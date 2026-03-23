Pro Prahu jde o velkou událost. Do Česka se po dlouhých 33 letech vrací mistrovství světa v krasobruslení. Šampionát začne v úterý 24. března a potrvá až do neděle 29. března. Akce ovlivní dopravu v okolí O2 areny.
Na krasobruslení autem raději nejezděte
Ideální je vydat se do haly MHD. Pro auta bude totiž uzavřena oblast mezi ulicemi Českomoravská, Sokolovská, K Moravině a Lisabonská. Do této zóny budou moci vjíždět pouze vozidla s vyřízeným oprávněním. Výjimku nemají ani elektromobily či motocykly.
Do Edenu přijedou Irové
Dopravní komplikace se dají tento týden čekat také ve Vršovicích. Čeští fotbalisté se ve čtvrtek 26. března pokusí udělat první ze dvou kroků směrem na mistrovství světa. Zápas s Irskem začne ve Fortuna Areně ve 20:45. Utkání je vyprodané a na zápas se chystají fanoušci z celé republiky.
Pražský půlmaraton v neděli omezí Prahu
V centru Prahy se v sobotu 28. března poběží tradiční půlmaraton. Závod přiláká tisíce běžců z Česka i ze zahraničí, zároveň ale přinese dočasná dopravní omezení. Běžci se vydají na trasu dlouhou 21,0975 kilometru, která povede také historickým centrem metropole.
Řidiči musí počítat s řadou uzavírek. Pražský půlmaraton ovlivní i městskou hromadnou dopravu. Dopravní podnik přehled výluk připravuje.