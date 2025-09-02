Velký rozmach zaznamenalo vinohradnictví v Praze po roce 1989. Majitelé zdejších vinařství i městské části začali především obnovovat dávno zaniklé vinice. V současnosti jich je ve městě téměř dvacet (viz box). Narazíte na ně i v místech, která byste si ještě před časem s pěstováním vína vůbec nespojili.
Řadí se k nim vinice na Proseku. Lidé často nevědí ani o vinici Jabloňka v Troji, která žije ve stínu známější vinice svaté Kláry nad Trojským zámkem. Také vinice Palata na strahovských jižních svazích si lidé spojují spíše s Ústavem pro zaopatřování slepců, který tady vznikl v roce 1893. Část pozemku na východní a severní straně areálu o rozloze 890 metrů čtverečních se v roce 2017 podařilo zrekultivovat a zasadit 475 sazenic vinné révy.
Kde se rodí víno
Letošní přelom léta a podzimu nabízí Pražanům i návštěvníkům metropole zhruba desítku vinobraní, a to nejen na vinicích. Ochutnávají se starší ročníky, úroda na nová vína se teprve sklízí. Je to ale místo, kde se nabízejí i burčáky. K neviničním slavnostem se řadí Karlínské vinobraní (14. září 2025), které se odehraje na Karlínském náměstí, nebo Vinohradské vinobraní (12. až 13. září 2025), které přivítá znalce i běžné konzumenty na náměstí Jiřího z Poděbrad. Pozdější oslavu si můžete užít i na Kunratickém vinobraní (19. až 21. září 2025).
Nejen pražská
Kam na vinobraní na Moravě a v Čechách?
Znojemské vinobraní se řadí k nejznámějším, ročně ho navštěvuje přes třicet tisíc lidí z celého Česka. První Znojemské historické vinobraní se uskutečnilo již v roce 1966. Ústřední postavou vinobraní se stal král Jan Lucemburský, který do Znojma v roce 1327 přijel zapít zdařilé státnické jednání ve Vratislavi. Zatím největší účast zaznamenali kronikáři v roce 1967, to sem dorazilo 110 tisíc návštěvníků. To letošní se odehraje 12. až 14. září 2025.
Karlštejnské vinobraní se bude konat o víkendu 27. a 28. září 2025. Jak slibují pořadatelé, pravobřežní louka u řeky Berounky, vedle mostu, bude hostit rytířské turnaje. Levobřežní pěší zóna městysem směrem k hradu, náměstí i okolní plácky zaplní prodejci nejen vinného moku a burčáku z místních vinic a i toho dovozového, řádně procleného. A i samotné hradní nádvoří bude hýřit kejklíři, šermíři, tanečníky a pěvci.
Severněji položená oblast Velkých (i Malých) Žernosek nabízí slavnosti vína v sobotu 27. září a například z nedalekých Litoměřic bude fungovat extra kyvadlová autobusová doprava. V kostele sv. Mikuláše dojde před polednem k žehnání vína.