Vodík se zatím nepřistěhoval ani do Humpolce, ani do Prahy. Vodíkovou velmocí jsou Černošice

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  18:00
Už na začátku 70. let minulého století se o vodíkovém motoru hovořilo jako o pohonu budoucnosti. Bude to krása, až nám z výfuků místo čoudů bude téct jen voda. Blíží se třicátá léta 21. století a s vodíkem je to horší než se slavným Hliníkem. ten se alespoň odstěhoval do Humpolce...
Jedu na vodík. Ale kde natankuji?

Jedu na vodík. Ale kde natankuji? | foto: WIKIMEDIA COMMONS, Adolf Horsinka,  MAFRA

Studentské vodíkové auto. Rodinný vůz to zrovna není...
Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden... vodíkový pohon. Jedu na vodík....
Vodíkové auto tankují z mobilní vodíkové stanice.
Vodíkové auto
6 fotografií

Přímo smutným vodíkovým místem je Evropa. Tady auta na vodík vymírají.

Nejnovější data z mezinárodních analýz potvrzují, že trh vozidel s palivovými články (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicles) je i nadále relativně malý, ale v roce 2025 vykázal meziroční růst. Celosvětové prodeje FCEV dosáhly přibližně 16 tisíc registrovaných vozidel za celý rok 2025, což představuje 24,4 procent meziroční nárůst, v Evropě klesl počet registrací o 23,1 procenta.

V Evropě se neprodalo ani 600 vodíkoaut

Podle dostupných dat SNE Research lze rozdělit prodeje FCEV v roce 2025 podle regionů následovně:

Čína byla největším regionálním trhem pro vodíková vozidla (7 797 vozidel, +9,6 procenta) s výrazným růstem zejména v segmentu nákladních vozidel a autobusů, díky silné podpoře flotilové a komerční dopravy.

Vodíkové auto

Jižní Korea vykázala další růst podpory vodíkových technologií a významný podíl z celosvětových prodejů (6 802 vozidel, +84,4 procenta), přičemž tradičně patří mezi největší trhy osobních FCEV v důsledku prodejů modelů Hyundai.

Evropa vykázala 566 prodaných FCEV v roce 2025, což znamenalo pokles oproti předchozímu roku o 23,1 procenta, přičemž prodeje zůstávají nízké ve srovnání s asijskými regiony.

Japonsko a Severní Amerika také zaznamenaly pokles prodejů vodíkových vozidel, s regionálními počty v řádu stovek kusů.

Přestože celkový světový objem roste, geografické rozložení je značně nerovnoměrné, s dominancí asijských trhů, zejména Číny a Koreje.

Hlavní značky na světovém trhu. Lídrem je Asie

Mezi tři nejvýznamnější výrobce vodíkových vozidel v globálních statistikách patří asijské automobilky

Hyundai (6 861 vozidel, meziročně +78,9 procenta) – zůstává největším výrobcem FCEV díky modelům jako NEXO a ELEC CITY (zejména v segmentu osobních a komerčních vozidel). Podíl Hyundai na celkovém trhu v roce 2025 je významný, přičemž firma v některých měsících vykázala silný nárůst prodejů.

Toyota (1 168 vozidel, meziročně -39,1 procenta) – i když globální prodeje modelů Mirai (a Crown FCEV) v roce 2025 klesaly v Evropě i USA, značka zůstává dlouhodobě jedním z klíčových producentů vodíkových vozidel.

Toyota patří mezi špičku výrobců vodíkových aut.

Honda (185 vozidel) – nově vstoupila do statistiky vodíkových registrací modelem CR-V e:FCEV, evidujícím první jednotky registrací s palivovým článkem v roce 2025.

V souhrnu představují tyto značky největší část světového trhu FCEV, i když jejich celkový podíl stále zůstává malý ve srovnání s konvenčními a bateriovými elektrickými vozidly.

