Už ve 14. století se totiž na francouzském dvoře hrála jeu de paume, ze které se později vyvinul moderní tenis. Poněvadž se při ní balon mohl odrážet i o stěnu, v mnohém připomínala spíš dnešní padel, než sport, kterému se holduje ve Wimbledonu.

Letošní léto sice nepřeje milovníkům outdoorového sportu, ale já mám štěstí. Když přijíždím sem do Stromovky, monzunové deště dočasně ustoupily a slunce pálí jako za starých dobrých časů. „Pořád se tady bavíme o amatérském sportu a nevím, jestli tu padel někdy přeroste do profesionální sféry,“ říká mi manažer tenisové Sparty Jiří Ponikelský, když spolu míříme k padelovým kurtům. „V tomhle směru má samozřejmě tenis obrovský náskok. Je ale pravda, že na té amatérské úrovni trochu ustupuje – přece jen najít čtyři lidi, kteří umí aspoň dobře servírovat, není jednoduché. Proto padel nabírá na popularitě,“ vysvětluje Ponikelský.

Jak se sluší na jeden z nejznámějších tenisových areálů v republice, padel mají na Spartě zatím trochu schovaný. Hledejte ho na druhé straně ulice, než je hlavní recepce, místním slangem „na Tatranu“ (neplést s Tatranem Střešovice, který je vzdušnou čarou kilometr odsud). Padel se přece jen dosud nemůže rovnat se svým starším bráchou z antukových kurtů co do prestiže a mediálního dosahu. Z řad mnoha tenistů se dokonce těší pobavené skepsi – asi takové, s jakou se houslisté dívají na své méně šikovné kolegy, kteří hrají na violu. I tady se ale pomalu prolamují ledy. Na Spartě už si padel vyzkoušela třeba vítězka letošního Prague Open Marie Bouzková. Někdejší světová jednička Karolína Plíšková zase v Říčanech otevřela vlastní padelovou akademii. No a konečně – last but not least – velkým fandou tohoto sportu je i Rafael Nadal, který ho pravidelně hraje ve své tenisové škole na Mallorce. Tohle jistě nejsou žádná tenisová béčka!

Výhody padelu pro běžnou veřejnost jsou zjevné. Je to chytlavá zábava, kde na základní úroveň není potřeba mnoho. I při technicky hůře provedeném podání se míček odrazí od stěny a hra dál pokračuje – na rozdíl od tenisu, kde je nutné si pro míček pěkně dojít. Komu to stačí, může si takhle pohodlně blbnout. Kdo má ambice to v tomhle sportu dotáhnout dál, je tu pro něj klub na Písečné nebo výjezd do španělskojazyčných krajů, kde padel vznikl. Tam se lze dovědět vše o specializovaných úderech, jako je útočná smeč vibora (zmije), obranná smeč bandeja (podnos), nebo třeba zákeřný jemný spin těsně za síť, zvaný chiquita (holčička).

„My v tom určitě vidíme potenciál a i tady chceme zvyšovat úroveň. Jednáme o pořízení trenéra – díky solidní základně tenistů bychom si ho tu mohli vyškolit i z vlastních řad. Jediné, co tu zcela nepochybně nebude, je stálá hala na padel, protože jsme záplavová oblast, takže by ta stavba byla nepojistitelná. Ale když je hezky, jsou tu všichni vítáni a na nezájem veřejnosti si nemůžeme stěžovat,“ shrnuje priority tenisové – a nyní už i padelové – Sparty Ponikelský.