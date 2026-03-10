První výzva k zásahu přišla krátce po čtrnácté hodině odpoledne. Podle dostupných informací z místa hasiči pracují na uhašení hořící části potrubí a zároveň zabezpečují okolí. Evakuace se týká obyvatel přilehlých domů, u kterých je bezpečnostní riziko nejvyšší. Doprava v okolí je omezena a části ulice jsou uzavřené.
„Od požáru plynového potrubí začala hořet fasáda dvou domů,“ informují policisté na síti X. „Je omezena doprava v ulicích Kamenická, Letohradská a Ovenecká. Ulice Dobrovského je zcela uzavřena.“
Mluvčí hasičů Miroslav Řezáč potvrdil, že na místě zasahují jednotky ve vyšším stupni poplachu. Stejně tak byly přivolány specializované týmy plynařů, kteří mají zajistit uzavření potrubí a zabránit dalšímu úniku plynu.
Pražský dopravní podnik kvůli situaci změnil linky tramvají vedoucí přes Letnou. Objízdnými trasami jezdí linky číslo 1, 8, 12, 25 a 26.