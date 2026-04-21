Venku i vevnitř. Zoo Praha vítá jarní mláďata, návštěvníci mohou vidět hravost i první krůčky

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  12:13
Jaro přineslo do Zoo Praha novou energii i život. V pavilonech i venkovních výbězích je v těchto dnech mimořádně rušno, na svět totiž přišla řada mláďat, která lákají návštěvníky k pozorování prvních krůčků, her i rodičovské péče.
Kdo to stojí na stráži? Nejnovější přírůstek u surikat se v těchto dnech učí...

Kdo to stojí na stráži? Nejnovější přírůstek u surikat se v těchto dnech učí být platným členem své smečky. | foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Dvanáct drobných kopýtek právě dovádí v horní části zoo u takinů indických. Tři...
Pyšně vpřed! Ve stádu v expozičním celku Pláně společně vyrůstají dvě mláďata...
Hop! V Darwinově kráteru právě podniká své první průzkumy malý klokánek krysí,...
Kroky v pátek narozeného hříběte koně Převalského jsou každým dnem jistější,...
5 fotografií

Jedním z nejvýraznějších přírůstků v pražské zoo je letošní první hříbě koně Převalského v expozici Gobi. Mládě narozené v pátek už postupně získává jistotu v pohybu, i když se stále drží v těsné blízkosti své matky, klisny Victorie II, pro kterou jde o první rodičovskou zkušenost.

Kroky v pátek narozeného hříběte koně Převalského jsou každým dnem jistější, stále se však drží poblíž matky. Klisna Victorie II teprve získává rodičovské zkušenosti, zatím je ale odchov na dobré cestě.

Druhé narozené mládě svého druhu

Pozornost budí také Darwinův kráter. Po nedávném mláděti vombata se zde nově objevilo i mládě klokánka krysího. Tento drobný vačnatec patří mezi potravní specialisty – v dospělosti se živí především houbami, například hlívou či žampiony. V pražské zoo jde teprve o druhé narozené mládě tohoto druhu.

Hop! V Darwinově kráteru právě podniká své první průzkumy malý klokánek krysí, teprve druhé mládě v historii Zoo Praha. Jídelníček tohoto drobného vačnatce bude v dospělosti sestávat zejména z hub. Pochutná si třeba na hlívě nebo žampionech. Na snímku je mládě s matkou.

Takin indický či smečka surikat

Živo je i u dalších zvířat. V horní části areálu mohou návštěvníci sledovat dvě mláďata velbloudů dvouhrbých, která vyrůstají společně ve stádu. Nedaleko nich dovádějí tři samci takina indického, narození v průběhu března. U Afrického domu zase pečuje o nový přírůstek smečka surikat, kde se mládě postupně učí fungovat jako plnohodnotný člen skupiny.

Pyšně vpřed! Ve stádu v expozičním celku Pláně společně vyrůstají dvě mláďata „korábů pouští“, velbloudů dvouhrbých.

„Jaro v pražské zoo je pro mě nejhezčím obdobím. Procházku teď navíc zpestřují narozená mláďata. Návštěvníky potěší nejen jejich hravost, ale také pozorování různých typů rodičovské péče,“ uvedla ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková.

Zoo Praha je otevřena každý den od 9 do 18 hodin. Aktuální program akcí mohou zájemci sledovat na webových stránkách nebo prostřednictvím mobilní aplikace, která nabízí zvýhodněné vstupné a umožňuje rychlejší vstup bez čekání u pokladen. Jarní návštěva tak nabízí ideální příležitost vidět zvířata v jednom z nejživějších období roku, kdy se zoo mění v místo plné nového života.

Podívejte se na nové přírustky v pražské zoo:

Kdo to stojí na stráži? Nejnovější přírůstek u surikat se v těchto dnech učí být platným členem své smečky.
Dvanáct drobných kopýtek právě dovádí v horní části zoo u takinů indických. Tři samečci se narodili v průběhu března.
Pyšně vpřed! Ve stádu v expozičním celku Pláně společně vyrůstají dvě mláďata „korábů pouští“, velbloudů dvouhrbých.
Hop! V Darwinově kráteru právě podniká své první průzkumy malý klokánek krysí, teprve druhé mládě v historii Zoo Praha. Jídelníček tohoto drobného vačnatce bude v dospělosti sestávat zejména z hub. Pochutná si třeba na hlívě nebo žampionech. Na snímku je mládě s matkou.
5 fotografií

21. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Slonice Bala míří do Walesu. Liberecká zoo končí po 70 letech s chovem

V září se dvaačtyřicetiletá Bala přestěhuje do specializovaného zařízení ve...

