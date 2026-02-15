Kolem kauzy se vyrojila řada spekulací. Například že je to tentýž muž, který při policejní kontrole pod mostem naproti Výtoni tvrdil, že labutě v kufru jeho auta mají v krcích zabodané rybářské háčky. Veterináři však jeho tvrzení vyvrátili.
Na internetu se k aktuálnímu případu začala šířit i zpráva, že tento muž může za zmizení 150 labutí. „Stále to považuji za vyloučené,“ říká pro deník Metro šéf českých ornitologů Zdeněk Vermouzek. Podle něho ale možné odchyty mohly labutě z míst vyhnat. „Nyní v zimě se opět na své tradiční zimoviště na Vltavě vrátily. Uvidíme, co udělají na jaře,“ doplňuje Vermouzek.
Jen přestupek
Na sociálních sítích se objevila zpráva, že by se mohlo jednat o veterináře. Ten byl před několika lety zadržen, v autě měl 42 zubožených štěňat, údajně se zvířaty neobchodoval poprvé. Spekuluje se také, že veterinář prodává labutě za stovky eur. „Mohu potvrdit, že na tomto případu pražští policisté usilovně pracují, nyní k němu nebudeme poskytovat žádné další informace,“ říká pro deník Metro policejní mluvčí Richard Hrdina.
Ornitolog Vermouzek připomíná, že odchyt ptáků ve volné přírodě není trestný čin, je to přestupek. Labutě nejsou zařazeny mezi zvláště chráněné druhy.