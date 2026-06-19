Festival se během dvou desetiletí zařadil mezi nejvýznamnější vinařské akce ve středních Čechách. Do Mníšku letos zamíří přibližně dvě desítky vinařství zastupujících všechny čtyři moravské vinařské podoblasti i obě podoblasti české. Chybět nebudou bílá, růžová ani červená vína, šumivé speciality či vína zrající v dubových sudech. Organizátoři slibují také několik zahraničních vzorků.
Degustace vín, soutěž vinařů i hlasování návštěvníků
Areál se veřejnosti otevře v 10.30 hodin. Oficiální zahájení je naplánováno na 11.30 a během dne se návštěvníci seznámí s jednotlivými vinařstvími. Ve 14 hodin odborná porota vyhlásí vítěze soutěže o nejlepší víno festivalu. O dvě hodiny později přijde na řadu také divácké hlasování o „víno dne“ spojené s losováním tomboly.
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Vinařský festival doplní cimbálová muzika a gastronomie
K vínu tradičně patří i muzika. Atmosféru letošního ročníku doplní cimbálová muzika Jožky Šmukaře a skupina KOLÁŘ BANDa. Připravena bude také gastro zóna s občerstvením vhodným k degustaci vín.
Vstup na festival vína v Mníšku pod Brdy
je zdarma
Dobrou zprávou pro návštěvníky je, že vstup na festival zůstává zdarma. Degustační skleničku si lze zapůjčit za vratnou zálohu sto korun nebo si za stejnou částku pořídit festivalovou sklenici s logem akce. Víno se následně nakupuje přímo u jednotlivých vinařů.
Jak se dostat na Mníšecký festival vína
Pořadatelé doporučují využít veřejnou dopravu. Z pražského Smíchova jezdí do Mníšku pod Brdy pravidelné autobusové linky a pro řidiče bude k dispozici záchytné parkoviště nedaleko areálu.
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Víkend s vínem uzavře koncert
Vinařský víkend v Mníšku pod Brdy neskončí sobotním festivalem. V neděli 21. června od 19 hodin se nádvoří místního zámku promění v koncertní scénu pod širým nebem. Vystoupí zde Jazz Band České filharmonie, který nabídne program složený z jazzu, swingu i známých melodií světových autorů. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován na opravu varhan v kostele sv. Václava.
Jazz Band České filharmonie