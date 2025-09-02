Do nového výběhu v Dolních Počernicích se už brzy nastěhují zubři. „Ohradu se zubry představíme 10. října v 10 hodin,“ uvedl pro Metro ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Původně se s přivezením stáda počítalo už na jaře, plány ale zhatilo šíření slintavky a kulhavky v Evropě. „V létě by zase bylo stěhování zubrů ve velkých vedrech problematické,“ upřesnil ředitel zoo.
Chov v Zoo Praha
V letech 1948−1953 žil v zoo samec Platan, po něm přišel v roce 1954 samec Putnik a od té doby chov trvá dodnes. Do roku 2020 Zoo Praha odchovala více než 80 mláďat, která tradičně dostávají jméno začínající na písmena Pr.
Výběh o rozloze více než deseti hektarů, který vyrostl v lokalitě Vinice za zhruba 24 milionů korun, je připraven už od loňska. Návštěvníci se mohou těšit i na dvě vyhlídkové plošiny, podobné těm, které Zoo Praha zřídila na Dívčích Hradech u koní Převalského. Podle dřívějšího vyjádření zoo má do Dolních Počernic dorazit jeden samec a několik samic a do budoucna se počítá i s rozšířením areálu. „Průběh osidlování ohrady máme naplánovaný. Podívaná ale bude trochu jiná než na Dívčích hradech, tam je pastvina, tady půjde o jiný typ prostředí,“ upřesnil Bobek.
|
Stačilo přidat pár mravenců. Pražská zoo přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy
Cílem projektu je vrátit lokalitě původní charakter a podpořit biodiverzitu. Díky pastvě mohutných zubrů by se v místě mohly opět objevit vzácné druhy motýlů či další živočichové. Zoo Praha se na projektu podílí spolu s Akademií věd ČR, která bude vývoj biotopu dlouhodobě sledovat.