Vodíkovou velmocí Česka jsou Černošice

Podle aktuálních údajů CDV je v České republice k 31. 12. 2025 registrováno 39 vodíkových vozidel FCEV. Celkově se jedná o 29 osobních vozidel (kategorie M1). 20 z nich je registrováno v Praze, čtyři v Ostravě a po jednom v Černošicích, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Mostě a Říčanech.

Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden... vodíkový pohon. Jedu na vodík. Ale kde natankuji?

Dále se jedná o 24 vozidel Toyota, 5 vozidel Hyundai a 10 autobusů (kategorie M3) – nové registrace v roce 2025. Všechny jsou registrovány v Černošicích, všechny autobusy jsou značky Solaris.

Vývoj registrací v ČR ukazuje, že zájem o vodíkové pohony je minimální, nejvíce (16) vozidel bylo registrováno v roce 2023, v posledních dvou letech bylo registrováno každoročně jen jedno nové osobní vozidlo.

Nejsou vodíkové pumpy, nejsou ani auta

Dostupná vodíková plnící infrastruktura a stabilně příznivé provozní podmínky jsou základními předpoklady pro širší nasazení vozidel s vodíkovým pohonem. V ČR jsou v provozu tři veřejně přístupné vodíkové stanice. Jejich polohu a technické údaje prezentuje vodíková mapa na portálu Čistá doprava.

V současné době je ORLEN Unipetrol jediným provozovatelem sítě veřejných samoobslužných vodíkových stanic v České republice. Vedle této sítě je v provozu také plnicí stanice v Ostravě-Vítkovicích, která však slouží pro veřejné plnění pouze v omezeném režimu po předchozí domluvě.

Studentské vodíkové auto. Rodinný vůz to zrovna není...

„Z hlediska infrastruktury jsme splnili vše, co v této fázi bylo požadováno – máme v provozu veřejné vodíkové stanice v Praze a Litvínově a technologicky jsme připraveni na další rozvoj. Český trh s vodíkovými vozidly je ale zatím velmi malý, což logicky ovlivňuje ekonomiku provozu i uvažování o dalších investicích. Další rozšiřování proto vážeme na konkrétní poptávku – zejména na projekty dopravců a provozovatelů flotil, kde lze kapacitu plánovat dopředu a kde dává vodík v současnosti největší smysl,“ říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v České republice.

Alespoň že to odborníci sledují...

CDV je koordinátorem realizačního týmu projektu Národní centrum vodíkové mobility (NAHYC-m), který řeší výzkumná témata nejen pro podporu efektivnějšího rozvoje čerpací infrastruktury ale celého vodíkového hospodářství určeného pro dopravu v ČR.

„Vodíková vozidla zůstávají v České republice i v Evropě početně omezeným segmentem. Vedle samotných registrací je proto zásadní systematicky sledovat infrastrukturu, technický vývoj a reálné provozní podmínky. CDV se této oblasti dlouhodobě věnuje, mimo jiné prostřednictvím projektu NAHYC-m, který zajišťuje monitoring vodíkové infrastruktury a zpřístupnění dat odborné i laické veřejnosti,“ uvedl Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.

Kde natankujete vodík

  • V Praze je jediná možnost v ulici K Barrandovu 1133/6, Barrandov, 152 00 Praha 5-Hlubočepy. Provozovatel: Orlen
  • Nejblíž k Praze je Řež, kde najdete mimo jiné i náš výzkumný reaktor. Stanice pro vodík ale slouží pro výzkumné účely.
  • Letos by podle informací CDV měla vzniknout čerpací vodíková stanice v areálu Pražské plynárenské v Michli. Využití pro autobusy DPP případně komunální vozidla. Plánované dokončení červen 2026.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Senior odevzdal cizinci v igelitce 540 tisíc, aby se mu zhodnotily. Už mířily za hranice

Důvěřivý senior dal muži 540 tisíc, protože věřil v jejich zhodnocení.

