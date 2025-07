Cestování v tramvajích PID bude brzy ještě komfortnější. Do všech 123 zbývajících vozů 15T doplní pražský dopravní podnik na pokyn magistrátu klimatizaci, takže cestování bude mnohem příjemnější i v těch největších vedrech.

Koukněte do apky

„Všechny nové vozy, které do systému PID přidáváme, klimatizaci automaticky mají. Teď zajistíme pohodlí i ve starších. Kvalitní MHD není jen o tom, že jezdí na čas. Je i o čistotě a pohodlí – v zimě teplo, v létě klimatizace,“ píše na sociálních sítích náměstek Hřib.

Tramvaj Škoda 15T Forcity Alfa.

Informaci o tom, zda je vozidlo klimatizované, najdou cestující samozřejmě klasicky také v rozšířeném vyhledávači aplikace PID Lítačka. Web mapa.pid.cz nabízí nejen aktuální polohy všech tramvají, autobusů, trolejbusů i přívozů, ale i informaci o tom, zda je daný spoj vybaven klimatizací. Ta je symbolizována opět klasickým piktogramem vločky. Podobně funguje i web projektu Mobilní tabla a další aplikace.

Slavíme. Ale víme proč?

Relativní novinkou v pražských ulicích, co se MHD týče, je také netradiční komiksová tramvaj, takzvaná Metodějská Cyrilinka. Ta zde již dva měsíce brázdí ulice s jediným záměrem. Přiblížit s humorem i výzvou k zamyšlení příběh Cyrila a Metoděje formou komiksu. Cestující se mohou svézt zážitkovou tramvají na vybraných linkách pražské MHD až do 31. října 2025.

Průzkum na reprezentativním vzorku dospělých Čechů odhalil, jak lidé vnímají význam svátku i osobnosti Cyrila a Metoděje. Povědomí o těchto klíčových postavách našich dějin je překvapivě vysoké, ačkoliv se liší v detailech napříč generacemi i úrovní vzdělání,“ uvádí za tým kolem projektu Věří celé Česko Petra Hniková Charmite.

Zajímavé zjištění přinesla také otázka, co Češi považují za hlavní odkaz Cyrila a Metoděje. Nejčastější odpověď zněla: šíření víry a duchovních hodnot. Tuto volbu označilo 62,1 % respondentů. Dalších 28,2 % dotázaných uvádí, že jejich vizí bylo vytvořit písmo, aby lidé mohli číst a psát v rodném jazyce. 8,7 % respondentů nevědělo. Je tedy zřejmé, že bratři ze Soluně i po více než tisíci letech zůstávají pro českou veřejnost silným symbolem.

Většina Čechů spojuje podle ní svátek Cyrila a Metoděje především s příchodem křesanství na naše území. „Téměř 70 procent dotázaných vnímá 5. červenec jako připomínku chvíle, kdy k nám přišla víra a s ní i nový kulturní směr. Více než polovina lidí (55,5 procent) si zároveň vybavuje i to, že bratři ze Soluně přinesli písmo pro slovanské národy. Téměř každý druhý Čech (45,3 procent) pak vnímá svátek jako den, kdy si připomínáme dva výjimečné misionáře, kteří změnili běh našich dějin – nejen duchovně, ale i společensky. Jen 7,2 procent respondentů nevědělo, co tento svátek znamená,“ dodává Hniková Charmite.

Vedro v tramvaji

V souladu se schválenými standardy by měla být klimatizace zapnuta, stejně jako u autobusů, při venkovních teplotách od 22 °C výše. Řidič může s ohledem na teplotu v interiéru zapnout klimatizaci i při nižší venkovní teplotě. Cestující ho rovněž může o tento úkon slušně požádat. V tuto chvíli disponuje dopravní podnik 127 klimatizovanými tramvajemi. Nejnovější tramvaj pro Prahu Škoda ForCity Plus Praha 52T, která se v těchto dnech v ulicích metropole testuje, se zatím nepočítá. V klasických tramvajích klimatizaci hlídá především automat a řidič má jen omezené možnosti, jak do systému zasáhnout.

Jak na autobusy

Dopravní podnik má v autobusové flotile téměř polovinu plně klimatizovaných autobusů. Tyto vozy mají vždy na dveřích obrázek vločky v modrém čtverci. Zde už je to o něco komplikovanější, protože si cestující každoročně stěžují, že účinek chladicích zařízení snižují otevřená okna. Nebo bývá naopak v zabedněném busu klimatizace vypnuta. „Dopravní podnik provádí namátkové kontroly autobusů s klimatizací z hlediska její funkčnosti a správného nastavení, zároveň je povinností řidiče nahlásit případnou závadu nejpozději při příjezdu autobusu do garáže,“ svěřila před časem deníku Metro mluvčí dopravce Aneta Řehková.

U příměstských autobusů je situace podobná. V případě, že máte na některé lince nepříjemnou zkušenost, je dobré kontaktovat přímo jednotlivého dopravce či organizátora dopravy ROPID.

Vyhlížejte Elefant

Příměstské vlakové spoje ve většině případů zajišují moderní jednotky City Elefant. Tyto vlaky jsou klimatizací vybaveny vždy. Cestující nicméně na příměstských linkách v minulosti trápily výkyvy teplot. Průvodčí je mohou měnit o zhruba dva stupně. Pokud se ve voze necítíte komfortně, je dobré na to upozornit průvodčího. „Teplota se sice nastavuje ručně, zároveň je ale automaticky regulována v závislosti na vnější teplotě prostřednictvím čidel. Tu může vlakový doprovod v mírném rozsahu upravit také během jízdy,“ uvedl pro Metro již dříve tiskový odbor Českých drah.