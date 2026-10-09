Pokud v následujících dnech potkáte v pražských ulicích vojáky nebo vojenskou techniku, nemusíte se znepokojovat. V metropoli právě začíná předem plánované vojenské cvičení, při kterém si armáda vyzkouší ochranu důležitých objektů i spolupráci se záchranáři a dalšími složkami.
Cvičení s názvem SAFEGUARD HMP 2026 potrvá od pátku 9. do středy 14. října. Jeho součástí budou také přesuny vojáků a techniky v městské zástavbě. Na zvýšený pohyb armády upozornily obyvatele například radnice Prahy 7 a Prahy 10.
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Kde mohou lidé vojáky potkat?
- V Praze 7 se výcvik zaměří zejména na budovu Tokovo v Jankovcově ulici 1518/2. Obyvatelé Holešovic tak mohou v jejím okolí zaznamenat zvýšený pohyb vojenské techniky a účastníků cvičení.
- Podobná situace nastane také v Praze 10, kde se bude cvičit především v okolí areálu LOM Praha. Vojáci se mohou pohybovat nejen v samotném areálu, ale také na přilehlých komunikacích.
Armáda bude spolupracovat i se záchranáři
Cvičení povede Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha ve spolupráci se 111. praporem územní obrany. Ten tvoří převážně příslušníci aktivních záloh.
Do výcviku se zapojí také složky integrovaného záchranného systému, Magistrát hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace.
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Hlavním cílem je prověřit, jak dokážou vojáci chránit a bránit vybrané objekty a jak funguje jejich spolupráce s dalšími složkami při řešení mimořádných situací.
Organizátoři zároveň ujišťují, že výcvik bude probíhat s ohledem na obyvatele okolních lokalit. Snahou je předejít zbytečnému hluku a narušování jejich klidu.
|Název
|SAFEGUARD HMP 2026
|Termín
|9.–14. října 2026
|Praha 7
|Budova Tokovo, Jankovcova 1518/2
|Praha 10
|Okolí areálu LOM Praha
|Kdo se zapojí
|Armáda, aktivní zálohy, IZS, magistrát a PVK
|Co mohou lidé vidět
|Vojáky, vojenskou techniku a přesuny v ulicích
|Hlavní cíl
|Ochrana a obrana objektů, spolupráce při mimořádných situacích