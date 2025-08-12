Karlsruhe je považováno za evropského průkopníka tram-train modelu. Místní vozidla dokážou propojit městskou a regionální dopravu, což zrychluje cestování a zlepšuje dostupnost menších obcí. Příkladem je trať Enztalbahn do lázní Bad Wildbad, která díky přechodu na vlakotramvaje a zavedení nových zastávek ožila a přilákala mnohem více cestujících.
„Model tram-train Karlsruhe je v Evropě osvědčeným příkladem toho, jak lze smysluplně propojit různé infrastruktury – tramvajovou s železniční, nebo umožňuje provoz moderních lehkých vlakotramvajových vozidel na železničních tratích. Naše spolupráce bude cenným příspěvkem k přenesení tohoto přístupu do středních Čech a podpoří jeho další rozvoj,“ míní Zdeněk Šponar, ředitel IDSK.
Potkali se na veletrhu
První osobní kontakty mezi německou společností a IDSK byly navázány během veletrhu IT-Trans na jaře 2024. Z výměny informací o evropských modelových projektech se vyvinula spolupráce s cílem strukturovaně přenést znalosti o městské tram-train dopravě z Karlsruhe do středních Čech.
Prohlášení o záměru zahrnuje osm okruhů. Patří mezi ně právní rámec, zejména souhrn dotčených národních i evropských právních norem, technické parametry vozidel, provozní normy, správa infrastruktury a otázky spojené s hospodárnou ekonomikou provozu. Vzájemné návštěvy v Karlsruhe a Praze prohloubí sdílení znalostí a umožní přenést komplexní know-how.
Více informací o spolupráci kraje a německé společnosti najdete na webu Pid.cz.
Vlakotramvaje v Evropě