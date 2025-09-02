Vinařství má v hlavním městě dávnou tradici. Praha se může pochlubit téměř dvěma desítkami vinohradů

Spolu s Mělníkem byla Praha mezi prvními místy, kde císař Karel IV. kázal vysazovat vinnou révu, kterou dopravil do Čech z Francie. Tolik vinic v hlavním městě je? Kdy císař Karel IV. nakázal osázet všechny jižní svahy v Praze vinnou révou?
Pražský hrad je v posledních přibližně patnácti letech spojován, co se vína týká, se znovuobnovenou Svatováclavskou vinicí v sousedství Starých zámeckých schodů. Samotné sídlo českých panovníků má však i svou vlastní vinici, a to přímo pod zahradou Na Valech u Rožmberského paláce. | foto: Mafra, Yan Renelt,  MAFRA

Velký rozmach zaznamenalo vinohradnictví v Praze po roce 1989. Majitelé zdejších vinařství i městské části začali především obnovovat dávno zaniklé vinice. V současnosti jich je ve městě téměř dvacet (viz box). Narazíte na ně i v místech, která byste si ještě před časem s pěstováním vína vůbec nespojili.

Vinice svaté Kláry nad pražskou zoologickou zahradou v Troji patří k nejkrásnějším městským vinicím nejen v Praze.

Řadí se k nim vinice na Proseku. Lidé často nevědí ani o vinici Jabloňka v Troji, která žije ve stínu známější vinice svaté Kláry nad Trojským zámkem. Také vinice Palata na strahovských jižních svazích si lidé spojují spíše s Ústavem pro zaopatřování slepců, který tady vznikl v roce 1893. Část pozemku na východní a severní straně areálu o rozloze 890 metrů čtverečních se v roce 2017 podařilo zrekultivovat a zasadit 475 sazenic vinné révy.

Kde se rodí víno

  • V hlavním městě je funkční 19 vinic.
  • Císař Karel IV. nakázal v roce 1358 osázet všechny jižní svahy v Praze vinnou révou.
  • Plocha nejjižnější pražské vinice v Modřanech má 1,5 tisíc hektarů. Poprvé je zmíněna v roce 1178.

Letošní přelom léta a podzimu nabízí Pražanům i návštěvníkům metropole zhruba desítku vinobraní, a to nejen na vinicích. Ochutnávají se starší ročníky, úroda na nová vína se teprve sklízí. Je to ale místo, kde se nabízejí i burčáky. K neviničním slavnostem se řadí Karlínské vinobraní (14. září 2025), které se odehraje na Karlínském náměstí, nebo Vinohradské vinobraní (12. až 13. září 2025), které přivítá znalce i běžné konzumenty na náměstí Jiřího z Poděbrad. Pozdější oslavu si můžete užít i na Kunratickém vinobraní (19. až 21. září 2025).

Nejen pražská

  • V čase vinobraní se nesměla do Čech vozit cizí vína. Do nich se počítala i vína ze Znojemska. V roce 1375 určil Otec vlasti výjimku a znojemská vína vozit do Čech povolil, s výjimkou Prahy.
  • Zlaté časy zažívalo vinohradnictví nejen za Karla IV., ale i nedlouho před třicetiletou válkou. Tehdy bylo v Čechách osázeno 15 tisíc hektarů vinic, na Moravě 20 tisíc.
  • Letos je u nás 17 040 hektarů vinic.

Kam na vinobraní na Moravě a v Čechách?

Znojemské vinobraní se řadí k nejznámějším, ročně ho navštěvuje přes třicet tisíc lidí z celého Česka. První Znojemské historické vinobraní se uskutečnilo již v roce 1966. Ústřední postavou vinobraní se stal král Jan Lucemburský, který do Znojma v roce 1327 přijel zapít zdařilé státnické jednání ve Vratislavi. Zatím největší účast zaznamenali kronikáři v roce 1967, to sem dorazilo 110 tisíc návštěvníků. To letošní se odehraje 12. až 14. září 2025.

Karlštejnské vinobraní se bude konat o víkendu 27. a 28. září 2025. Jak slibují pořadatelé, pravobřežní louka u řeky Berounky, vedle mostu, bude hostit rytířské turnaje. Levobřežní pěší zóna městysem směrem k hradu, náměstí i okolní plácky zaplní prodejci nejen vinného moku a burčáku z místních vinic a i toho dovozového, řádně procleného. A i samotné hradní nádvoří bude hýřit kejklíři, šermíři, tanečníky a pěvci.

Severněji položená oblast Velkých (i Malých) Žernosek nabízí slavnosti vína v sobotu 27. září a například z nedalekých Litoměřic bude fungovat extra kyvadlová autobusová doprava. V kostele sv. Mikuláše dojde před polednem k žehnání vína.

