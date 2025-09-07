Vlast v ohrožení. V Praze po Mnichovu přejmenovávali obchody, firmy i kina. Mizely anglické i francouzské názvy

Deziluze českého národa po mnichovské konferenci na podzim 1938 a po odstoupení pohraničních oblastí nacistickému Německu se projevila různými způsoby. Například odklonem od jazyka spojenců, kteří dohodu v Mnichově podepsali.
V roce 1938 se stalo nežádoucí i pojmenování podniků Louvre. | foto: MAFRA

Známe to už z národního obrození. Jazykový a národnostní tlak vedl rámci českého znovuzrození jako národnostního celku například vytváření novoslov. Ta měla nahradit převažující (nejen úřední) mluvu německou, kdy ji používaly i střední vy vyšší vrstva české společnosti. Dodnes si připomínáme nosočistoplenu, která ale kapesník v naší kapse nenahradila. Zdůrazňování češskosti však bylo nepřehlédnutelné a zpomalilo asimilaci českého prvku do německého, respektive rakouského…

Podobnou situaci zaznamenaly české země po již zmiňované „mnichovské zradě“. Když už nešlo bojovat s německým vojskem, obrátily se nesympatie některých lidí k Francii a Anglii, zemím, které se na diktátu z mnichovského Hnědého domu podílely.

Začaly vadit jazyky těch, kteří podepsaly mnichovský diktát

Dobový tisk začal upozorňovat na přemíru cizích pojmenování obchodů, firem i kulturních zařízení. Začala vadit anglická i francouzská jména. Jak doporučovala stavební komise pro Prahu I – VII, jsou „cizojazyčné nápisy a reklamy zakázány“. Kupodivu se nedoporučovaly ani složeniny pocházející z němčiny a ruštiny, kromě značek, které byly chráněny zákonem.

Tak se na černou listinu dostaly nápisy radioobchod nebo autodílny, nepovolené byly i nápisy Louvre či National, modes-robes, Materialisty, bonbóny či kino. Kdosi upozornili i na nežádoucí slovo dentista.

Také nové české slovo „dálnice“ nahradilo v roce 1938 autostrádu. Možná, kdyby nebyl Mnichov, jezdili bychom i my po autostrádě... A hovořilo by se o kolonách na A1.

Takže se začaly objevovat například garáže, byť se jednalo o počeštělé pojmenování z angličtiny i francouzštiny. „Cizí“ kino bylo nahrazeno „biografem“. Z listopadu 1938 pochází pro nás již zcela běžná „dálnice“, do té doby se hovořilo, že se chystá stavba „autostrády“. Ze stejného času se zachoval i zápis z jednání valné hromady Radiojournálu. Přítomní se usnesli na počeštělém pojmenování Československý rozhlas, společnost s ručením omezeným…

Apollo se proměnilo na Ameriku

Že se ovšem toto nové slovo hned neujalo, o tom svědčí například policejní hlášení pražského policejního ředitele Charváta o hromadném poslechu „radiorozhlasu“ z Moskvy. To, kdyby někdo váhal a o rozhlasu ještě neslyšel.

V podzemních prostorách nynějšího knihkupectví Luxor na Václavském náměstí bylo v roce 1938 kino Avion, které se v roce 1938 v rámci vzedmutého češství změnilo na Letku.

Musel to být šrumec, protože k existenčním starostem přibyly i tyto „závažné jazykové“. Grémium pražských obchodníků požádalo magistrát, aby prodloužil nahrazení cizojazyčných nápisů do dubna 1939. „Změna firem a reklam je technicky i finančně náročná,“ argumentovali obchodníci.

A také jste si museli ujasnit, do kterého kina na oblíbený film půjdete. Například bývalé kino Apollo se změnilo v Ameriku, z bývalého Avionu se stala Letka a z kina Hollywood byl najednou Máj…

