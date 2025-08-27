Ve středu dopoledne se u pražské Výtoně stala mimořádná událost na železnici. „V půl desáté došlo stavebním bagrem ke stržení trakčního vedení na Výtoni, proto byl úsek Smíchov – Hlavní nádraží zastaven. Nicméně od 15. hodiny tam měla být plánovaná výluka do neděle, takže se trať stejně měla zastavit,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
|
Před místem události zůstal stát osobní vlak na Výtoňském mostě. Cestující z něj museli evakuovat hasiči.
Událost v den výluky
Podle Kavky se původně předpokládalo, že oprava trakčního vedení potrvá do zhruba 13. až 14. hodiny. Protože však od 15. hodiny měla v tomto úseku začít plánovaná výluka, která potrvá až do neděle, rozhodlo se Správa železnic zahájit ji už nyní.
Cestující by proto měli počítat s omezením provozu vlaků mezi hlavním a smíchovským nádražím po celý víkend.