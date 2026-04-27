Představení pracuje s motivem „lidské zoo“ a kolektivního sdílení v kruhovém prostoru Nové Spirály. Jak moc je inscenace přenositelná jinam, nebo je skutečně nepřenosná bez tohoto konkrétního místa?
Kruh je pro nás zásadní. Není to jen scénografie, ale princip – všichni jsme si na očích, nikdo se neschová. Divák není oddělený od dění, je jeho součástí. Tenhle typ sdílení se klasickým jevištěm nahradit nedá. Zároveň je podstata vždy přenositelná – ne ve smyslu kopie prostoru, ale ve smyslu vztahu mezi lidmi. Pokud by se podařilo vytvořit jiný prostor, který má stejnou míru blízkosti a rizika, může to existovat i jinde. Ale Nová Spirála nám v tomhle dává ideální podmínky.
Na jevišti se potkávají herci, zpěváci, tanečníci i boxeři. Jak složité bylo sladit čtyřicet performerů různých profesí a temperamentů do jednoho rytmu?
Nesnažili jsme se je sjednotit. To by byla chyba. Naopak jsme hledali způsob, jak jejich rozdílnost udržet a dát jí společný rytmus. Ten nevzniká z disciplíny, ale z naslouchání. Každý z těch lidí přináší něco, co se nedá „režírovat“ – zkušenost, tělo, způsob, jak reaguje. Práce pak spočívá v tom, vytvořit situaci, kde se tyhle rozdíly nepotlačují, ale začnou spolu fungovat. V určitou chvíli se z nás stala komunita, ne soubor.
Gospel, funk i rap – hudebně i pohybově jde o výbušný mix. Co bylo prvotním impulzem: hudba, téma, nebo prostor?
Na začátku byl pocit, ne forma. Pocit, že žijeme v době, kdy každý hledá svoje místo, ale zároveň se bojí být sám sebou. Hudba přišla velmi brzy, protože je nejpřímější způsob, jak tenhle stav sdílet. Gospel jako rituál, funk jako energie těla, rap jako osobní výpověď. Prostor tomu pak dal konkrétní tvar. Takže to nevznikalo lineárně. Spíš se ty vrstvy postupně skládaly – hudba, pohyb, výpovědi – až z toho začal vznikat jeden svět.
Motiv obnažení a přiznání vlastní hodnoty rezonuje hlavně s mladou generací. Míříte primárně na ni, nebo chcete oslovit i publikum, které je ůči podobné „gospelové anarchii“ spíše skeptické?
Mluvím o „mladých lidech všech věků“. Mladý pro mě není věk, ale ochota něco hledat a nevědět. Je pravda, že mladší publikum se v tom pozná rychleji. Ale zároveň mám zkušenost, že lidé, kteří přicházejí s určitou skepsí, odcházejí často zasažení mnohem silněji. To představení není postavené na tom, že s ním musíš souhlasit. Stačí, že se v něm na chvíli potkáš sám se sebou.
Jste známý vírou, že umění může měnit svět. Jak konkrétně by měla Human Zoo změnit diváka?
Nemyslím si, že divadlo změní svět přímo. Ale může změnit člověka, který z něj odejde. Pokud si divák dovolí uvidět i ty části sebe, které normálně skrývá – tu „hodnou“ i „zlou“ – může se něco pohnout. A to pak mění způsob, jakým je ve vztazích, ve společnosti. Není to apel ani návod. Spíš prostor, kde se může stát něco osobního. A z těch osobních změn pak vzniká i změna širší.
Projekt má naplánováno padesát repríz. Počítáte s tím, že se inscenace bude vyvíjet třeba i podle reakcí publika?
Ano, a vlastně jinak to ani nejde. To představení je živé – stojí na lidech, kteří ho každý večer znovu prožívají. Reakce publika nejsou něco, co bychom analyzovali zvenčí. Jsou součástí energie v sále. Každý večer je trochu jiný, někdy jemnější, někdy tvrdší. Takže se to vyvíjí, ale ne tak, že bychom něco „opravovali“. Spíš se to postupně prohlubuje.