Veřejným prostorem dál rezonuje téma mizení labutí. Kdo je tajemný muž?

Autor: Marek Peška
  10:00
Svědek na sociálních sítích zveřejnil video, jež zachycuje muže, který odnáší ze smíchovského břehu labuť a ukládá ji do kufru. Deník Metro pátral, co je v „labutím“ případu nového.

Zvířata v záchranné stanici v zahradě benediktinského kláštera v Rajhradě na Brněnsku. Na snímku labuť | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Kolem kauzy se vyrojila řada spekulací. Například že je to tentýž muž, který při policejní kontrole pod mostem naproti Výtoni tvrdil, že labutě v kufru jeho auta mají v krcích zabodané rybářské háčky. Veterináři však jeho tvrzení vyvrátili.

Na internetu se k aktuálnímu případu začala šířit i zpráva, že tento muž může za zmizení 150 labutí. „Stále to považuji za vyloučené,“ říká pro deník Metro šéf českých ornitologů Zdeněk Vermouzek. Podle něho ale možné odchyty mohly labutě z míst vyhnat. „Nyní v zimě se opět na své tradiční zimoviště na Vltavě vrátily. Uvidíme, co udělají na jaře,“ doplňuje Vermouzek.

Zmizení labutí z Vltavy řešila celá Praha. Teď se znovu objevily ve velkém

Jen přestupek

Na sociálních sítích se objevila zpráva, že by se mohlo jednat o veterináře. Ten byl před několika lety zadržen, v autě měl 42 zubožených štěňat, údajně se zvířaty neobchodoval poprvé. Spekuluje se také, že veterinář prodává labutě za stovky eur. „Mohu potvrdit, že na tomto případu pražští policisté usilovně pracují, nyní k němu nebudeme poskytovat žádné další informace,“ říká pro deník Metro policejní mluvčí Richard Hrdina.

Ornitolog Vermouzek připomíná, že odchyt ptáků ve volné přírodě není trestný čin, je to přestupek. Labutě nejsou zařazeny mezi zvláště chráněné druhy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

ZOH 2026: Češi prohrávají se Švýcarskem, zápas rozhodne o pořadí ve skupině

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Čeští hokejisté hrají klíčový duel základní skupiny olympijského turnaje v Miláně. Proti Švýcarsku jde o druhé místo, výhodnější nasazení pro play off i šanci na přímý postup do čtvrtfinále.

15. února 2026  13:56

Pražský hrad

Pražský hrad

K malostranskému masopustu patři i tanec medvěda.

vydáno 15. února 2026  13:44

Bolí vás záda? Fyzioterapeuti doporučují bouldering, říká celoživotní lezec

Lezecké centrum Hangar pro bouldering

Lezecká disciplína známá jako bouldering je založená na barevných kusech plastu. Zdolávání trasy do výšky čtyř metrů si získává srdce stále většího množství lidí. „Je vhodný pro široké spektrum lidí,...

15. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Ukrajinci v hradeckém kraji tvoří 67 pct cizinců s povoleným pobytem

ilustrační snímek

Ukrajinci v Královéhradeckém kraji tvoří 67 procent cizinců s povoleným pobytem. Uprchlíků z válkou zasažené země v regionu mírně přibývá, stejně tak...

15. února 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opravy kulturního střediska v Aši se protáhnou a prodraží na 150 milionů Kč

Opravy kulturnĂ­ho stĹ™ediska v AĹˇi se protĂˇhnou a prodraĹľĂ­ na 150 milionĹŻ KÄŤ

Opravy kulturního střediska v Aši na Chebsku se podle radnice protáhnou. Termín dokončení komunitního střediska posunula z března na květen. Po vybavení...

15. února 2026  10:27,  aktualizováno  10:27

Ženy v běhu. Romantici při filmovém trháku ukápnou slzu, běžci pravděpodobně při sledování trpí…

Veronika Khek Kubařová

Film, kde čtyři ženy a dívky obléknou běžecká trička a boty, natočili v roce 2018 a o rok později trhal tento snímek režiséra Martina Horského návštěvnické rekordy v českých kinech. Přišlo na něj...

15. února 2026

Úřady větrají sklady od přebytečného plechu, skartují tisíce registračních značek

Zaplněný žďárský depozit tabulek SPZ z aut, dočasně vyřazených z provozu,...

Registrační značky z tisíců vozidel skladují nyní městské úřady na Vysočině. Mnohé plechové tabulky z aut a motorek, jež jejich majitelé dočasně nevyužívají, leží přitom v depozitu už léta. Novela...

15. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Požár auta v Lipníku nad Bečvou způsobil škodu přes milion Kč

ilustrační snímek

Škodu za více než milion korun způsobil v noci požár osobního auta zaparkovaného v garáži rodinného domu v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Při požáru nebyl...

15. února 2026  9:09,  aktualizováno  9:09

Praha 1

Praha 1

Malostranský masopust 2026.

vydáno 15. února 2026  10:22

Slamák, ras i kašpárek. Maškary nachodí po vsi desítky kilometrů

Oslavy masopustu se v obci Herálec na Vysočině nesly ve velkém stylu (15. února...

Hojnou úrodu, plodnost i rodinné štěstí přinášely maškary opět do domácností v Herálci pod Žákovou horou na Žďársku. Dvaatřicet účastníků sobotního masopustního průvodu obcházelo za doprovodu...

15. února 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Praha 1

Praha 1

Malostranský masopust 2026.

vydáno 15. února 2026  10:22

Hasiči Praha 7 v akci, hasičský vůz vyjíždí ze služebny Argentínská.

vydáno 15. února 2026  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.