řadu výtvarných děl a dekorací.