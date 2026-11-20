Pokračující výstavba nové linky pražského metra zasáhne také železniční dopravu. S prosincovou změnou jízdních řádů bude dočasně zrušena zastávka Praha-Krč, a to na delší dobu. Cestující, kteří ji pravidelně využívají, tak budou muset hledat alternativní spojení. Přesný termín obnovení provozu zastávky zatím organizátoři dopravy neupřesnili.
Návrat vlaků na hlavní nádraží
Dobrou zprávu mají organizátoři pražské integrované dopravy pro cestující na linkách S8 a S88, které spojují metropoli s Čerčany a Dobříší. Od 13. prosince se tyto spoje vrátí na pražské hlavní nádraží. Ve Vršovicích budou nově zastavovat pouze na dobu nezbytnou pro nástup a výstup cestujících.
Naopak kvůli pokračující modernizaci Masarykova nádraží budou vlaky linek S4 a S5/S54 i nadále začínat a končit ve stanici Praha-Bubny.
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Pražský Semmering dostane modernější vlaky
Výrazné změny čekají také cestující na jedné z nejmalebnějších železničních tratí v metropoli, známé jako Pražský Semmering. Dosavadní motorové vozy řady 810, kterým se přezdívá orchestriony, nahradí modernější nízkopodlažní a klimatizované vlaky Stadler RS1. Pohodlnější tak bude cestování nejen pro výletníky, ale také pro rodiče s kočárky, cyklisty či osoby s omezenou pohyblivostí.
Díky přímému napojení trati na nová nástupiště smíchovského nádraží se navíc jízdní doba na lince S65 zkrátí o více než deset minut.
Od 13. prosince si polepší především obyvatelé Hostivice, kteří budou mít po většinu dne k dispozici dva vlaky do Prahy za hodinu. Vybrané posilové spoje pojedou až do Noutonic či Středokluk.
CityElefanty zamíří k Berounce
Změní se rovněž nasazení vlakových souprav na linkách S7 a S9. Šestnáct nejstarších jednotek CityElefant zamíří na trať z Prahy přes Radotín do Berouna. Na spojích mezi Prahou a Strančicemi se naopak cestující setkají se soupravami složenými z lokomotivy, osobních vozů a řídicího vozu. Důvodem je postupné zavádění evropského zabezpečovacího systému ETCS.
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Na dalších regionálních tratích budou nejstarší motorové vozy postupně nahrazovat Regionovy, Stadlery a RegioFoxy.
Nové jízdní řády už jsou v Lítačce
Nové časy odjezdů vlaků jsou již dostupné ve vyhledávačích spojení včetně aplikace PID Lítačka. Od pondělí 7. prosince si budou moci cestující vyzvednout také tradiční tištěné jízdní řády v informačních centrech PID a pražského dopravního podniku či na nádražích s pokladnami Českých drah.
Za Mikulášem parním vlakem