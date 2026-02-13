Plánujete zítra nebo v neděli cestovat metrem? Raději si zkontrolujte jízdní řády. Po celý víkend bude totiž kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská přerušen provoz metra v úseku Florenc – Vysočanská.
Cestujícím bude k dispozici náhradní tramvajová doprava XB. Využít lze také pravidelné tramvajové linky 3, 8 a 12, které vedou v souběžných trasách.
Omezení tramvají na Žižkově
Další komplikace čeká cestující v sobotu 14. února zhruba od 8:00 do půlnoci. Přerušen bude provoz v obratišti Vozovna Žižkov.
- Tramvajová linka 5 pojede pouze v trase Slivenec – Palmovka
- Výstup cestujících bude v ulici Na Žertvách, nástup v Sokolovské
Jako náhradu v úseku Biskupcova – Vozovna Žižkov doporučují dopravci využít pravidelné tramvajové linky 9 a 11.
Podrobnosti k výlukám a aktuální informace jsou k dispozici na webu PID.