Deštníky, mokré chodníky, šedá obloha a sychravo. Při troše fantazie by se člověk v těchto dnech mohl cítit jako v Anglii. K návštěvě Bradavic přitom nemusí cestovat do Velké Británie ani hledat nástupiště devět a tři čtvrtě. Stačí nasednout na pražské metro a linkou C dojet do Letňan.
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Harry Potter se vrací v novém seriálu. Dabér Jakub získal hlavní roli díky tajnému castingu
Od srpna se v areálu PVA EXPO Praha koná světová putovní výstava Harry Potter: The Exhibition. Na své si přijdou nejen děti, které kouzelnický svět teprve objevují, ale také generace jejich rodičů, kteří na příbězích mladého čaroděje vyrůstali.
Na chvíli bradavickým studentem
Výstava není jen přehlídkou předmětů za sklem. Díky interaktivním prvkům se návštěvníci mohou sami zapojit do dění. Vyberou si bradavickou kolej, vyzkoušejí si přípravu kouzelných lektvarů, přesazování mandragory nebo své schopnosti ve famfrpálu.
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Součástí expozice jsou také autentické filmové rekvizity, originální kostýmy a prostředí inspirovaná známými scénami. Výstava přibližuje i zákulisí natáčení a vedle samotného Harryho Pottera se věnuje filmové sérii Fantastická zvířata či divadelnímu představení Harry Potter a prokleté dítě.
Na prohlídku si vyhraďte alespoň hodinu
Návštěvníci procházejí výstavou vlastním tempem. Podle pořadatelů zabere prohlídka přibližně 60 až 90 minut. Expozici doporučují dětem od pěti let, některé její části totiž mohou na menší návštěvníky působit strašidelně.
Ochutnávka z výstavy Harry Potter: The Exhibition
Pokud se na výstavu během podzimu nedostanete, nemusíte zoufat. Kouzelnický svět má v pražských Letňanech podle aktuálního harmonogramu zůstat až do 21. března 2027.
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