O čem to bude?
Oficiální synopse filmu na webu ceskatelevize.cz zní takto: Trolejbusy se vrací do Prahy přesně po 50 letech od jejich neuváženého zrušení v r. 1972. Díky snahám o zlepšení životního prostředí ve městech a efektivnější využití energie se tentokrát vrací trolejbusy v moderním provedení.
Jsou tišší, efektivnější a díky bateriové technologii i nezávislejší oproti jejich starším kolegům. Prvními moderními trolejbusy v Praze je možno se svézt na linkách 58 a 59. A brzy k nim přibydou další.