Nepřerušený chov slonů v Zoo Liberec, nejstarší zoologické zahradě v Česku, po téměř sedmdesáti letech končí. Poslední ze slonů ještě prožije léto pod Ještědem, v září se dvaačtyřicetiletá Bala...

21. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Zajistit chod interny chce nový šéf nemocnice ve Znojmě v příštím měsíci

ilustrační snímek

Stabilizace chodu interního oddělení je pro nového ředitele největší krajské nemocnice ve Znojmě Petra Liškáře prioritou. Situaci by chtěl vyřešit v příštím...

21. dubna 2026  10:58,  aktualizováno  10:58

OBRAZEM: Novojičínští mají svou vlastní květinovou směs. Září jako dukáty

V ulicích Nového Jičína rozkvetl unikátní „Novojičínský dukát“. Vlastní...

V ulicích Nového Jičína rozkvetl unikátní „Novojičínský dukát“. Vlastní květinovou směs, kterou pro město na míru vyšlechtili nizozemští odborníci, slavnostně představili zástupci radnice. Název...

21. dubna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Zlíně funguje základní škola bez tříd a lavic, místo učitelů jsou tu průvodci

Zlínská ScioŠkola teď našla nový domov v budově Přerovanky na Jižních Svazích....

Dosud sídlila v prostorách školy Mostní ve čtvrti Letná, kde ale měla nájemní smlouvu vždy na rok. Zlínská ScioŠkola teď našla nový domov v budově Přerovanky na Jižních Svazích, kde dříve byly...

21. dubna 2026  12:22

Venku i vevnitř. Zoo Praha vítá jarní mláďata, návštěvníci mohou vidět hravost i první krůčky

Kdo to stojí na stráži? Nejnovější přírůstek u surikat se v těchto dnech učí...

Jaro přineslo do Zoo Praha novou energii i život. V pavilonech i venkovních výbězích je v těchto dnech mimořádně rušno, na svět totiž přišla řada mláďat, která lákají návštěvníky k pozorování prvních...

21. dubna 2026  12:13

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Zrádné předjíždění. Řidič nepřežil po kolizi s odbočujícím autem náraz do stromu

Po kolizi s odbočující modrou škodovkou vyjel řidič červeného renaultu na...

U tragické dopravní nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému v pondělí odpoledne na Olomoucku. Po střetu dvou aut tam jedno z nich vyjelo ze silnice a narazilo do stromu,...

21. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

V Písku staví novou sportovní halu. Využijí ji házenkářky i sousední škola

Nová sportovní hala bude stát mezi obloukovkou a základní školou.

Nová hala v Písku zaplní vnitroblok mezi základní školou a „obloukovkou“. Bude stát přes 130 milionů korun. Do sportovišť investují v poslední době i další města v kraji. Tábor otevřel druhou...

21. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Verdikt nad bývalou ředitelkou ústeckého stacionáře přezkoumá Nejvyšší soud

ilustrační snímek

Verdikt nad bývalou ředitelkou denního stacionáře v Ústí nad Labem Dagmar Brožovou přezkoumá Nejvyšší soud. Brožová dostala peněžitý trest a zákaz činnosti za...

21. dubna 2026  10:25,  aktualizováno  10:25

Střet vlaku s člověkem zastavil dopravu na koridoru mezi Štěpánovem a Červenkou

ilustrační snímek

Dopravu na hlavním železničním koridoru mezi Štěpánovem a Červenkou na Olomoucku zastavil dnes dopoledne střet vlaku s člověkem. Sražený nehodu nepřežil,...

21. dubna 2026  10:23,  aktualizováno  11:12

K-Pop All Stars míří do Prahy! Jeden koncert vyprodán, přidává se další show!

21. dubna 2026  11:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.