Přímo smutným vodíkovým místem je Evropa. Tady auta na vodík vymírají.
Nejnovější data z mezinárodních analýz potvrzují, že trh vozidel s palivovými články (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicles) je i nadále relativně malý, ale v roce 2025 vykázal meziroční růst. Celosvětové prodeje FCEV dosáhly přibližně 16 tisíc registrovaných vozidel za celý rok 2025, což představuje 24,4 procent meziroční nárůst, v Evropě klesl počet registrací o 23,1 procenta.
V Evropě se neprodalo ani 600 vodíkoaut
Podle dostupných dat SNE Research lze rozdělit prodeje FCEV v roce 2025 podle regionů následovně:
Čína byla největším regionálním trhem pro vodíková vozidla (7 797 vozidel, +9,6 procenta) s výrazným růstem zejména v segmentu nákladních vozidel a autobusů, díky silné podpoře flotilové a komerční dopravy.
Jižní Korea vykázala další růst podpory vodíkových technologií a významný podíl z celosvětových prodejů (6 802 vozidel, +84,4 procenta), přičemž tradičně patří mezi největší trhy osobních FCEV v důsledku prodejů modelů Hyundai.
Evropa vykázala 566 prodaných FCEV v roce 2025, což znamenalo pokles oproti předchozímu roku o 23,1 procenta, přičemž prodeje zůstávají nízké ve srovnání s asijskými regiony.
Japonsko a Severní Amerika také zaznamenaly pokles prodejů vodíkových vozidel, s regionálními počty v řádu stovek kusů.
Přestože celkový světový objem roste, geografické rozložení je značně nerovnoměrné, s dominancí asijských trhů, zejména Číny a Koreje.
Hlavní značky na světovém trhu. Lídrem je Asie
Mezi tři nejvýznamnější výrobce vodíkových vozidel v globálních statistikách patří asijské automobilky
Hyundai (6 861 vozidel, meziročně +78,9 procenta) – zůstává největším výrobcem FCEV díky modelům jako NEXO a ELEC CITY (zejména v segmentu osobních a komerčních vozidel). Podíl Hyundai na celkovém trhu v roce 2025 je významný, přičemž firma v některých měsících vykázala silný nárůst prodejů.
Toyota (1 168 vozidel, meziročně -39,1 procenta) – i když globální prodeje modelů Mirai (a Crown FCEV) v roce 2025 klesaly v Evropě i USA, značka zůstává dlouhodobě jedním z klíčových producentů vodíkových vozidel.
Honda (185 vozidel) – nově vstoupila do statistiky vodíkových registrací modelem CR-V e:FCEV, evidujícím první jednotky registrací s palivovým článkem v roce 2025.
V souhrnu představují tyto značky největší část světového trhu FCEV, i když jejich celkový podíl stále zůstává malý ve srovnání s konvenčními a bateriovými elektrickými vozidly.
Vodíkovou velmocí Česka jsou Černošice
Podle aktuálních údajů CDV je v České republice k 31. 12. 2025 registrováno 39 vodíkových vozidel FCEV. Celkově se jedná o 29 osobních vozidel (kategorie M1). 20 z nich je registrováno v Praze, čtyři v Ostravě a po jednom v Černošicích, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Mostě a Říčanech.
Dále se jedná o 24 vozidel Toyota, 5 vozidel Hyundai a 10 autobusů (kategorie M3) – nové registrace v roce 2025. Všechny jsou registrovány v Černošicích, všechny autobusy jsou značky Solaris.
Vývoj registrací v ČR ukazuje, že zájem o vodíkové pohony je minimální, nejvíce (16) vozidel bylo registrováno v roce 2023, v posledních dvou letech bylo registrováno každoročně jen jedno nové osobní vozidlo.
Nejsou vodíkové pumpy, nejsou ani auta
Dostupná vodíková plnící infrastruktura a stabilně příznivé provozní podmínky jsou základními předpoklady pro širší nasazení vozidel s vodíkovým pohonem. V ČR jsou v provozu tři veřejně přístupné vodíkové stanice. Jejich polohu a technické údaje prezentuje vodíková mapa na portálu Čistá doprava.
V současné době je ORLEN Unipetrol jediným provozovatelem sítě veřejných samoobslužných vodíkových stanic v České republice. Vedle této sítě je v provozu také plnicí stanice v Ostravě-Vítkovicích, která však slouží pro veřejné plnění pouze v omezeném režimu po předchozí domluvě.
„Z hlediska infrastruktury jsme splnili vše, co v této fázi bylo požadováno – máme v provozu veřejné vodíkové stanice v Praze a Litvínově a technologicky jsme připraveni na další rozvoj. Český trh s vodíkovými vozidly je ale zatím velmi malý, což logicky ovlivňuje ekonomiku provozu i uvažování o dalších investicích. Další rozšiřování proto vážeme na konkrétní poptávku – zejména na projekty dopravců a provozovatelů flotil, kde lze kapacitu plánovat dopředu a kde dává vodík v současnosti největší smysl,“ říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v České republice.
Alespoň že to odborníci sledují...
CDV je koordinátorem realizačního týmu projektu Národní centrum vodíkové mobility (NAHYC-m), který řeší výzkumná témata nejen pro podporu efektivnějšího rozvoje čerpací infrastruktury ale celého vodíkového hospodářství určeného pro dopravu v ČR.
„Vodíková vozidla zůstávají v České republice i v Evropě početně omezeným segmentem. Vedle samotných registrací je proto zásadní systematicky sledovat infrastrukturu, technický vývoj a reálné provozní podmínky. CDV se této oblasti dlouhodobě věnuje, mimo jiné prostřednictvím projektu NAHYC-m, který zajišťuje monitoring vodíkové infrastruktury a zpřístupnění dat odborné i laické veřejnosti,“ uvedl Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.
Kde natankujete vodík