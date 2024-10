Virtuální peníze mají opět vydatně nakopnout čtrnáctou městskou část

Pro ingredience na salát raději k místnímu zelináři než do potravin v obchodním centru, ke kadeřnici do lokálního salonu než na druhý konec metropole, pro kávu jedině do nedaleké kavárny. Přesně tohle uvažování chce vedení čtrnácté městské části vštípit svým občanům. Už podruhé proto na svém území spouští projekt Corrency.

„I tentokrát je jeho záměrem posílit koupěschopnost místních obyvatel. Občané získají od radnice příspěvek, kterým mohou podpořit místní obchody a poskytovatele služeb. Opět jsme k tomuto účelu vyčlenili jeden milion korun, který poslouží jak místním občanům, tak malým a středním podnikatelům a poskytovatelům služeb s provozovnami na území Prahy 14,“ říká starosta městské části Jiří Zajac s tím, že se mohou zapojit i místní neziskové či příspěvkové organizace nebo spolky.

„Lidé s trvalým pobytem v naší městské části naopak získají příspěvek na útratu za zboží a služby, obchodníci příležitost zvýšit své tržby a počet zákazníků,“ dodává starosta Zajac.

Jak to funguje?

O projektu Corrency slyšela velká část Pražanů. Jen málo z nich však přesně chápe, k čemu je to vlastně dobré. Je to přitom poměrně triviální. Řekněme, že jste starosta městské části a chcete podpořit místní obchodníky, a tedy i lokální ekonomiku. Neuděláte to ale přímo. Místo toho z rozpočtu vyčleníte určitou částku, kterou pak ve formě virtuální měny, takzvaných correntů, rozdělíte mezi místní obyvatele. K tomuto kroku nyní již podruhé přistoupila radnice Prahy 14. V minulých letech se ale systém s úspěchem zkoušel i na území první a osmnácté městské části.

„Od včerejška se na webovkách praha14.corrency.cz otevřel bezplatný registrační systém pro zájemce z řad obyvatel i obchodníků. Prvních tisíc registrovaných občanů získá takzvané correnty, tedy kredity v hodnotě tisíc korun, které bude možné utratit u obdobně registrovaných obchodníků – polovinu z celkové ceny nákupu pokryjí correnty, respektive uhradí ji městská část, druhou zaplatí občan ze svého,“ vysvětluje mluvčí čtrnáctky Veronika Berná.

Nálepka do okna je neklamným znamením, že lze v daném krámě či jiných prostorách utrácet nastřádané correnty.

Kredit je pak podle Berné možné utrácet najednou nebo postupně, a to až do 31. prosince. Začátek čerpání systém umožňuje od otevření registrace, tedy od 1. října.

„V případě, že registrovaný občan do 15. prosince neuplatní alespoň část correntů, kredit bude postoupen dalším zájemcům v pořadí. Upozorňujeme, že correnty nelze využívat k nákupu či prodeji alkoholických nápojů a tabákových výrobků,“ doplňuje starosta Zajac.

Občanky a mobil s sebou

Platba samotná u obchodníka probíhá zajímavou formou. Každý zapojený obyvatel čtrnácté městské časti získá pomyslnou elektronickou correntovou peněženku. K platbě bude ale potřebovat občanský průkaz nebo kód z esemesky ve svém mobilním telefonu.

„Corrency neklade technické nároky ani na obchodníky, ti si rovněž vystačí pouze s SMS. Využít mohou i jednoduché webové rozhraní. Registrovaný občan musí být starší osmnácti let. Průběžně aktualizovaná mapa s informacemi o zapojených obchodnících je zveřejněna na webu projektu. Na něm zájemci naleznou i všechny ostatní informace o registraci a systému,“ radí Berná s tím, že vedle již druhé vlny celoplošné podpory podnikatelského prostředí letos Praha 14 systém Corrency využila i na poskytnutí příspěvku na opakující se volnočasové aktivity pro děti realizované na území městské části.

„Tato konkrétně zacílená odnož projektu odstartovala na začátku letošního srpna. Podrobnosti budou zveřejněny po jejím ukončení zhruba v polovině října,“ uvádějí zástupci Prahy 14.

Projekt v minulosti podpořila řada institucí a organizací. Získal třeba záštitu Hospodářské komory, ministerstva vnitra a Asociace malých a středních podniků a živnostníků a podporu ministerstva průmyslu a obchodu.

„Když jde o podporu od státu, je přirozené, že jsme pod drobnohledem. Jsme však schopni zajistit, že všechny právní, účetní a administrativní procesy jsou nastaveny tak, aby splňovaly požadavky,“ nechal se loni slyšet Petr Stuchlík ze společnosti CorCo Systems, která za projektem stojí.