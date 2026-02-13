Víkendové výluky v Praze: Nejede metro mezi Florencí a Vysočanskou, omezení čeká i Žižkov

Cestující v Praha by měli o víkendu zpozornět. V sobotu a neděli 14. a 15. února dojde hned k několika výlukám v městské hromadné dopravě. Největší omezení se dotkne metra na lince B, komplikace čekají také tramvajovou dopravu na Žižkově.

Českomoravská (5. 1. 2025) | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Plánujete zítra nebo v neděli cestovat metrem? Raději si zkontrolujte jízdní řády. Po celý víkend bude totiž kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská přerušen provoz metra v úseku Florenc – Vysočanská.

Cestujícím bude k dispozici náhradní tramvajová doprava XB. Využít lze také pravidelné tramvajové linky 3, 8 a 12, které vedou v souběžných trasách.

Jarní prázdniny v Praze? Počasí během volných dnů nepotěší. Poradíme, kam se vydat

Omezení tramvají na Žižkově

Další komplikace čeká cestující v sobotu 14. února zhruba od 8:00 do půlnoci. Přerušen bude provoz v obratišti Vozovna Žižkov.

  • Tramvajová linka 5 pojede pouze v trase Slivenec – Palmovka
  • Výstup cestujících bude v ulici Na Žertvách, nástup v Sokolovské

Jako náhradu v úseku Biskupcova – Vozovna Žižkov doporučují dopravci využít pravidelné tramvajové linky 9 a 11.

Podrobnosti k výlukám a aktuální informace jsou k dispozici na webu PID.

Témata: Žižkov, Florenc

