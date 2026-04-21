Jedním z nejvýraznějších přírůstků v pražské zoo je letošní první hříbě koně Převalského v expozici Gobi. Mládě narozené v pátek už postupně získává jistotu v pohybu, i když se stále drží v těsné blízkosti své matky, klisny Victorie II, pro kterou jde o první rodičovskou zkušenost.
Druhé narozené mládě svého druhu
Pozornost budí také Darwinův kráter. Po nedávném mláděti vombata se zde nově objevilo i mládě klokánka krysího. Tento drobný vačnatec patří mezi potravní specialisty – v dospělosti se živí především houbami, například hlívou či žampiony. V pražské zoo jde teprve o druhé narozené mládě tohoto druhu.
Takin indický či smečka surikat
Živo je i u dalších zvířat. V horní části areálu mohou návštěvníci sledovat dvě mláďata velbloudů dvouhrbých, která vyrůstají společně ve stádu. Nedaleko nich dovádějí tři samci takina indického, narození v průběhu března. U Afrického domu zase pečuje o nový přírůstek smečka surikat, kde se mládě postupně učí fungovat jako plnohodnotný člen skupiny.
„Jaro v pražské zoo je pro mě nejhezčím obdobím. Procházku teď navíc zpestřují narozená mláďata. Návštěvníky potěší nejen jejich hravost, ale také pozorování různých typů rodičovské péče,“ uvedla ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková.
Zoo Praha je otevřena každý den od 9 do 18 hodin. Aktuální program akcí mohou zájemci sledovat na webových stránkách nebo prostřednictvím mobilní aplikace, která nabízí zvýhodněné vstupné a umožňuje rychlejší vstup bez čekání u pokladen. Jarní návštěva tak nabízí ideální příležitost vidět zvířata v jednom z nejživějších období roku, kdy se zoo mění v místo plné nového života.
Podívejte se na nové přírustky v pražské zoo: