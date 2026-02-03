Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Vybavíte si socialistické vozítko pro lidi s omezeným pohybem Velorex? Ikonicky ho zapsal do dějin film Vrchní, prchni, kde se v něm vozil herec Josef Abrhám alias falešný vrchní. Dokázal s ním i neuvěřitelné kousky. Možná by s ním zaparkoval i na místech, která ukazujeme v tomto článku.
Poradil by si parkovací automat?
Čtenáři se s námi podělili o pár snímků, které vzbuzují úsměv. Zaparkovat na takové určené parkovací plochy by mohl být problém i pro zkušeného a zcela zdravotně neomezeného řidiče. Také parkovací automat nejvyspělejších limuzín by asi váhal.
Na první případ nás upozornila čtenářka z Prahy 9, která se nastěhovala do novostavby nedaleko metra Kolbenova. V podzemních garážích jsou vymezená parkovací místa pro „vozíčkáře“, ale člověka napadne, jestli čáry a symboly na podlahu nemalovala známá dvojice Pat a Mat.
Řešení může působit nelogicky…
Protože objekt stavěla společnost Skanska, požádali jsme jejich mediálního zástupce Jiřího Pohorského o vyjádření.
„Řešení parkovacího stání se může z estetického hlediska zdát neobvyklé, nicméně jeho uspořádání je plně v souladu s požadavky příslušných norem a platných právních předpisů a z praktického hlediska jednoduše a dobře obslouží klientův příjezd i odjezd ze stání. Řidič může do stání zajíždět čelně i couváním, a místo i jeho okolí plně zohledňuje potřeby osob se sníženou schopností pohybu. Prostor za sloupem slouží mimo jiné k tomu, aby umožňoval bezpečné vystoupení z vozidla, manipulaci s invalidním vozíkem i jeho následné použití. Kupující byl samozřejmě transparentně informován o tomto uspořádání už v průběhu prodeje, a to prostřednictvím dispozičních schémat s výměrami, komunikace s prodejním týmem i v rámci kupní smlouvy.
Nejen v bytovém domě, ale i u garážových stání se snažíme navrhovat prostor maximálně efektivně, a každý prostor důkladně promýšlíme. V tomto případě jsme navazovali naším projektem na již zahájenou a realizovanou část spodní stavby, která byla provedena předchozím vlastníkem. Je tedy samozřejmé, že i tato podzemní parkovací stání byla navržena a realizována v souladu s platnou legislativou a technickými normami. Celý projekt, včetně této části, prošel stavebním řízením i dalšími povolovacími procesy souvisejícími s novou výstavbou, v jejichž rámci nebyly shledány žádné nedostatky. Projekt obdržel pravomocné stavební povolení a objekt byl zkolaudován v roce 2024.
Jakkoliv úsměvně může parkovací stání z fotografie vypadat, splňuje požadované rozhledové poměry i veškeré prostorové nároky. Prostor mezi sloupem a zadní stěnou, jak jsme již uvedli, slouží zejména jako manipulační plocha pro nástup a výstup z vozidla. Samotná velikost parkovacího stání, šířka vjezdu i umístění sloupu jsou ale plně v souladu s platnou legislativou České republiky.
Zároveň rozumíme tomu, že pro laickou veřejnost může takové řešení působit nelogicky. Do budoucna proto budeme věnovat větší pozornost i grafickému a vizuálnímu ztvárnění podobných prostor, abychom ujistili kolemjdoucí, že je prostor naprosto v pořádku,“ připomíná Pohorský.
Na Zatlance si vykroutíte ruce i hlavu
Další čtenářka se podělila o snímek parkovacího prostoru pro osoby s auta označenými modrou cedulkou ZTP. Tady se nejedná o veřejné parkoviště, ale stejně jako na fotce z Prahy 9, o garážové stání v soukromém domě. „Podařilo se nám tam zaparkovat,“ prozradila autorka snímku a my nemůžeme než gratulovat.