Policisté v minulých dnech zastavili na dálnici D35 řidiče, u kterého našli větší množství peněz. Dvacetiletý cizinec však nebyl schopen policii objasnit jejich původ. Ta na místo přivolala hlídku...

27. února 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

Ředitel FN Hradec Králové Aleš Herman byl zvolen předsedou Asociace nemocnic ČR

ilustrační snímek

Předsedou Asociace nemocnic České republiky (AN ČR) se stal ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) Aleš Herman. Byl zvolen jednohlasně, informovali...

27. února 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Brno zřejmě do května zpřísní parkování v historickém centru i v jeho blízkosti

ilustrační snímek

Podmínky pro parkování v historickém jádru Brna a v jeho okolí se zřejmě do konce května zpřísní. Regulaci parkování v historické jádru Brna se rozhodlo vedení...

27. února 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

ZČU rozšířila správní radu o šéfa Škody Group a ředitelku CzechInvestu

ilustrační snímek

Šéf Škody Group Petr Novotný a regionální ředitelka agentury CzechInvest Markéta Meissnerová se stali novými členy správní rady Západočeské univerzity v Plzni...

27. února 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vodík se zatím nepřistěhoval ani do Humpolce, ani do Prahy. Vodíkovou velmocí jsou Černošice

Jedu na vodík. Ale kde natankuji?

Už na začátku 70. let minulého století se o vodíkovém motoru hovořilo jako o pohonu budoucnosti. Bude to krása, až nám z výfuků místo čoudů bude téct jen voda. Blíží se třicátá léta 21. století a s...

27. února 2026

Otrokovice chystají v březnu kácení dřevin a obnovu zeleně v lokalitě Kozinec

ilustrační snímek

Otrokovice na Zlínsku chystají v březnu kácení dřevin a obnovu zeleně v lokalitě Kozinec. Je to území za atletickým stadionem na Štěrkovišti směrem na Bělov....

27. února 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Hradecká FN zrušila mimořádná protiepidemická opatření včetně omezení návštěv

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) zrušila všechna mimořádná protiepidemická opatření zavedená kvůli chřipce. Návštěvy pacientů jsou ode dneška možné v...

27. února 2026  16:05,  aktualizováno  16:05

Škoda Auto má nový závod na výrobu baterií do elektromobilů, stál pět miliard

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Škoda Auto v Mladé Boleslavi otevřela novou továrnu na výrobu bateriových systémů určených pro elektromobily různých značek koncernu Volkswagen. Posiluje tak roli v rámci evropského automobilového...

27. února 2026  17:32

V Liberci bude od pondělí komplikovat dopravu i částečná uzavírka Vítězné ulice

ilustrační snímek

Dopravu v horním centru Liberce bude komplikovat od pondělí příštího týdne také částečná uzavírka Vítězné ulice a přilehlého Štefánikova náměstí. Stavbaři...

27. února 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

Lidé v plzeňském obvodě Doubravka mohou navrhovat vylepšení veřejného prostoru

ilustrační snímek

Čtvrtý ročník participativního rozpočtu, kdy o části investovaných peněz obvodu rozhodnou sami obyvatelé, vyhlásil čtvrtý plzeňský obvod Doubravka. Do konce...

27. února 2026  15:49,  aktualizováno  15:49

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

V Ostravě je k vidění unikátní velkoplošná tapisérie vytvořená z nebarvené vlny

ilustrační snímek

Národní zemědělské muzeum v Ostravě ode dneška vystavuje velkoplošnou vlněnou tapisérii, která má název Přírodní bohatství ČSSR. I když jde o dílo staré šest...

27. února 2026  15:45,  aktualizováno  15:45

Aeroklub Žamberk oslaví 80. výroční vzniku leteckým dnem

ilustrační snímek

Aeroklub Žamberk na Orlickoústecku oslaví 80. výročí svého vzniku leteckým dnem. V sobotu 20. června na něm lidé uvidí vystoupení od špičkové letecké akrobacie...

27. února 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.